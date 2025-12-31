user icon
Lewis Hamilton heeft een teleurstellend seizoen bij Ferrari achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen kan sportieve revanche gaan nemen in 2026, maar het is nog maar de vraag of dat wel gaat lukken. Iets wat hem waarschijnlijk wél gaat lukken, is het schrijven van geschiedenis.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1, en vecht al sinds zijn debuut om de zeges en de titels. Dit jaar was alles anders, en stond Hamilton voor het eerst in zijn lange loopbaan niet op het podium. Hij worstelde met de auto van zijn nieuwe werkgever Ferrari, en werd verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton maakte een terneergeslagen indruk na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Hij wilde even tijd voor zichzelf nemen, en meer gaan ontspannen. De focus zal echter snel verschuiven naar 2026, want in dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1. Voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kan het het moment van sportieve revanche worden.

Geschiedenis schrijven

De vraag is echter of dat gaat lukken, want Hamilton was ook flink uit vorm. Hamilton lijkt echter wel geschiedenis te gaan schrijven, want hij is na Fernando Alonso de tweede coureur ooit die de magische grens van 400 Grands Prix kan overschrijden. De Brit staat nu op 380 Grands Prix in de Formule 1, en volgend jaar staan er 24 Grands Prix op de planning.

In de voetsporen van Alonso

Hamilton kan dus in de laatste fase van het seizoen de grens van 400 Grands Prix in de koningsklasse passeren. Het is een haast unieke prestatie, want vooralsnog heeft alleen Fernando Alonso dit voor elkaar gekregen. De Spanjaard passeerde deze grens in 2024 en staat momenteel op 425 Grands Prix. Hij is daarmee ook de coureur met de meeste races ooit in de Formule 1.

Coureurs met de meeste Grands Prix in de Formule 1: 

1. Fernando Alonso - 425 Grands Prix

2. Lewis Hamilton - 380 Grands Prix

3. Kimi Räikkönen - 349 Grands Prix

4. Rubens Barrichello - 323 Grands Prix

5. Michael Schumacher - 307 Grands Prix

