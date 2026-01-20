Aston Martin-motorleverancier Honda zette afgelopen nacht een opmerkelijke stap. In de Japanse hoofdstad Tokio presenteerde Honda hun nieuwe motor voor het komende seizoen. Dat namen ze vrij letterlijk, want ze plaatsten hun krachtbron open en bloot op het podium.

Het team van Aston Martin mag zich vanaf dit jaar een fabrieksteam noemen in de Formule 1. De Britse renstal van de steenrijke Canadees Lawrence Stroll rijdt vanaf aankomend seizoen exclusief met Honda-motoren, en de Japanners zijn extreem ambitieus. Na een aantal succesvolle jaren met Red Bull Racing willen ze nu Aston Martin naar de top gaan brengen. Om dat doel kracht bij te zetten, presenteerden ze afgelopen nacht hun nieuwe motor.

Alsof het ging om de presentatie van een nieuwe auto, zo zag de launch van Honda eruit. Op het podium verschenen de kopstukken van het Japanse merk en het team van Aston Martin. Honda-CEO Toshihiro Mibe sprak zich daar trots uit over het project: "De Formule 1 beweegt zich richting een nieuw tijdperk in de autosport. De budgetcap zorgt voor een strikte limitatie. Met gelimiteerde resources moeten we een groot resultaat gaan bereiken. Het gaat niet alleen om de competitie, maar ook om een strijd met vindingrijkheid en verfijnde technologie."

Wat presenteerde Honda?

Na de presentatie presenteerde Honda het nieuwe logo dat zal worden gebruikt in het komende seizoen, én werd het doek getrokken van de nieuwe motor. Het gaat om de RA626H, die komend seizoen in de auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll zal liggen. Honda ging direct met de billen bloot, en liet op het podium de nieuwe krachtbron zien.

Wanneer debuteert de Honda-motor?

Hoe de auto waarin de motor komt te liggen, er precies uitziet, moet nog blijken. Aston Martin gaat volgende week de baan op voor de besloten test in Barcelona, en presenteert de nieuwe auto pas op 9 februari in Saoedi-Arabië, het thuisland van titelsponsor Aramco.