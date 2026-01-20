user icon
Honda zet opmerkelijke stap en presenteert nieuwe motor

Honda zet opmerkelijke stap en presenteert nieuwe motor

Aston Martin-motorleverancier Honda zette afgelopen nacht een opmerkelijke stap. In de Japanse hoofdstad Tokio presenteerde Honda hun nieuwe motor voor het komende seizoen. Dat namen ze vrij letterlijk, want ze plaatsten hun krachtbron open en bloot op het podium.

Het team van Aston Martin mag zich vanaf dit jaar een fabrieksteam noemen in de Formule 1. De Britse renstal van de steenrijke Canadees Lawrence Stroll rijdt vanaf aankomend seizoen exclusief met Honda-motoren, en de Japanners zijn extreem ambitieus. Na een aantal succesvolle jaren met Red Bull Racing willen ze nu Aston Martin naar de top gaan brengen. Om dat doel kracht bij te zetten, presenteerden ze afgelopen nacht hun nieuwe motor.

Alsof het ging om de presentatie van een nieuwe auto, zo zag de launch van Honda eruit. Op het podium verschenen de kopstukken van het Japanse merk en het team van Aston Martin. Honda-CEO Toshihiro Mibe sprak zich daar trots uit over het project: "De Formule 1 beweegt zich richting een nieuw tijdperk in de autosport. De budgetcap zorgt voor een strikte limitatie. Met gelimiteerde resources moeten we een groot resultaat gaan bereiken. Het gaat niet alleen om de competitie, maar ook om een strijd met vindingrijkheid en verfijnde technologie."

Wat presenteerde Honda?

Na de presentatie presenteerde Honda het nieuwe logo dat zal worden gebruikt in het komende seizoen, én werd het doek getrokken van de nieuwe motor. Het gaat om de RA626H, die komend seizoen in de auto's van Fernando Alonso en Lance Stroll zal liggen. Honda ging direct met de billen bloot, en liet op het podium de nieuwe krachtbron zien.

Wanneer debuteert de Honda-motor?

Hoe de auto waarin de motor komt te liggen, er precies uitziet, moet nog blijken. Aston Martin gaat volgende week de baan op voor de besloten test in Barcelona, en presenteert de nieuwe auto pas op 9 februari in Saoedi-Arabië, het thuisland van titelsponsor Aramco.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

