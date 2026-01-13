user icon
Dat Fernando Alonso ergens op de lijst staat als beste coureur van de huidige Formule 1-grid, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Maar voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist, Johnny Herbert, gaat daar nog veel verder in. Volgens de Brit is Fernando Alonso misschien wel beter dan zevenvoudig wereldkampioen, Lewis Hamilton

Hamilton kende een dramatisch eerste jaar bij Ferrari. De man uit Stevenage arriveerde met veel bombarie in Maranello, maar de realiteit was dat hij na 24 races, geen enkel podium wist te pakken. Daarnaast was ook teamgenoot Charles Leclerc vele malen sneller. Herbert trekt daar na 2025 één conclusie uit. 

Herbert doet harde uitspraak 

Herbert denkt namelijk dat Alonso meer uit een auto kan trekken dan Hamilton, ondanks dat de Engelsman veel meer wereldtitels heet. "Als Alonso en Hamilton een goede auto zouden krijgen, zou ik er helaas mijn geld op inzetten dat Alonso het wereldkampioenschap zou winnen", zo sprak de voormalig coureur uit tegenover The Race. 

Daar haalde hij 2025 - waarin Hamilton een slechte auto had maar ook zelf niets presteerde - aan als voorbeeld. "Vorig jaar heb ik Hamilton nooit iets extra's uit een slechte auto zien halen, zoals Fernando dat wel kan." 

Wat kunnen Hamilton en Alonso nog? 

Hamilton en Alonso hebben al een verleden. Beide coureurs waren namelijk teamgenoten bij McLaren in 2007. Maar dat seizoen leek wel een dramatische film. Terwijl Alonso op dat moment de grote man is met twee wereldtitels, weet Hamilton - op dat moment een rookie - regelmatig het vuur aan de schenen te leggen van de Spanjaard. Nadat beide kemphanen het meerdere malen met elkaar aan de stok kregen, besloot Alonso na een seizoen alweer te vertrekken bij het team uit Woking. 

De tijd dringt voor Hamilton en Alonso in de Formule 1. Beide coureurs zijn qua leeftijd al over de veertig, wat inhoudt dat er niet meer veel seizoenen in het verschiet zullen liggen. Komend seizoen veranderen de reglementen, wat kansen biedt aan Ferrari en Aston Martin.

HermanInDeZon

Posts: 574

Kan Alonso werkelijk iets extra uit een slechte auto halen of heeft hij met Stroll & Ocon vooral de afgelopen tijd teamgenoten gehad die - op z'n minst gezegd wisselvallig zijn en de neiging hebben een paar weekends per jaar enkel fysiek aanwezig te zijn

  • 3
  • 13 jan 2026 - 12:54
  • HermanInDeZon

    Posts: 574

    Kan Alonso werkelijk iets extra uit een slechte auto halen of heeft hij met Stroll & Ocon vooral de afgelopen tijd teamgenoten gehad die - op z'n minst gezegd wisselvallig zijn en de neiging hebben een paar weekends per jaar enkel fysiek aanwezig te zijn

    • + 3
    • 13 jan 2026 - 12:54
  • Erwinnaar

    Posts: 5.387

    Alonso heeft paar jaar terug ook leuk gereden en stond regelmatig op het podium, omdat de auto erg goed was dat jaar.

    Ik denk dat Hamilton dat toen met dezelfde auto ook wel gelukt was.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 13:12

