Aston Martin neemt ingrijpend besluit en stopt met F1-project

Aston Martin neemt ingrijpend besluit en stopt met F1-project

De Formule 1 heeft vanaf dit jaar nog maar één leverancier van de Safety Cars. In de afgelopen jaren leverden Mercedes en Aston Martin afwisselend de wagens voor de FIA-veiligheidstroepen, maar dat gaat nu veranderen. Aston Martin lijkt er namelijk mee te stoppen.

De Safety Car en de Medical Car zijn onmisbaar tijdens de raceweekenden. Zonder de inzet van deze wagens met het FIA-personeel is het niet mogelijk om te racen, maar ze hebben wel een snelle bolide nodig om de Formule 1-coureurs niet tot last te zijn. Mercedes was jarenlang de enige leverancier van de FIA en de Formule 1, maar daar kwam in 2021 verandering in toen Aston Martin ook Safety Cars ging leveren.

De Safety Car van Aston Martin was een Vantage, maar deze was net iets te langzaam voor het F1-veld. Max Verstappen betitelde de wagen als een 'groene schildpad', en Aston Martin leverde dan ook snel een nieuwe, snellere wagen. De Mercedes-AMG GT Black Series is echter iets sneller, waardoor de coureurs geen last hebben van een te langzame Safety Car als deze wordt gebruikt. 

Einde van een tijdperk

Volgens The Race krijgen de coureurs vanaf aankomend seizoen niet meer te maken met de Safety Car van Aston Martin. Het medium meldt dat het Britse merk is gestopt met de samenwerking, en dat Mercedes exclusief de Safety Car en de Medical Car zal leveren. 

Waarom heeft Aston Martin dit besluit genomen?

De reden voor dit besluit, is onduidelijk. Volgens The Race is het besluit van Aston Martin mogelijk vanwege commerciële redenen genomen, het merk heeft echter nog niets laten weten. Mercedes blijft hierdoor over als de enige leverancier, en dat is geen unieke situatie. Ze leveren al sinds 1996 auto's aan het medische personeel van de FIA, en ze lijken hier voorlopig nog wel mee door te gaan. De auto was jarenlang grijs, maar is sinds een paar jaar gehuld in het rood van sponsor CrowdStrike.

Starscreamer

Posts: 1.382

Zet even in de titel dat het om de Safety Car gaat.
Nu is het weer een sensatie titel waarvan ik schrok.

  • 18
  • 19 jan 2026 - 16:21
  • Starscreamer

    Posts: 1.382

    Zet even in de titel dat het om de Safety Car gaat.
    Nu is het weer een sensatie titel waarvan ik schrok.

    • + 18
    • 19 jan 2026 - 16:21
    • Canson Po

      Posts: 2.956

      Idd dit trekt nergens meer op, de schaamte voorbij helaas ..

      • + 2
      • 19 jan 2026 - 16:30
    • Patrace

      Posts: 6.471

      @stat: idem.
      Maar het werkt wel, want hoewel je weet dat je bedonderd wordt, klik je toch.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 16:40
    • Taures

      Posts: 1.545

      😁

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 17:44
    • Rogier hier

      Posts: 6.785

      @Starscreamer : schrik = click = inkomsten

      Als er had gestaan dat Aston Martin stopt met het leveren van hun te slome Saftey Cars, dan had de helft minder mensen het artikel gelezen

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 18:19
    • Regenrace

      Posts: 2.252

      De enige manier om je tegen deze sh*t te wapenen is door hier niet of minder te komen.

      • + 2
      • 19 jan 2026 - 20:18
    • da_bartman

      Posts: 6.384

      @Patrace, het werkt .... Dat is korte termijn denken, mensen kun je een aantal keer bedotten, maar op een zeker moment zijn ze daar gewoon klaar mee. Ik zie zat van dit soort BS voorbijkomen van andere saits maar daar besteed ik gewoon helemaal geen aandacht meer aan. Ook bij deze sait gaan deze BS titels op een zeker moment averechts werken

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 21:33
  • dutchiceman

    Posts: 5.532

    Rustig aan.
    Het gaat om de Safety car

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 16:29
    • Need5Speed

      Posts: 3.450

      Oef, ik was al bang dat we Lance kwijt zouden zijn...

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 21:07
  • Tra893SDk

    Posts: 2

    Gewoon een commerciële beslissing. AM heeft weinig geld, en zelfs dit is kennelijk te duur voor ze. Ze zouden immers gewoon een nog snellere auto kunnen maken. Maar ze halen kennelijk meer uit de sponsoring van Stroll's team en zaken als endurance racen.

    Sowieso vind ik het jammer dat er een vast merk gebruikt wordt. Ze zouden gewoon per land een automerk moeten inzetten. Die hebben vast wel iets wat ze voor een enkele race kunnen runnen als deze niet snel genoeg is. Zet Renault in Frankrijk desnoods een oude F1 in met zwaailichten.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 17:39
  • gridiron

    Posts: 3.103

    Ja en, het was een 5-jarige sponsordeal en die loopt nu ten einde.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 18:07
    • Regenrace

      Posts: 2.252

      Het zal wel een soort reality check zijn. Misschien dat iemand van hogerhand heeft bedacht dat het tijd wordt om toch eens op de kleintjes te letten.
      Van het moederbedrijf is het bekend dat ze al jaren verlies maken - het aandeel is niet voor niets in een jaar tijd gehalveerd. En de F1-toko wordt ook gekenmerkt door grote uitgaven terwijl ze zijn teruggezakt naar plek 7, wat niet bijster veel oplevert.
      Probeerde Stroll enige maanden geleden niet zijn bodemput wat meer richting Arabische investeerders te schuiven?

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 21:19
  • F1jos

    Posts: 4.961

    Op voorspraak van Max , gaat Mercedes safety car in de Red Bull kleuren worden in gezet.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 18:12
  • Larry Perkins

    Posts: 62.625

    Jammer, het had voor mega veel spektakel gezorgd als Lance in de nabije toekomst in de safetycar zou gaan rijden...

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 21:02
  • Housmans

    Posts: 332

    Ik ga the green turtles niet missen... 🐢😉

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 21:18

