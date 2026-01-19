De Formule 1 heeft vanaf dit jaar nog maar één leverancier van de Safety Cars. In de afgelopen jaren leverden Mercedes en Aston Martin afwisselend de wagens voor de FIA-veiligheidstroepen, maar dat gaat nu veranderen. Aston Martin lijkt er namelijk mee te stoppen.

De Safety Car en de Medical Car zijn onmisbaar tijdens de raceweekenden. Zonder de inzet van deze wagens met het FIA-personeel is het niet mogelijk om te racen, maar ze hebben wel een snelle bolide nodig om de Formule 1-coureurs niet tot last te zijn. Mercedes was jarenlang de enige leverancier van de FIA en de Formule 1, maar daar kwam in 2021 verandering in toen Aston Martin ook Safety Cars ging leveren.

De Safety Car van Aston Martin was een Vantage, maar deze was net iets te langzaam voor het F1-veld. Max Verstappen betitelde de wagen als een 'groene schildpad', en Aston Martin leverde dan ook snel een nieuwe, snellere wagen. De Mercedes-AMG GT Black Series is echter iets sneller, waardoor de coureurs geen last hebben van een te langzame Safety Car als deze wordt gebruikt.

Einde van een tijdperk

Volgens The Race krijgen de coureurs vanaf aankomend seizoen niet meer te maken met de Safety Car van Aston Martin. Het medium meldt dat het Britse merk is gestopt met de samenwerking, en dat Mercedes exclusief de Safety Car en de Medical Car zal leveren.

Waarom heeft Aston Martin dit besluit genomen?

De reden voor dit besluit, is onduidelijk. Volgens The Race is het besluit van Aston Martin mogelijk vanwege commerciële redenen genomen, het merk heeft echter nog niets laten weten. Mercedes blijft hierdoor over als de enige leverancier, en dat is geen unieke situatie. Ze leveren al sinds 1996 auto's aan het medische personeel van de FIA, en ze lijken hier voorlopig nog wel mee door te gaan. De auto was jarenlang grijs, maar is sinds een paar jaar gehuld in het rood van sponsor CrowdStrike.