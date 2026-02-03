user icon
Newey doorbreekt de stilte over nieuwe Aston Martin

Newey doorbreekt de stilte over nieuwe Aston Martin

Het team van Aston Martin maakte afgelopen weekend veel indruk tijdens de wintertest in Barcelona. Ze verschenen pas laat op de baan, maar de nieuwe AMR26 had een opvallend design en oogde zeer agressief. Adrian Newey heeft de wagen ontworpen, maar hij wil het woord 'agressief' niet in de mond nemen.

Bij het team van Aston Martin is er voor aankomend seizoen veel veranderd. Ze rijden vanaf dit jaar met fabrieksmotoren van Honda, en met Adrian Newey hebben ze misschien wel de beste ontwerper uit de Formule 1 in huis gehaald. De Brit begon vorig jaar aan zijn nieuwe job bij Aston Martin, en hij trok zich maandenlang terug op de fabriek om de nieuwe regels goed te bekijken.

Newey, die dit jaar ook teambaas is, verscheen amper op de circuits en de verwachtingen zijn hoog. Aston Martin arriveerde vorige week pas op woensdagavond in Spanje, waar de auto arriveerde in een oud Russisch vliegtuig. Fans wachtten het vliegtuig op, waarna ze de vrachtwagen volgden naar het circuit. In de pitbox werd er uren gewerkt aan de auto, en pas aan het einde van de donderdag verschenen ze op de baan. Op vrijdag reed Fernando Alonso veel meters in de zwarte wagen.

Agressieve auto

Newey heeft zich nu in een interview op de site van Aston Martin voor het eerst uitgesproken over de nieuwe auto. Als hij wordt gevraagd of dit een agressieve interpretatie van de regels is, reageert hij schouderophalend: "Ik beschouw mijn designs nooit als agressief. Ik ga gewoon aan de slag en we gaan gewoon de richting op waarvan wij denken dat het de juiste is."

"De kant die wij hebben gekozen kan als agressief worden gezien. Er zijn een paar delen die we niet echt eerder hebben gezien. Maakt dat het ontwerp agressief? Misschien wel. Misschien niet."

Wat is Newey's favoriete onderdeel?

Als Newey wordt gevraagd op welk gedeelte van de auto hij het meest trots is, haalt hij zijn schouders weer op: "Die vraag wordt me vaker gesteld. Ik heb niet echt een favoriet gedeelte, het is een beetje als je zegt 'Mama moet je daar eens naar kijken!' Voor mij draait het ontwerpen van de auto om het totaalpakket. Er is geen individueel onderdeel dat echt het verschil kan maken. Het draait erom dat alles goed samenkomt."

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

Reacties (2)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 18

    hij haalt wel vaak z'n schouders op die Newey, curieuze man..

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 14:49
  • Joeppp

    Posts: 8.276

    Nou, het enthousiasme spat er vanaf.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 14:54

