Fernando Alonso begint dit seizoen aan een bijzondere mijlpaal: zijn 23e jaar in de Formule 1. Met 425 races, twee wereldtitels en 32 overwinningen behoort de Spanjaard al lang tot de grootheden van de sport. Toch wacht hij sinds 2013 op een nieuwe zege en dat is iets wat bij sommigen de vraag oproept hoe scherp Alonso anno nu nog is.

Volgens voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe is daar geen enkele twijfel over mogelijk. Ondanks zijn leeftijd en de lange droogte aan overwinningen hoort Alonso nog altijd bij de absolute top van het veld. Met Adrian Newey aan het roer bij Aston Martin lijkt de timing bovendien interessanter dan ooit.

Hinchcliffe ziet in Alonso een strijder

"Ga terug en kijk naar Fernando aan boord", zei Hinchcliffe in The Red Flags-podcast. "Ga terug en ga een hele kwalificatiesessie of een deel van een race bij hem zitten. Die gast drukt op meer knoppen, draait aan meer knoppen en zet meer schakelaars om dan wie dan ook. Die gast haalt altijd het maximale uit die machine", zo merkt Hinchcliffe op.

Alonso heeft in de eerste vier dagen van de shakedown in Barcelona nog geen meter kunnen rijden met de gloednieuwe Aston Martin-bolide. Op de donderdag kwam Lance Stroll in actie, maar de auto viel na vijf ronden al uit.

Doet Alonso te veel?

Hinchcliffe vraagt zich af of Alonso soms niet te veel doet: "Hij stemt hem bocht voor bocht af op een manier die letterlijk niemand anders doet. Het is echt te gek om te zien. Soms zie ik wat van zijn onboardbeelden en denk ik: 'Doe je niet te veel, man? Denk je hier te veel over na en concentreer je je niet gewoon op het rijden met je minimumsnelheid en het iets eerder geven van gas?' Maar ik denk niet dat hij op dat gebied ook maar enigszins zal lijden."