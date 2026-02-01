user icon
Steun voor Alonso: "Hij hoort nog altijd bij de wereldtop"

Steun voor Alonso: "Hij hoort nog altijd bij de wereldtop"

Fernando Alonso begint dit seizoen aan een bijzondere mijlpaal: zijn 23e jaar in de Formule 1. Met 425 races, twee wereldtitels en 32 overwinningen behoort de Spanjaard al lang tot de grootheden van de sport. Toch wacht hij sinds 2013 op een nieuwe zege en dat is iets wat bij sommigen de vraag oproept hoe scherp Alonso anno nu nog is.

Volgens voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe is daar geen enkele twijfel over mogelijk. Ondanks zijn leeftijd en de lange droogte aan overwinningen hoort Alonso nog altijd bij de absolute top van het veld. Met Adrian Newey aan het roer bij Aston Martin lijkt de timing bovendien interessanter dan ooit.

Hinchcliffe ziet in Alonso een strijder

"Ga terug en kijk naar Fernando aan boord", zei Hinchcliffe in The Red Flags-podcast. "Ga terug en ga een hele kwalificatiesessie of een deel van een race bij hem zitten. Die gast drukt op meer knoppen, draait aan meer knoppen en zet meer schakelaars om dan wie dan ook. Die gast haalt altijd het maximale uit die machine", zo merkt Hinchcliffe op.

Alonso heeft in de eerste vier dagen van de shakedown in Barcelona nog geen meter kunnen rijden met de gloednieuwe Aston Martin-bolide. Op de donderdag kwam Lance Stroll in actie, maar de auto viel na vijf ronden al uit.

Doet Alonso te veel?

Hinchcliffe vraagt zich af of Alonso soms niet te veel doet: "Hij stemt hem bocht voor bocht af op een manier die letterlijk niemand anders doet. Het is echt te gek om te zien. Soms zie ik wat van zijn onboardbeelden en denk ik: 'Doe je niet te veel, man? Denk je hier te veel over na en concentreer je je niet gewoon op het rijden met je minimumsnelheid en het iets eerder geven van gas?' Maar ik denk niet dat hij op dat gebied ook maar enigszins zal lijden."

Reacties (1)

  • snailer

    Posts: 31.556

    F1 rijder zijn is de wereldtop. Uiteraard zit er aan de onderkant wat overlap met andere klasses. Bijvoorbeeld van wat ik hoor over Palou zou zomaar in de top van F1 thuis kunnen horen.

    En zo zullen er mogelijk nog wat rijders zijn.

    Wat naar mijn mening F1 bijzonder maakt is niet zo zeer dat de beste jonge rijders niet altijd F1 halen. Maar de jonge rijders die wel in F1 komen gaan allemaal door een harde leerschool heen. Ze maken of een enorme groeispurt door. Of ze branden volledig af en verlaten F1 weer snel. Er is geen race klasse waar van buitenaf zo veel druk op staat. Er is nergens een klasse waar de rijder in het centrum van een web zit met zoveel mede spinnen waar hij mee moet samenwerken. Zodra een rijder even de aandacht verslapt is het direct achterhouede en exit. Mentaal worden ze sterken.
    Ook de race kwaliteiten worden vol op de proef gesteld. Constant. Nergens gaat het zo hard door bochten zo lang in een race. Alles op de limiet. De rijders die minstens wat jaren blijven groeien gewoon harder en worden beter dan de peers uit de junior klasses die niet het geluk hadden F1 te halen.

    En Alonso? Die heeft zich al lang bewezen als 1 van de grote rijders. Eind van het seizoen vond ik hem weer een van de besten. Wat overigens niet zo was begin seizoen. De AM was echt niet goed in het begin en Alonso had ook pech. Maar hij leek mij wat gedemotiveerd een aantal races. Alsof het hem niet interesseerde.
    EN zoals gezegd vond ik het laatste deel wel indrukwekkend van hem. De AM werd in de pikorde wat beter en plots zat Alonso weer in posities waar de AM eigenlijk niet thuis hoorde. Getuige ook de drs treintjes die hi veroorzaakte. Startte eigenlijk te ver naar voren, maar wist door zijn klasse wel zijn positie vast te houden.

    Alonso is gewoon nog steeds 1 van de besten. Wat op zijn leeftijd toch echt wel een goat kwaliteit mag worden genoemd.

    Had ik al gezegd dat ik ook wel een beetje biased ben over Alonso?

    • + 0
    • 1 feb 2026 - 12:58

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

