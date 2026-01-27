Het team van Aston Martin heeft meer duidelijkheid gegeven over de invulling van hun rijdersbezetting voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Britse renstal heeft Fernando Alonso en Lance Stroll in de auto's zitten, maar laat nu ook weten dat ze reservecoureur Stoffel Vandoorne binnenboord houden.

Het team van Aston Martin staat voor een belangrijk seizoen in de Formule 1. Er gaat dit jaar veel veranderen in de sport, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden. Aston Martin heeft op beide vlakken stappen gezet, want ze rijden vanaf dit jaar met fabrieksmotoren van Honda. Daarnaast zullen ze dit jaar voor het eerst aan de start verschijnen met een door topontwerper Adrian Newey ontworpen auto.

Ze hebben wel vertraging opgelopen bij de start van het seizoen, want ze ontbreken vooralsnog tijdens de testweek in Barcelona. Aston Martin liet op maandagmiddag aan de wereld weten dat ze hard bezig zijn met de nieuwe auto, en ze waarschijnlijk pas op donderdag en vrijdag kunnen rijden. Hierdoor hebben ze een kleine achterstand op de concurrentie, maar ze lijken zich geen zorgen te maken.

Hoe zit de rolverdeling bij Aston Martin in elkaar?

Aston Martin deelde vandaag meer informatie over de invulling van de reservebank. De ervaren Belg Stoffel Vandoorne blijft namelijk aan als simulator-, test- en reservecoureur. Hij zal samen met de jonge Amerikaan Jak Crawford plaatsnemen op de reservebank, en hij kan zijn Formule 1-comeback maken als er iets is met Alonso of Stroll. De Braziliaan Felipe Drugovich vervulde in de afgelopen jaren een reserverol, maar hij is eind vorig seizoen vertrokken bij Aston Martin.

Post Season Test

Vandoorne heeft nog meer verplichtingen in andere klassen, maar was vorig jaar wel aanwezig bij veel Grands Prix. Aston Martin liet hem eind vorig jaar ook een hele dag rijden tijdens de bandentest op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Het was de eerste keer in lange tijd dat hij veel meters kon maken in een Formule 1-bolide.