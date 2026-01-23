Honda heeft vertrouwen in een deel van zijn nieuwe Formule 1-krachtbron voor 2026, maar durft nog geen harde conclusies te trekken. Met name de interne verbrandingsmotor roept nog vragen op bij de Japanse fabrikant richting het nieuwe reglemententijdperk.

Honda leek lange tijd op weg naar een afscheid van de Formule 1, maar bleef mede door de successen met Red Bull Racing actief in de koningsklasse. Vanaf 2026 levert de fabrikant exclusief motoren aan Aston Martin. Tijdens de presentatie van de RA626H onderstreept Honda dat de ambities onverminderd groot zijn, al is er ook realisme over de uitdagingen die komen gaan.

Honda ziet grote uitdaging in nieuwe regels

Volgens HRC-president Koji Watanabe blijft het doel duidelijk. „We doen mee met de ambitie om te winnen,” stelt hij. Tegelijkertijd erkent hij dat de ingrijpende technische reglementen voor 2026 voor onzekerheid zorgen. „Het is technisch gezien extreem complex en het is niet uitgesloten dat we het lastig krijgen.”

Watanabe benadrukt dat Honda voorlopig in het duister tast over de krachtsverhoudingen. „Zolang er nog geen meter is getest, weten we simpelweg niet hoe groot het verschil met onze rivalen is. Dat wordt pas duidelijk zodra de eerste tests beginnen,” aldus de Japanner. Op de langere termijn wil Honda bovendien verder gaan dan een traditionele motorrelatie. „We willen volledig transparant samenwerken, uitdagingen delen en samen één geïntegreerd team vormen.”

Twijfels over verbrandingsmotor blijven bestaan

Ook binnen het project klinken voorzichtige geluiden. F1-projectleider Tetsushi Kakuda geeft toe dat niet elk onderdeel van de krachtbron even ver gevorderd is. „Het elektrische gedeelte verloopt volgens plan,” zegt hij. „Maar dat kunnen we niet in dezelfde mate zeggen over de interne verbrandingsmotor.”

Daarnaast speelt de discussie over compressieverhoudingen bij rivaliserende motorfabrikanten. Kakuda wil zich daar niet te veel door laten afleiden, maar erkent dat interpretatie van regels cruciaal is in de Formule 1. „Elk team leest de reglementen op zijn eigen manier en zoekt naar wat wel en niet mogelijk is,” legt hij uit. „De FIA beslist uiteindelijk of dat wordt toegestaan. Wij weten niet wat anderen precies doen, maar dat hoort bij deze sport. Wij kijken ondertussen ook hoe we zelf zelfs een klein voordeel kunnen behalen.”