Het vermeende motortrucje met de compressieverhoudingen van Mercedes blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1. Gisteren stond er een belangrijke meeting tussen de FIA en de teams op het programma. De verhalen over de uitkomst zijn wisselend, maar Aston Martin zou woest zijn. Een protest in Australië is niet uitgesloten.

In de Formule 1 gaan er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden. Het betekent dat iedereen praktisch op nul begint, en dat elk team en elke fabrikant op zoek gaat naar een innovatie om een voorsprong te pakken. Het lijkt erop dat Mercedes zo'n maas in de wet heeft gevonden met de compressieverhoudingen in de motor. Deze truc levert Mercedes meer pk, en dus meer rondetijd op.

Worden de regels aangepast?

Volgens de geruchten zou ook Red Bull Powertrains aan zo'n truc werken, maar Mercedes lijkt een voorsprong te hebben op de rest van het veld. Het zorgde voor een onrustig voorseizoen vol geruchten. Op donderdag stond er een meeting gepland tussen de FIA, de teams en de motorfabrikanten. Volgens The Race was het een productieve meeting, en is er een overeenkomst bereikt over hoe er naar de compressieverhoudingen moet worden gekeken in de toekomst.

Het lijkt er echter niet op dat er nu wordt ingegrepen. De regels worden dan ook niet last minute aangepast, en dat betekent dat Mercedes en Red Bull vooralsnog een voordeel hebben.

Komt er een protest?

Volgens de Franse krant L'Equipe is er nog veel onduidelijkheid over de situatie. De krant stelt dat er in de toekomst wel een nieuw meetsysteem zal worden georganiseerd, maar het is niet duidelijk wanneer. Daarnaast zouden veel teams en fabrikanten nog steeds gefrustreerd zijn over de truc van Mercedes. L'Equipe stelt dat vooral Aston Martin, geleid door Adrian Newey, woedend is, en dat het geen verrassing zou zijn als zij of andere teams in Australië direct in protest gaan.

Zelfvertrouwen bij Mercedes

Bij Mercedes lijken ze zich weinig zorgen te maken. Gisteren voerde het team hun shakedown uit op het regenachtige circuit van Silverstone, en alles leek naar wens te gaan. Coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli keken lachend terug op de dag, terwijl Mercedes veel foto's van de filmdag deelde. Ze leken niets verborgen te houden, en ze barsten van het zelfvertrouwen.