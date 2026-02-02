user icon
Aston Martin trekt F1-legende Button aan

Aston Martin trekt F1-legende Button aan

Enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 Jenson Button heeft een nieuwe baan gevonden. De Britse oud-coureur gaat namelijk aan de slag bij het team van Aston Martin, waar hij is aangesteld als teamambassadeur. Hij vervulde deze rol in de afgelopen jaren bij het team van Williams.

Button is nog altijd één van de bekendste koppen in de Formule 1-paddock. De wereldkampioen van 2009 stopte vorig jaar definitief als coureur, nadat hij in de laatste jaren actief was in de langeafstandsracerij waar hij reed met Hypercars van onder meer Cadillac. Button was regelmatig aanwezig bij de F1-raceweekenden, waar hij analist was bij Sky Sports en fungeerde als ambassadeur van zijn oud-team Williams.

Button heeft nu besloten om zijn oude vrienden van Williams in te ruilen voor het team van Aston Martin. De Britse renstal van Lawrence Stroll heeft namelijk bekendgemaakt dat Button een meerjarig contract heeft getekend als teamambassadeur. Hij zal zich in deze rol bezig gaan houden met mediaoptredens, bijeenkomsten met teampartners en commerciële programma's.

Bekend terrein

Voor Button is het een weerzien met veel oude bekenden. Hij treft bij Aston Martin zijn voormalig teamgenoot Fernando Alonso, met wie hij jarenlang een rijdersduo vormde bij McLaren. Daarnaast gaat Button bij Aston Martin ook weer samenwerken met Honda. Button reed jarenlang voor BAR en later het fabrieksteam van Honda. Later bij McLaren werkte hij weer samen met de Japanners.

Button kan haast niet wachten

Button is heel erg blij met deze nieuwe rol in de Formule 1: "Het feit dat ik onderdeel mag gaan uitmaken van Aston Martin tijdens zo'n transformatie, is heel erg leuk voor mij. Hun nieuwe partnership met Honda speelde hier een belangrijke rol bij, en ik kijk ernaar uit om mijn jaren van werkervaring met hen mee te brengen naar mijn nieuwe rol als ambassadeur. Het seizoen 2026 wordt fascinerend, en dat ik onderdeel mag uitmaken van zo'n ambitieus team, is een grote kans. Ik kan haast niet wachten op de seizoenstart in Melbourne!"

Ernie5335

Posts: 5.761

Aha, alweer een "legende" ontdekt. Het kookt hier op deze site van de legendes.
Je zou haast denken dat de drempel om legende genoemd te worden meer een ravijn is.

  • 2
  • 2 feb 2026 - 17:43
Jenson Button Aston Martin

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.667

    Voorwaarde voor de aanstelling was wel dat Jenson om de haverklap moet vertellen hoe goed Lance wel niet is. Echt een toekomstig wereldkampioen en het is raar dat zoveel mensen zo vaak kritiek op hem hebben.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 16:49
  • core2duo

    Posts: 1.756

    Opvallende stap. Button verlaat Williams, een team waar hij daadwerkelijk historie heeft (debuut in 2000, jarenlang ambassadeur), voor Aston Martin, waar hij inhoudelijk eigenlijk geen verleden heeft, ook niet bij de voorgangers van het team.

    Dat maakt het minder een romantische “terugkeer van een legende” en meer een zakelijke move. Prima hoor, zo werkt F1 nu eenmaal. Maar laten we het beestje bij de naam noemen: dit gaat niet om historie of sentiment, dit gaat om zichtbaarheid, marketing… en waarschijnlijk gewoon om euro’s.

    Cynisch bekeken: bij Williams was Button onderdeel van de geschiedenis, bij Aston Martin is hij vooral onderdeel van de begroting. ;)

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 17:03
  • Ernie5335

    Posts: 5.761

    Aha, alweer een "legende" ontdekt. Het kookt hier op deze site van de legendes.
    Je zou haast denken dat de drempel om legende genoemd te worden meer een ravijn is.

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 17:43
    • HarryLam

      Posts: 5.204

      Ouw is ook een legende.....nou ja alleen hier dan.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 18:14

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

