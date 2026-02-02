Enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 Jenson Button heeft een nieuwe baan gevonden. De Britse oud-coureur gaat namelijk aan de slag bij het team van Aston Martin, waar hij is aangesteld als teamambassadeur. Hij vervulde deze rol in de afgelopen jaren bij het team van Williams.

Button is nog altijd één van de bekendste koppen in de Formule 1-paddock. De wereldkampioen van 2009 stopte vorig jaar definitief als coureur, nadat hij in de laatste jaren actief was in de langeafstandsracerij waar hij reed met Hypercars van onder meer Cadillac. Button was regelmatig aanwezig bij de F1-raceweekenden, waar hij analist was bij Sky Sports en fungeerde als ambassadeur van zijn oud-team Williams.

Button heeft nu besloten om zijn oude vrienden van Williams in te ruilen voor het team van Aston Martin. De Britse renstal van Lawrence Stroll heeft namelijk bekendgemaakt dat Button een meerjarig contract heeft getekend als teamambassadeur. Hij zal zich in deze rol bezig gaan houden met mediaoptredens, bijeenkomsten met teampartners en commerciële programma's.

Bekend terrein

Voor Button is het een weerzien met veel oude bekenden. Hij treft bij Aston Martin zijn voormalig teamgenoot Fernando Alonso, met wie hij jarenlang een rijdersduo vormde bij McLaren. Daarnaast gaat Button bij Aston Martin ook weer samenwerken met Honda. Button reed jarenlang voor BAR en later het fabrieksteam van Honda. Later bij McLaren werkte hij weer samen met de Japanners.

Button kan haast niet wachten

Button is heel erg blij met deze nieuwe rol in de Formule 1: "Het feit dat ik onderdeel mag gaan uitmaken van Aston Martin tijdens zo'n transformatie, is heel erg leuk voor mij. Hun nieuwe partnership met Honda speelde hier een belangrijke rol bij, en ik kijk ernaar uit om mijn jaren van werkervaring met hen mee te brengen naar mijn nieuwe rol als ambassadeur. Het seizoen 2026 wordt fascinerend, en dat ik onderdeel mag uitmaken van zo'n ambitieus team, is een grote kans. Ik kan haast niet wachten op de seizoenstart in Melbourne!"