F1 Coureurs 2026 - Lance Stroll
18 Lance Stroll
Lance Stroll (Strulovic) is een Canadese autocoureur die op 29 oktober 1998 in Montreal, Quebec, Canada geboren werd als zoon van Lawrence Stroll en Claire-Anne Callens. Lance heeft een oudere zuster, Chloe en rijd onder de Canadese vlag zijn races. Stroll praat in familiare kringen Vlaams. Verder spreekt hij Italiaans, Engels en Frans.
De vroege carrièrestart van Lance Stroll
Stroll reed op 10-jarige leeftijd zijn eerste kartrace. In 2008 scoorde hij meerdere overwinningen in Canada en Noord-Amerika in de karts. In 2009 werd hij door de Federation de Sport Automobile du Quebec tot rookie of the year en driver of the year gekroond.
De weg van Stroll naar de F1
De Canadees nam in 2015 deel aan de Toyota Racing Series, hij scoorde tien podiums, vier overwinningen en behaalde de titel. In hetzelfde jaar kocht zijn vader het Prema Formule 3-team en maakte hij in zijn eerste seizoen vooral indruk door diskwalificaties en ernstige ongelukken. In 2016 kwam Stroll als herboren terug en pakte hij met overmacht de titel.
Stroll maakt de overstap naar een nieuw team
Stroll kreeg vervolgens de kans om bij Williams aan de slag te gaan. In zijn eerste jaar scoorde hij 40 punten en stond hij in Baku op het podium. Gedurende het seizoen was een steile leercurve zichtbaar. In 2018 kende Stroll een dramatisch jaar bij het team van Williams. Met zes punten eindigde hij als achttiende in het kampioenschap. Aan het einde van het seizoen maakte hij de overstap naar het nieuwe team van zijn vader, Racing Point.
Racing Point werd in 2021 omgedoopt in Aston Martin, mede mogelijk gemaakt door zijn vader die het automerk onder zijn hoede nam en Stroll bleef logischerwijs bij het team. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd zijn teamgenoot. Podia of zeges werden niet behaald.
In 2023 rijdt Stroll bij Aston Martin naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.
- 29.651 reacties op Aston Martin
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Aston Martin
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25 / 25
In beeld:
27 junAlbum
In beeld:
13 junAlbum
In beeld:
7 junAlbum
In beeld:
6 junAlbum
In beeld:
4 junAlbum
In beeld:
23 meiAlbum
-
Stroll passeert F1-legende Prost met opmerkelijke prestatie
Lance Stroll heeft Formule 1-legende Alain Prost uit de boeken gereden met een zeer opmerkelijke prestatie. De Canadese coureur is al sinds 2017 actief in de Formule 1, en heeft...29 jul 2026 13:22
-
Stroll overtuigd van zichzelf: "Ik heb vaak slechte auto's gehad"
Aston Martin hoopt tijdens de Grand Prix van Hongarije de eerste stap uit het sportieve dal te zetten. De Britse renstal neemt zijn eerste grote updatepakket van het seizoen mee...24 jul 2026 15:24
-
Lachertje voor Alonso en Stroll: Aston Martin net zo snel als GT3-auto op Spa-Francorchamps
Aston Martin beleefde een dramatische eerste vrije training op Spa-Francorchamps. De renstal van Adrian Newey kwam snelheid tekort op vrijwel ieder deel van het Belgische circui...18 jul 2026 10:09
-
FIA slaat toe met meerdere gridstraffen: Hadjar start achteraan in Spa
De FIA heeft toegeslagen voor de Grand Prix van België. Nadat meerdere Formule 1-coureurs wat motor-onderdelen zullen gaan vervangen aan hun auto, zijn er talloze straffen ...17 jul 2026 14:02
-
Alonso en Stroll krijgen hun zin: Honda introduceert eerste Aston Martin-upgrade
Aston Martin krijgt na de zomerstop een belangrijke opsteker. Motorleverancier Honda heeft bevestigd dat het tijdens de Grand Prix van Nederland een vernieuwde power unit introd...16 jul 2026 18:46
-
Aston Martin door het stof: "Misschien te weinig geluisterd naar de coureurs"
Aston Martin-teambaas Adrian Newey geeft aan dat ze misschien niet goed hebben geluisterd naar hun coureurs. Het team van Aston Martin heeft een dramatische start van het seizoe...13 jul 2026 14:47
-
Alonso en Stroll hopen dat Aston Martin-upgrade gaat werken
Fernando Alonso en Lance Stroll hebben erg veel vertrouwen in een nieuwe upgrade die Aston Martin zal gaan brengen voorafgaand aan de tweede seizoenshelft. Het team is dit seizo...19 jun 2026 18:46
-
Aston Martin wijst tijdelijke vervanger van Stroll aan
Aston Martin geeft Jak Crawford weer een nieuwe kans in Oostenrijk. De Amerikaanse reservecoureur zal de eerste vrije training voor zijn rekening nemen, en zal plaatsnemen in de...19 jun 2026 14:09
-
Stroll wijst naar Honda na crash in Monaco: "De motor duwde mij de muur in"
Lance Stroll heeft na zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco de oorzaak van zijn crash bij Aston Martin gelegd. De Canadese coureur stelt dat een probleem met de aandrijfl...09 jun 2026 17:22
-
Alonso en Stroll temperen verwachtingen: "Weinig updates bij Aston Martin"
Aston Martin beleeft voorlopig een seizoen om snel te vergeten in de Formule 1. De Britse renstal is het enige team dat sinds de verplichte pauze in april nog geen zichtbare upd...26 mei 2026 18:46
-
Stroll blijft optimistisch: "Aston Martin wordt een winnend team"
Lance Stroll houdt het vertrouwen in Aston Martin, ondanks een desastreuze start van het Formule 1-seizoen 2026. De Britse renstal kampt al maanden met technische problemen en h...26 mei 2026 18:06
-
Aston Martin grijpt in: Stroll start vanuit de pitlane in Canada
Lance Stroll zal zijn thuisrace op het Circuit Gilles Villeneuve vanuit de pitlane gaan starten. Het team van Aston Martin heeft ingegrepen bij de auto van de Canadees, en daarm...24 mei 2026 19:57
-
Stroll genadeloos over nieuwe auto's: "Maken het racen kapot"
Lance Stroll is in de voetsporen van Max Verstappen gekropen. De viervoudig wereldkampioen heeft al meerdere malen zijn kritiek geuit op de nieuwe auto's en stelde dat dit n...01 mei 2026 08:48
-
Doorbraak voor Aston Martin: Alonso en Stroll krijgen nieuwe motor
De pauze in de Formule 1 kwam voor Aston Martin op het perfecte moment. Na een dramatische reeks races en een dieptepunt tijdens de GP van Japan kreeg het team eindelijk de...28 apr 2026 14:09
-
Stroll vroeg Verstappen om advies voor GT3-avontuur
Aston Martin-coureur Lance Stroll verruilt de Formule 1-cockpit aankomend weekend voor een GT-bolide. Hij neemt deel aan de GT World Challenge Europe-race op het circuit van Pau...10 apr 2026 08:11
-
Verstappen krijgt gezelschap van Stroll: ook Canadees stapt in GT3-wagen
Max Verstappen heeft gezelschap gekregen van een andere Formule 1-coureur op de Nürburgring Nordschleife. Lance Stroll was evenals de Nederlander aanwezig op het Duitse cir...02 apr 2026 11:49
-
Oud-teamgenoot doet pijnlijke uitspraak over Stroll
Fernando Alonso vormt sinds 2023 een rijdersduo met Lance Stroll bij Aston Martin. Hij is de Canadees vrijwel elk weekend de baas, en dat lijkt voorlopig zo te blijven. Felipe M...23 maa 2026 14:09
-
Stroll heeft het opvallend zwaar: "Bid voor me"
Het team van Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze kampen met veel grote problemen, en ze zijn nog niet in staat om races uit te ...22 maa 2026 16:45
-
Onduidelijkheid bij Aston Martin: Deelname Stroll nog onzeker
Het team van Aston Martin beleeft tot nu toe een horrorweekend in Australië. De nieuwe auto kampt met veel grote problemen, en de kans is klein dat ze morgen de race gaan u...07 maa 2026 08:48
-
Aston Martin draait 180 graden: 'Kunnen dan voor de podiums meedoen'
Aston Martin was een van de grootste tegenvallers van de voorbereiding voor het Formule 1-seizoen van 2026. Het is duidelijk dat het team uit Silverstone op een gigantische afst...05 maa 2026 18:06
-
Stroll over trillingen in Aston Martin: "Alsof je geëlektrocuteerd wordt"
Aston Martin staat voor een lastig openingsweekend van het Formule 1-seizoen. De AMR26 kampt met extreme trillingen vanuit de Honda-krachtbron en dat zorgt niet alleen voor tech...05 maa 2026 14:46
-
Aston Martin onthult schokkende details: "Alonso en Stroll lopen gevaar"
Aston Martin begint met de nodige zorgen aan de seizoensopener in Australië. Volgens teambaas Adrian Newey kampen Fernando Alonso en Lance Stroll nog altijd met stevige tri...05 maa 2026 08:46
-
Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'
De problemen van Aston Martin lijken zich alleen maar op te stapelen. Na een dramatische shakedown in Barcelona en een nog desastreuzere wintertest in Bahrein, staat het team va...02 maa 2026 14:46
-
'Gespannen sfeer bij Aston Martin: ze willen de eerste twee races overslaan'
Een van de tegenvallers deze winter was zonder enige twijfel Aston Martin. Het team dat sinds dit seizoen onder leiding staat van Adrian Newey, kende een slechte shakedown in Ba...26 feb 2026 08:11
-
Stroll wijst naar Honda na problemen bij Aston Martin: "Hebben meer power nodig"
Lance Stroll heeft zich kritisch uitgelaten over de eerste indruk van de nieuwe Aston Martin en de Honda-krachtbron. De Canadees steekt zijn frustratie niet onder stoelen of ban...20 feb 2026 18:46
-
Aston Martin loopt wederom tegen problemen aan: nachtmerrie voor Newey en Alonso
Aston Martin is op de laatste testdag weer in de problemen gekomen. Vanwege dezelfde problemen met de Honda-motor, konden Fernando Alonso en Lance Stroll nog altijd niet in acti...20 feb 2026 09:52
-
Stroll veroorzaakt rode vlag met pijnlijke spin
Lance Stroll heeft voor de eerste rode vlag van de testdagen in Bahrein gezorgd. De Canadese Aston Martin-coureur leek met een probleem te kampen, waardoor hij spinde en in de g...18 feb 2026 14:09
-
'Grote problemen bij Aston Martin: mogelijk zes maanden achterstand'
Het team van Aston Martin staat in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen veelvuldig in de spotlights. De Britse renstal heeft afgelopen winter een flinke metamorfose onderga...17 feb 2026 14:47
-
Stroll en Aston Martin radeloos: "We zijn vier seconden te langzaam"
Lance Stroll windt er geen doekjes om: als Aston Martin in 2026 wil meedoen vooraan, moet er volgens hem “vier seconden” aan performance worden gevonden. De Canadees...13 feb 2026 09:26
-
Stroll haalt uit naar Russell: "Coureurs moeten niet zeuren"
Aston Martin-coureur Lance Stroll is tot nu toe tevreden met de nieuwe regels van de Formule 1, maar merkt dat lang niet iedereen fan is van de nieuwe reglementen. Volgens de Ca...12 feb 2026 08:48
-
Officieel: Aston Martin lanceert als laatste de nieuwe auto voor 2026
Aston Martin heeft officieel de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De Britse renstal deed dat via de eigen kanalen en maakte daarmee de kleurstelling van de ...09 feb 2026 20:21
-
Stroll komt met reactie na intense dag voor Aston Martin
De eerste meters van het team van Aston Martin lieten gisteren lang op zich wachten. De Britse renstal moest drietestdagen in Barcelona overslaan, en werkte gisteren de klok ron...30 jan 2026 09:26
-
Doorslag voor Aston Martin: Stroll eindelijk de baan op in Barcelona
Aston Martin heeft de nieuwe auto voor het komende seizoen gepresenteerd. Ondanks dat het team van Adrian Newey op 9 februari zal lanceren, is Lance Stroll in Barcelona de baan ...29 jan 2026 17:00
-
Ook Aston Martin in de problemen: halen Newey en co de wintertests?
Williams zal deze week niet in actie komen tijdens de tests in Barcelona. Het team van teambaas James Vowles ziet zich daardoor genoodzaakt om belangrijke kilometers te laten li...26 jan 2026 14:47
-
Alonso en Aston Martin moeten geduld hebben: "Ook Honda loopt achter"
Honda heeft vertrouwen in een deel van zijn nieuwe Formule 1-krachtbron voor 2026, maar durft nog geen harde conclusies te trekken. Met name de interne verbrandingsmotor roept n...23 jan 2026 18:06
-
Stroll tempert verwachtingen: "Aston Martin is geen topteam"
Volgens Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll staan de Formule 1-teams aan de vooravond van een bijzonder onvoorspelbaar seizoen. Met de komst van nieuwe reglementen weet nieman...15 jan 2026 18:44
-
Volgt Aston Martin Ferrari? 'Ook Honda loopt niet op schema voor 2026'
Aston Martin kijkt met spanning uit naar het Formule 1-seizoen van 2026. Honda, dat volgend jaar de krachtbron levert aan het team uit Silverstone, heeft namelijk toegegeven da...14 jan 2026 15:24
-
Stroll vergeleken met voormalig wereldkampioen: "Hij is zeer getalenteerd"
Aston Martin-techneut Enrico Cardile heeft een opvallende vergelijking gemaakt tussen Lance Stroll en voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen. Volgens de technisch dir...08 jan 2026 08:48
-
Aston Martin krijgt het zwaar: "Newey kan daar niets aan veranderen"
Veel kenners denken dat het team van Aston Martin dit jaar kan gaan scoren in de Formule 1. Niet iedereen deelt deze mening, en voormalig Aston Martin-strateeg stelt dat het een...07 jan 2026 18:46
-
Stroll wordt niet warm van nieuwe F1-bolides: "Een beetje triest"
Lance Stroll is nog niet onverdeeld enthousiast over de ingrijpende regelwijzigingen in de Formule 1, die komend seizoen plaats gaan nemen. De Aston Martin-coureur noemt de aank...03 jan 2026 16:43
-
De Formule 1-coureurs van 2025: Lance Stroll, onzichtbaar
Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2025 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer na...21 dec 2025 09:38
-
Schumacher fileert Stroll opnieuw: "Aston Martin moet hem ontslaan"
Ralf Schumacher pakt Lance Stroll opnieuw hard aan. Volgens de oud-F1-coureur kan Aston Martin simpelweg niet verder met de Canadees, die volgens hem “geen plaats meer hee...11 dec 2025 19:22
-
FIA deelt megaboete uit aan Aston Martin na negeren fans
Het team van Aston Martin heeft een opmerkelijke boete ontvangen van de FIA-stewards. Een vertegenwoordiger van het team moest zich op zaterdagochtend bij de stewards melden, om...06 dec 2025 13:53
-
Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane
De sprintrace op het circuit van Losail in Qatar gaat over ongeveer anderhalf uur van start. In de sprint kwalificatie waren er verschillende coureurs met tegenvallende prestati...29 nov 2025 13:36
-
Stroll en Colapinto walgen van elkaar: "Hij kan beter punten scoren"
Lance Stroll heeft stevig uitgehaald naar Franco Colapinto na diens kritische opmerkingen over de Canadees. De Aston Martin-coureur kreeg tijdens en na de Grand Prix van Brazili...20 nov 2025 13:22
-
Colapinto woest op Stroll na crash Bortoleto: “Hij rijdt altijd mensen van de baan”
Franco Colapinto heeft na afloop van de Grand Prix van São Paulo fel uitgehaald naar Lance Stroll. De Argentijn gaf de Canadees de schuld van de crash van Gabriel Bortole...12 nov 2025 10:46
-
Stroll gaat voor wereldtitel met Aston Martin: "Ik ben onverbiddelijk"
Lawrence Stroll kijkt met grootse ambities richting 2026. De teameigenaar van Aston Martin is vastbesloten om van zijn renstal een Formule 1-topteam te maken en schuwt daarbij h...04 nov 2025 14:09
-
Commentator fileert F1-coureurs: "Hij heeft gewoon een knikker in zijn hoofd"
Lance Stroll en Carlos Sainz beleefden beiden een vreselijk Grand Prix-weekend. Beide coureurs crashten tijdens het Grand Prix-weekend. Waar Carlos Sainz tegen Kimi Antonell...22 okt 2025 08:48
-
FIA-stewards grijpen in: Zware gridstraf voor Stroll na oliedomme crash
Lance Stroll zorgde er in Austin voor dat de sprintrace achter de Safety Car werd afgevlagd. De Canadese Aston Martin-coureur schakelde met een overmoedige actie Esteban Ocon ui...18 okt 2025 21:18
-
Drugovich onthult: “Stroll stond op het punt te stoppen met F1”
Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich heeft een opvallende onthulling gedaan over Lance Stroll. De Braziliaan had goede hoop op een F1-zitje, en stelt dat de kans aanwezi...18 okt 2025 16:09
-
Stroll veroorzaakt opvallende rode vlag tijdens VT1 in Austin
Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten werd een opmerkelijke rode vlag gezwaaid. Op het Circuit of the Americas in Austin, veroorzaakte Asto...17 okt 2025 20:02
-
Stroll haalt uit naar critici: ''Mensen zijn kortzichtig''
De positie van Lance Stroll heeft in de Formule 1 staat regelmatig ter discussie vanwege gebrek aan constistentie, de steun van zijn vader en teameigenaar van Aston Martin ...12 okt 2025 15:44
-
Aston Martin slaat slag: Strateeg komt over van Racing Bulls
Aston Martin heeft opnieuw een slag geslagen op de technische arbeidsmarkt. Nick Roberts, de voormalig senior strategy engineer van Racing Bulls, maakt in 2026 de overstap naar ...30 sep 2025 18:46
-
Aston Martin verdedigt Stroll na bizar interview
Lance Stroll was na de Grand Prix van Italië gefrustreerd op zijn team. De coureur had in zijn interview na afloop van de race niet veel te zeggen. Hij was boos op Aston ...09 sep 2025 18:43
-
Stroll geeft duidelijkheid: Wilde hij stoppen met de Formule 1?
Aston Martin-coureur Lance Stroll kende een wisselend weekend in Zandvoort. Hij wist in de race punten te pakken, maar kende ook twee pijnlijke crashes. Tijdens het weekend werd...06 sep 2025 08:48
-
Woedende Lance Stroll kapt interview abrupt af na nieuwe crash
Lance Stroll kent tot nu toe geen goed raceweekend in Zandvoort. Na een crash in de tweede vrije training, schoot Stroll ook van de baan in de kwalificatie. Het werd hem allemaa...31 aug 2025 08:48
-
Stroll komt met verklaring na megacrash in Zandvoort
Lance Stroll zorgde vandaag voor de eerste rode vlag in de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort. Hij knalde zeer hard de muur in in bocht 3, maar kon ongedeerd uit...29 aug 2025 20:22
-
Megacrash in Zandvoort: Stroll gaat de fout in
Lance Stroll heeft voor de eerste rode vlag in de tweede vrije training in Zandvoort gezorgd. De Canadees had een zeer zware crash op het gladde circuit, maar kon ongedeerd uit ...29 aug 2025 16:18
-
'Aston Martin-eigenaar moet eigen zoon Lance Stroll ontslaan'
Ralf Schumacher is ervan overtuigd dat Lawrence Stroll een moeilijke beslissing moet nemen. Volgens de oud-coureur zal Stroll sr. zijn zoon uit de Aston Martin moeten halen. Waa...15 aug 2025 14:09
-
Herbert kraakt Alonso af en wijst naar 'sterke' Stroll
Fernando Alonso is bezig met een ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen moest lang wachten op zijn eerste punten, en kan zijn teamgenoot Lance ...14 aug 2025 08:11
-
Stroll onder vuur: "Dit is een kwestie van opvoeding!"
Lance Stroll zorgde anderhalve week geleden voor de nodige verbazing. In de Britse Grand Prix kwam hij als zevende over de streep, maar schold hij daarna zijn team uit over de b...16 jul 2025 08:48
-
Stroll sneert naar andere coureurs: "Zwijgen vanwege politieke redenen"
De Formule 1 gaat er vanaf volgend jaar volledig anders uitzien. Er gaan nieuwe, ingrijpende regels gelden en daar is niet iedereen blij mee. Lance Stroll is er opvallend uitges...14 jul 2025 14:09
-
Jack Plooij haalt hard uit naar F1-coureur: "Dat is zo'n arrogante eikel"
Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Britse Grand Prix. De race op Silverstone is voor veel coureurs een hoogtepunt, waar ze worden ontvangen als superster...02 jul 2025 19:41
-
Column: Lance Stroll - De held die F1 niet verdient
Eens in de zoveel tijd zie je een aanstormend autosporttalent waar je mond van openvalt: "Ja, dit is een speciale. Die wordt een hele grote." En dan heb je verderop st...22 jun 2025 14:44
-
Esteban Ocon verdedigt Stroll: "Geld heeft hem hier niet gebracht"
Lance Stroll moest de Grand Prix van Spanje overslaan. Na de kwalificatie meldde Aston Martin dat Stroll te veel last had van zijn hand en pols, en dat hij niet kon racen. ...15 jun 2025 10:46
-
Oud-coureur pleit voor ontslag van Stroll
Volgens oud-coureur Timo Glock moet er één coureur worden ontslagen voor volgend jaar. De Duitser zegt dat Lance Stroll niet Formule 1-waardig is en overduidelijk ...14 jun 2025 20:47
-
Lance Stroll onthult de waarheid over zijn gedrag in Spanje
Lance Stroll keert dit weekend terug achter het stuur van zijn Aston Martin-bolide. Stroll haakte in Barcelona geblesseerd af, terwijl er ook geruchten rondgingen over een woede...13 jun 2025 15:24
-
Herstelde Stroll blij dat hij weer kan racen: "Had er al heel lang last van"
Lance Stroll keert dit weekend weer terug achter het stuur van zijn Aston Martin. Hij heeft groen licht gekregen om te racen, en hij verklaart waarom hij de Grand Prix van Spanj...13 jun 2025 13:22
-
Lance Stroll doorbreekt stilte over ingrijpende blessure
Het team van Aston Martin maakte eerder deze week bekend dat Lance Stroll 'gewoon' deelneemt aan de Grand Prix van Canada. Stroll haakte twee weken geleden geblesseerd a...12 jun 2025 14:47
-
Aston Martin haalt opgelucht adem: Stroll kan racen in Canada
Lance Stroll neemt aankomend weekend gewoon deel aan de Grand Prix van Canada. De Aston Martin-coureur haakte anderhalve week geleden geblesseerd af in Spanje, maar kan nu dus g...11 jun 2025 16:07
29 jul 2026 13:22
-
13:22F1
24 jul 2026 15:24
-
15:24F1
18 jul 2026 10:09
-
10:09F1
17 jul 2026 14:02
-
14:02F1
16 jul 2026 18:46
-
18:46F1
13 jul 2026 14:47
-
14:47F1
19 jun 2026 18:46
-
18:46F1
-
14:09F1
09 jun 2026 17:22
-
17:22F1
26 mei 2026 18:46
-
18:46F1
-
18:06F1
24 mei 2026 19:57
-
19:57F1
01 mei 2026 08:48
-
08:48F1
28 apr 2026 14:09
-
14:09F1
10 apr 2026 08:11
-
08:11F1
02 apr 2026 11:49
-
11:49F1
23 maa 2026 14:09
-
14:09F1
22 maa 2026 16:45
-
16:45F1
07 maa 2026 08:48
-
08:48F1
05 maa 2026 18:06
-
18:06F1
-
14:46F1
-
08:46F1
02 maa 2026 14:46
-
14:46F1
26 feb 2026 08:11
-
08:11F1
20 feb 2026 18:46
-
18:46F1
-
09:52F1
18 feb 2026 14:09
-
14:09F1
17 feb 2026 14:47
-
14:47F1
13 feb 2026 09:26
-
09:26F1
12 feb 2026 08:48
-
08:48F1
09 feb 2026 20:21
-
20:21F1
30 jan 2026 09:26
-
09:26F1
29 jan 2026 17:00
-
17:00F1
26 jan 2026 14:47
-
14:47F1
23 jan 2026 18:06
-
18:06F1
15 jan 2026 18:44
-
18:44F1
14 jan 2026 15:24
-
15:24F1
08 jan 2026 08:48
-
08:48F1
07 jan 2026 18:46
-
18:46F1
03 jan 2026 16:43
-
16:43F1
21 dec 2025 09:38
-
09:38F1
11 dec 2025 19:22
-
19:22F1
06 dec 2025 13:53
-
13:53F1
29 nov 2025 13:36
-
13:36F1
20 nov 2025 13:22
-
13:22F1
12 nov 2025 10:46
-
10:46F1
04 nov 2025 14:09
-
14:09F1
22 okt 2025 08:48
-
08:48F1
18 okt 2025 21:18
-
21:18F1
-
16:09F1
17 okt 2025 20:02
-
20:02F1
12 okt 2025 15:44
-
15:44F1
30 sep 2025 18:46
-
18:46F1
09 sep 2025 18:43
-
18:43F1
06 sep 2025 08:48
-
08:48F1
31 aug 2025 08:48
-
08:48F1
29 aug 2025 20:22
-
20:22F1
-
16:18F1
15 aug 2025 14:09
-
14:09F1
14 aug 2025 08:11
-
08:11F1
16 jul 2025 08:48
-
08:48F1
14 jul 2025 14:09
-
14:09F1
02 jul 2025 19:41
-
19:41F1
22 jun 2025 14:44
-
14:44F1
15 jun 2025 10:46
-
10:46F1
14 jun 2025 20:47
-
20:47F1
13 jun 2025 15:24
-
15:24F1
-
13:22F1
12 jun 2025 14:47
-
14:47F1
11 jun 2025 16:07
-
16:07F1
-
SerieTeamJaar#
-
F1Aston Martin18
-
F1Racing Point202018
-
F1Williams201818
-
F1Williams2016
Statistieken Lance Stroll
-
Aantal overwinningen0
-
Aantal podiums3
-
Aantal races201
-
Totaal aantal races met punten66
-
Aantal pole positions1
-
Verslagen door teamgenoot in race78
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie88
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix2
-
Gemiddelde startpositie14
-
Gemiddelde finishpositie13
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie3
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul2013
-
17 - 19 jul2020
-
3 - 5 jul2119
-
26 - 28 jun2219
-
12 - 14 jun22
-
5 - 7 jun2218
-
22 - 24 mei15
-
1 - 3 mei1817
-
27 - 29 maa21
-
13 - 15 maa18
-
6 - 8 maa2217
-
5 - 7 dec1510
-
28 - 30 nov1817
-
21 - 23 nov18
-
7 - 9 nov1416
-
24 - 26 okt1914
-
17 - 19 okt1912
-
3 - 5 okt1513
-
19 - 21 sep1417
-
5 - 7 sep1618
-
29 - 31 aug7
-
1 - 3 aug67
-
25 - 27 jul1614
-
4 - 6 jul177
-
27 - 29 jun14
-
13 - 15 jun1717
-
30 - 1 jun14
-
23 - 25 mei1915
-
16 - 18 mei815
-
2 - 4 mei1816
-
18 - 20 apr1616
-
11 - 13 apr1918
-
4 - 6 apr2020
-
21 - 23 maa9
-
14 - 16 maa136
-
6 - 8 dec1314
-
29 - 1 dec1518
-
22 - 24 nov15
-
1 - 3 nov920
-
25 - 27 okt1411
-
18 - 20 okt1315
-
20 - 22 sep14
-
13 - 15 sep1319
-
30 - 1 sep19
-
23 - 25 aug813
-
26 - 28 jul1511
-
19 - 21 jul810
-
5 - 7 jul87
-
28 - 30 jun1713
-
21 - 23 jun1414
-
7 - 9 jun97
-
24 - 26 mei1314
-
17 - 19 mei139
-
3 - 5 mei1117
-
19 - 21 apr1117
-
5 - 7 apr1612
-
22 - 24 maa96
-
7 - 9 maa1019
-
29 - 2 maa1210
-
24 - 26 nov1310
-
17 - 19 nov195
-
3 - 5 nov35
-
27 - 29 okt2017
-
20 - 22 okt207
-
6 - 8 okt1611
-
22 - 24 sep1718
-
15 - 17 sep2020
-
1 - 3 sep2016
-
25 - 27 aug1111
-
28 - 30 jul109
-
21 - 23 jul1410
-
7 - 9 jul1214
-
30 - 2 jul69
-
16 - 18 jun169
-
2 - 4 jun56
-
26 - 28 mei1420
-
5 - 7 mei1812
-
28 - 30 apr7
-
31 - 2 apr64
-
17 - 19 maa520
-
3 - 5 maa86
-
18 - 20 nov148
-
11 - 13 nov1610
-
28 - 30 okt2015
-
21 - 23 okt518
-
7 - 9 okt12
-
30 - 2 okt116
-
9 - 11 sep1218
-
2 - 4 sep10
-
26 - 28 aug911
-
29 - 31 jul1411
-
22 - 24 jul1510
-
8 - 10 jul1413
-
1 - 3 jul11
-
17 - 19 jun1710
-
10 - 12 jun16
-
27 - 29 mei1814
-
20 - 22 mei1715
-
6 - 8 mei10
-
22 - 24 apr1510
-
8 - 10 apr1912
-
25 - 27 maa1413
-
18 - 20 maa1912
-
10 - 12 dec1314
-
3 - 5 dec1811
-
19 - 21 nov126
-
12 - 14 nov1420
-
5 - 7 nov2014
-
22 - 24 okt1313
-
8 - 10 okt89
-
24 - 26 sep711
-
10 - 12 sep97
-
3 - 5 sep1212
-
27 - 29 aug1918
-
30 - 1 aug17
-
16 - 18 jul148
-
2 - 4 jul913
-
25 - 27 jun98
-
18 - 20 jun1910
-
4 - 6 jun1919
-
20 - 23 mei8
-
7 - 9 mei11
-
30 - 2 mei13
-
16 - 18 apr8
-
26 - 28 maa1010
-
11 - 13 dec810
-
4 - 6 dec3
-
27 - 29 nov19
-
13 - 15 nov19
-
31 - 1 nov13
-
23 - 25 okt20
-
25 - 27 sep19
-
11 - 13 sep613
-
4 - 6 sep3
-
28 - 30 aug99
-
14 - 16 aug4
-
7 - 9 aug66
-
31 - 2 aug69
-
17 - 19 jul34
-
10 - 12 jul127
-
3 - 5 jul918
-
29 - 1 dec1220
-
15 - 17 nov1718
-
1 - 3 nov1413
-
25 - 27 okt1612
-
11 - 13 okt129
-
27 - 29 sep1411
-
20 - 22 sep1613
-
6 - 8 sep912
-
30 - 1 sep1610
-
2 - 4 aug1817
-
26 - 28 jul154
-
12 - 14 jul13
-
28 - 30 jun1414
-
21 - 23 jun1713
-
7 - 9 jun179
-
23 - 26 mei1716
-
10 - 12 mei1619
-
26 - 28 apr139
-
12 - 14 apr1612
-
29 - 31 maa1814
-
15 - 17 maa9
-
23 - 25 nov2013
-
9 - 11 nov1918
-
26 - 28 okt1713
-
19 - 21 okt1514
-
5 - 7 okt1417
-
28 - 30 sep1415
-
14 - 16 sep2014
-
31 - 2 sep109
-
24 - 26 aug1613
-
27 - 29 jul2017
-
20 - 22 jul1717
-
6 - 8 jul1912
-
29 - 1 jul1313
-
22 - 24 jun1917
-
8 - 10 jun1619
-
24 - 27 mei1717
-
11 - 13 mei1811
-
27 - 29 apr108
-
13 - 15 apr1814
-
6 - 8 apr2014
-
23 - 25 maa1314
-
24 - 26 nov1518
-
10 - 12 nov1616
-
27 - 29 okt116
-
20 - 22 okt1511
-
6 - 8 okt1816
-
29 - 1 okt138
-
15 - 17 sep188
-
1 - 3 sep27
-
25 - 27 aug1811
-
28 - 30 jul1714
-
14 - 16 jul1616
-
7 - 9 jul1810
-
23 - 25 jun83
-
9 - 11 jun179
-
25 - 28 mei1714
-
12 - 14 mei1816
-
28 - 30 apr1111
-
14 - 16 apr1217
-
7 - 9 apr1020
-
24 - 26 maa1916
Geef je mening
Driver characteristics
- Team -
- Punten 325
- Podiums 3
- Grand Prix 201
- Land Canada
- Geb. datum 29 okt 1998 (27)
- Geb. plaats Montreal, Canada
- Gewicht 70 kg
- Lengte 1,8 m
- 49.881 reacties op
- 3 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Lance Stroll