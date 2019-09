Lance Stroll (Strulovic) is een Canadese autocoureur die op 29 oktober 1998 in Montreal, Quebec, Canada geboren werd als zoon van Lawrence Stroll en Claire-Anne Callens. Lance heeft een oudere zuster, Chloe en rijd onder de Canadese vlag zijn races. Stroll praat in familiare kringen Vlaams. Verder spreekt hij Italiaans, Engels en Frans.

De vroege carrièrestart van Lance Stroll

Stroll reed op 10-jarige leeftijd zijn eerste kartrace. In 2008 scoorde hij meerdere overwinningen in Canada en Noord-Amerika in de karts. In 2009 werd hij door de Federation de Sport Automobile du Quebec tot rookie of the year en driver of the year gekroond.

De weg van Stroll naar de F1

De Canadees nam in 2015 deel aan de Toyota Racing Series, hij scoorde tien podiums, vier overwinningen en behaalde de titel. In hetzelfde jaar kocht zijn vader het Prema Formule 3-team en maakte hij in zijn eerste seizoen vooral indruk door diskwalificaties en ernstige ongelukken. In 2016 kwam Stroll als herboren terug en pakte hij met overmacht de titel.

Stroll maakt de overstap naar een nieuw team

Stroll kreeg vervolgens de kans om bij Williams aan de slag te gaan. In zijn eerste jaar scoorde hij 40 punten en stond hij in Baku op het podium. Gedurende het seizoen was een steile leercurve zichtbaar. In 2018 kende Stroll een dramatisch jaar bij het team van Williams. Met zes punten eindigde hij als achttiende in het kampioenschap. Aan het einde van het seizoen maakte hij de overstap naar het nieuwe team van zijn vader, Racing Point.