Waar Max Verstappen zijn palmares inmiddels blijft uitbreiden, jaagt Fernando Alonso nog altijd op die zo felbegeerde derde wereldtitel. De Spanjaard kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn loopbaan, waarin verkeerde keuzes ervoor zorgden dat hij sinds 2013, geen een zege wist te boeken.

Vaak wordt gesuggereerd dat Alonso over dezelfde stuurmanskunsten beschikt als onder andere Verstappen, Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Maar toch slaagde hij er niet in om qua records op dezelfde hoogte te komen als eerstgenoemde coureurs. Nadat hij zo succesvol was bij Renault, lukte het de Spanjaard niet om successen te boeken bij Ferrari en McLaren.

Steiner ziet toekomst Verstappen rooskleurig in

Volgens voormalig teambaas Günther Steiner hoeft Verstappen niet bang te zijn voor een vergelijkbaar scenario. De Nederlander zou dankzij de constructie van zijn Red Bull-contract voldoende speelruimte hebben om op het juiste moment een andere weg in te slaan. “Met het contract dat hij heeft, kan Max zelf de regie houden. Ik ga ervan uit dat daar nu al over is nagedacht,” stelt Steiner.

De Oostenrijker ziet een duidelijk verschil tussen Verstappen en Alonso. “Fernando heeft een ongelooflijk talent, maar hij had een opmerkelijk talent om telkens in de verkeerde auto te stappen,” klinkt het scherp. “Hij zette zichzelf steeds in een positie waarin hij niet kon meedoen om de prijzen.”

'Max maakt niet dezelfde fouten als Alonso'

Bij Verstappen verwacht Steiner een ander verloop. “Max zal die fout niet maken. Met Jos als vader en Raymond Vermeulen als manager staat er een team om hem heen dat ervoor zal zorgen dat hij altijd in de juiste auto zit.”

Zorgen over de toekomst van Verstappen zijn dan ook niet nodig, meent Steiner. “Ik zie hem altijd in de beste auto rijden, of op zijn minst in de op één na beste. Dat is het grote verschil.”