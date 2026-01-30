De eerste meters van het team van Aston Martin lieten gisteren lang op zich wachten. De Britse renstal moest drietestdagen in Barcelona overslaan, en werkte gisteren de klok rond om de AMR26 op de baan te krijgen. Lance Stroll reed uiteindelijk een paar rondjes, en hij was enorm trots op zijn team.

Op het circuit van Barcelona wordt deze week een besloten test uitgevoerd. Voor de teams is het het moment om hun nieuwe auto's aan de tand te voelen, en ze hebben onderling afgesproken dat ze drie van de vijf testdagen mogen gebruiken. Williams loopt echter zover achter op schema, dat ze deze testweek moeten overslaan. Ook Aston Martin kwam met een statement, maar ze reisden wel af naar Barcelona. Woensdagavond arriveerde het team in Barcelona, waarna ze zeer lang moesten doorwerken om de auto op de baan te krijgen.

De hele dag wachtte men op de eerste meters van Aston Martin. Er ontstond een soort gekte, en fans konden niet wachten om de creatie van Adrian Newey op de baan te zien. Rond 17:00 kwam de zwarte wagen het asfalt op, en reed Stroll een aantal installatierondjes. Hij moest zijn auto uiteindelijk naast de baan parkeren, maar dat mocht de pret niet drukken.

Hoe verliep de dag?

Na de intense dag meldde Stroll zich uiteindelijk voor de camera van F1 TV, waar hij terugblikte op zijn eerste rondjes in de AMR26: "Het is fijn om na een paar weken vakantie weer in de auto te zitten. Iedereen heeft geweldig werk geleverd om de auto weer af te krijgen vandaag. Het was een lange dag voor de monteurs en de rest van het team. Ze hebben keihard doorgewerkt om de auto af te krijgen, en uiteindelijk hebben we een paar rondjes kunnen rijden. Dat voelde goed."

'Hier is veel tijd ingestoken'

Stroll trok direct alle aandacht naar zich toe, want de verwachtingen van de door Newey ontworpen bolide zijn hoog. Volgens Stroll was het ook geen eenvoudige klus om de auto de baan op te krijgen: "Het is een enorm project, heel erg complex. Er zijn vele uren in deze machine gestoken, en het was fijn om weer achter het stuur te kruipen en gebruik te maken van de Honda-krachtbronnen. Het is spannend."