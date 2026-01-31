user icon
'Aston Martin komt vandaag alweer in actie met nieuwe F1-wagen'

'Aston Martin komt vandaag alweer in actie met nieuwe F1-wagen'

Het team van Aston Martin heeft een onrustige testweek in Barcelona achter de rug. Aan het begin van de week lieten ze weten dat ze slechts twee dagen zouden rijden, en op donderdag kwamen ze pas heel laat de baan op om de AMR26 te laten debuteren. Vandaag gaan ze waarschijnlijk weer de baan op.

Het team van Aston Martin staat aan de vooravond van een belangrijk jaar in de Formule 1. De Britse renstal rijdt voor het eerst met krachtbronnen van Honda, en ze rijden ook voor het eerst met een auto die is ontworpen door Adrian Newey. Iedereen in de Formule 1-wereld keek dan ook reikhalzend uit naar het baandebuut van de nieuwe Aston Martin.

Bij Aston Martin gingen ze tot het allerlaatste moment door met het opbouwen van de auto. Op woensdagavond arriveerde de wagen in een oud Russisch vliegtuig op het vliegveld van Girona, en op donderdag hadden ze veel tijd nodig om de auto in elkaar te zetten. Lance Stroll kwam pas laat de baan op, en reed slechts een handjevol rondjes voordat de auto stilviel. Op vrijdag reed Fernando Alonso 61 rondjes, en hij leek bijzonder tevreden te zijn met de bolide.

Wat gaat Aston Martin doen?

Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo is Aston Martin ook vandaag aanwezig in Barcelona. Ze krijgen geen dispensatie voor het feit dat ze drie testdagen hebben gemist, maar ze gaan wel een filmdag afwerken. Volgens Mundo Deportivo zullen ze vandaag op het Catalaanse circuit weer gaan rijden, en volgens het sportieve reglement mogen ze in totaal 200 kilometer afleggen. In Barcelona betekent dit dat ze zo'n 42 rondjes mogen rijden.

Zwarte kleurstelling

Aston Martin reed in de afgelopen dagen rond in een in het zwart gehulde wagen met een paar kleine logo's. Ze hebben hun nieuwe livery nog niet gepresenteerd, en dat was dan ook de reden dat de klassieke Britse kleur groen ontbrak. Ook de teams van Cadillac en McLaren reden nog in het zwart.

Erwinnaar

Posts: 5.444

Vraag:

Waarom zou men een doorontwikkeling , of in dit geval, een terugontwikkeling, doorvoeren?

De regels zijn compleet anders, de auto's totaal anders, kortom: alles.

Smallere wagens, andere vleugels, kleinere velgmaat, 50/50 motorvermogen, componenten uit de motor, bodemplaat, diffuser, et... [Lees verder]

  • 1
  • 31 jan 2026 - 10:28
  • Maximo

    Posts: 9.727

    En toch heeft Newey bij AM weer eens iets heel origineels ontworpen, ik ben benieuwd hoe men bij RB er naar kijkt, want die lijken voor dit seizoen voornamelijk voor een doorontwikkeling van de RB16b te hebben gekozen, oftewel Newey zijn ontwerp van jaren terug alweer.

    AM verwacht ik met Audi achteraan het veld in Melbourne, maar wie weet wint AM aan het einde van 2026 wel GP's.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 10:04
  • Erwinnaar

    Posts: 5.444

    Vraag:

    Waarom zou men een doorontwikkeling , of in dit geval, een terugontwikkeling, doorvoeren?

    De regels zijn compleet anders, de auto's totaal anders, kortom: alles.

    Smallere wagens, andere vleugels, kleinere velgmaat, 50/50 motorvermogen, componenten uit de motor, bodemplaat, diffuser, etc.etc.

    Ben benieuwd uiteraard!

    • + 1
    • 31 jan 2026 - 10:28
    • Maximo

      Posts: 9.727

      Het is natuurlijk ook niet een kopie van de RB16b die ze wat aangepast hebben, maar qua aero concept en ophanging vind ik de RB22 er wel verdacht veel op lijken.

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 10:35
    • Erwinnaar

      Posts: 5.444

      Ah ok, ik was in de veronderstelling dat de AM van Newey als RB16B was gebruikt. Verkeerd gelezen.

      Maar wat jij zegt, heb het even her en der bekeken en inderdaad, er wordt over gesproken.

      We gaan het zien straks met ws betere foto's etc.

      • + 0
      • 31 jan 2026 - 11:38
  • HarryLam

    Posts: 5.197

    "Oud russisch vliegtuig", dan moet je toch wel desperate zijn.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 11:53
  • SennaS

    Posts: 11.333

    Newey kan zomaar weer een raket toveren.
    Het is niet altijd raak maar vaak wel.

    • + 0
    • 31 jan 2026 - 12:44

