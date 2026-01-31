Het team van Aston Martin heeft een onrustige testweek in Barcelona achter de rug. Aan het begin van de week lieten ze weten dat ze slechts twee dagen zouden rijden, en op donderdag kwamen ze pas heel laat de baan op om de AMR26 te laten debuteren. Vandaag gaan ze waarschijnlijk weer de baan op.

Het team van Aston Martin staat aan de vooravond van een belangrijk jaar in de Formule 1. De Britse renstal rijdt voor het eerst met krachtbronnen van Honda, en ze rijden ook voor het eerst met een auto die is ontworpen door Adrian Newey. Iedereen in de Formule 1-wereld keek dan ook reikhalzend uit naar het baandebuut van de nieuwe Aston Martin.

Bij Aston Martin gingen ze tot het allerlaatste moment door met het opbouwen van de auto. Op woensdagavond arriveerde de wagen in een oud Russisch vliegtuig op het vliegveld van Girona, en op donderdag hadden ze veel tijd nodig om de auto in elkaar te zetten. Lance Stroll kwam pas laat de baan op, en reed slechts een handjevol rondjes voordat de auto stilviel. Op vrijdag reed Fernando Alonso 61 rondjes, en hij leek bijzonder tevreden te zijn met de bolide.

Wat gaat Aston Martin doen?

Volgens de Spaanse krant Mundo Deportivo is Aston Martin ook vandaag aanwezig in Barcelona. Ze krijgen geen dispensatie voor het feit dat ze drie testdagen hebben gemist, maar ze gaan wel een filmdag afwerken. Volgens Mundo Deportivo zullen ze vandaag op het Catalaanse circuit weer gaan rijden, en volgens het sportieve reglement mogen ze in totaal 200 kilometer afleggen. In Barcelona betekent dit dat ze zo'n 42 rondjes mogen rijden.

Zwarte kleurstelling

Aston Martin reed in de afgelopen dagen rond in een in het zwart gehulde wagen met een paar kleine logo's. Ze hebben hun nieuwe livery nog niet gepresenteerd, en dat was dan ook de reden dat de klassieke Britse kleur groen ontbrak. Ook de teams van Cadillac en McLaren reden nog in het zwart.