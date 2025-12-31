Het team van Aston Martin heeft vlak voor de jaarwisseling een belangrijke mijlpaal bereikt. De Britse renstal heeft de nieuwe AMR26 voor volgend seizoen voor het eerst tot leven gewekt. Te zien en te horen is hoe de nieuwe Honda-krachtbron voor het eerst draait in de auto.
Voor de teams en motorleveranciers is het een belangrijke stap in het voorseizoen: het voor het eerst opstarten van de nieuwe auto. Met het oog op het nieuwe seizoen is dit nog belangrijker, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden in de Formule 1. Vooral de nieuwe motorregels hebben de aandacht van de teams, want vrijwel alles is anders dan in de voorgaande jaren.
Bij het team van Aston Martin gaat er zeer veel veranderen, aangezien ze afscheid hebben genomen van Mercedes en in zee gaan met Honda. Achter de schermen zijn de Japanners al maanden bezig met het nieuwe motorproject, en dit heeft Aston Martin de kans gegeven om de nieuwe auto al vroeg in het voorseizoen tot leven te wekken.
AMR26 komt tot leven
Aston Martin deelt vandaag op oudejaarsdag de beelden van de belangrijke fire-up. Volgens Aston Martin hebben ze de nieuwe auto en de nieuwe krachtbron vlak voor de winterstop tot leven gewekt. Op het korte filmpje is te zien hoe personeel van Honda en Aston Martin gespannen toekijkt hoe de wagen tot leven wordt gewekt. Er zijn opgeluchte blikken te zien op het moment dat blijkt dat alles functioneert zoals het moet.
Primeur voor Aston Martin
Aston Martin is het eerste team dat laat zien hoe de nieuwe krachtbron in de auto klinkt. Honda deelde eerder deze maand wel een fragment van hoe de nieuwe krachtbron klinkt, maar daar draaide de krachtbron nog op de testbank. Ook Mercedes liet eerder al horen hoe de nieuwe krachtbron voor de komende generatie Formule 1-wagens klinkt. Aston Martin is het eerste team dat nu beelden deelt van de fire-up.
A new era comes to life.— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 31, 2025
The #AMR26 fired up before winter shutdown. @HondaRacingF1 @aramco pic.twitter.com/Iek0pkKWLw
Yep, Lawrence krijgt zijn zin.
Zoonlief Lance wordt kampioen met deze Honda achter zijn behaarde rug...
Dat klinkt meer als een blender dan een F1 motor.
De motor zelf (ice) is nog het minst het probleem in de nieuwe regels.