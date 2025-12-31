user icon
icon

Aston Martin zet belangrijke stap en wekt 2026-auto tot leven

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin zet belangrijke stap en wekt 2026-auto tot leven

Het team van Aston Martin heeft vlak voor de jaarwisseling een belangrijke mijlpaal bereikt. De Britse renstal heeft de nieuwe AMR26 voor volgend seizoen voor het eerst tot leven gewekt. Te zien en te horen is hoe de nieuwe Honda-krachtbron voor het eerst draait in de auto.

Voor de teams en motorleveranciers is het een belangrijke stap in het voorseizoen: het voor het eerst opstarten van de nieuwe auto. Met het oog op het nieuwe seizoen is dit nog belangrijker, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden in de Formule 1. Vooral de nieuwe motorregels hebben de aandacht van de teams, want vrijwel alles is anders dan in de voorgaande jaren.

Meer over Aston Martin Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

27 dec
 'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

27 dec

Bij het team van Aston Martin gaat er zeer veel veranderen, aangezien ze afscheid hebben genomen van Mercedes en in zee gaan met Honda. Achter de schermen zijn de Japanners al maanden bezig met het nieuwe motorproject, en dit heeft Aston Martin de kans gegeven om de nieuwe auto al vroeg in het voorseizoen tot leven te wekken. 

AMR26 komt tot leven

Aston Martin deelt vandaag op oudejaarsdag de beelden van de belangrijke fire-up. Volgens Aston Martin hebben ze de nieuwe auto en de nieuwe krachtbron vlak voor de winterstop tot leven gewekt. Op het korte filmpje is te zien hoe personeel van Honda en Aston Martin gespannen toekijkt hoe de wagen tot leven wordt gewekt. Er zijn opgeluchte blikken te zien op het moment dat blijkt dat alles functioneert zoals het moet.

Primeur voor Aston Martin

Aston Martin is het eerste team dat laat zien hoe de nieuwe krachtbron in de auto klinkt. Honda deelde eerder deze maand wel een fragment van hoe de nieuwe krachtbron klinkt, maar daar draaide de krachtbron nog op de testbank. Ook Mercedes liet eerder al horen hoe de nieuwe krachtbron voor de komende generatie Formule 1-wagens klinkt. Aston Martin is het eerste team dat nu beelden deelt van de fire-up. 

F1 Nieuws Aston Martin

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.136

    Yep, Lawrence krijgt zijn zin.
    Zoonlief Lance wordt kampioen met deze Honda achter zijn behaarde rug...

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 15:04
  • Joeppp

    Posts: 8.207

    Dat klinkt meer als een blender dan een F1 motor.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 15:12
  • HarryLam

    Posts: 5.117

    De motor zelf (ice) is nog het minst het probleem in de nieuwe regels.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 16:36

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar