Veel kenners denken dat het team van Aston Martin dit jaar kan gaan scoren in de Formule 1. Niet iedereen deelt deze mening, en voormalig Aston Martin-strateeg stelt dat het een lastige zaak gaat worden.

Bernie Collins was in 2021 en 2022 actief voor Aston Martin als strateeg, maar verwacht dus geen verbetering voor het Britse team, zo vertelt ze aan Sky Sports. Ook laat zij weten dat Lance Stroll beter is dan de meeste mensen denken.

'Het wordt heel moeilijk voor Aston Martin'

"Ik denk eigenlijk dat, hoewel er veel hype is rond het nieuwe project, de nieuwe fabriek, het volgend jaar een heel moeilijk jaar voor hen gaat worden. Ik denk dat alle kleine dingen die ze hebben gedaan, zoals het veranderen van de motor, het veranderen van de versnellingsbak, het veranderen van de hoofdontwerper, het veranderen van de windtunnel, het hebben van een nieuwe fabriek - al die afzonderlijke componenten zouden mij zorgen baren voor de prestaties van het team voor het komende jaar, omdat het grote veranderingen zijn."

Toch moet er iets bijzonders gebeuren, aldus Collins: "Om ze allemaal tegelijk te veranderen, weet ik niet zeker hoe fenomenaal het eerste jaar zal verlopen, ook al weten we allemaal dat Adrian Newey een fantastische ontwerper is."

Past Stroll nog in het team?

In haar tijd bij Aston Martin werkte Collins samen met Lance Stroll. De Canadees wordt niet zo vaak geprezen, maar dat is onlogisch volgens Collins: "Waar past Lance in dit plaatje? Nou, hij heeft daar waarschijnlijk een plekje, nietwaar? En ik denk dat hij, totdat hij niet meer wil doorgaan, deel zal blijven uitmaken van dat team, of totdat het team wordt verkocht, of we weten niet wat er met dat alles gaat gebeuren."

"Ik denk dat hij in veel opzichten een veel betere coureur is dan sommigen van ons denken, omdat hij in een Formule 1-auto rijdt en hij niet ver achterloopt. Maar ik weet niet welke richting het team opgaat, en ik denk dat er waarschijnlijk meer politieke onrust zal komen als ze besluiten dat ze dat willen veranderen."