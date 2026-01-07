user icon
Aston Martin krijgt het zwaar: "Newey kan daar niets aan veranderen"

Aston Martin krijgt het zwaar: "Newey kan daar niets aan veranderen"

Veel kenners denken dat het team van Aston Martin dit jaar kan gaan scoren in de Formule 1. Niet iedereen deelt deze mening, en voormalig Aston Martin-strateeg stelt dat het een lastige zaak gaat worden.

Bernie Collins was in 2021 en 2022 actief voor Aston Martin als strateeg, maar verwacht dus geen verbetering voor het Britse team, zo vertelt ze aan Sky Sports. Ook laat zij weten dat Lance Stroll beter is dan de meeste mensen denken.

'Het wordt heel moeilijk voor Aston Martin'

"Ik denk eigenlijk dat, hoewel er veel hype is rond het nieuwe project, de nieuwe fabriek, het volgend jaar een heel moeilijk jaar voor hen gaat worden. Ik denk dat alle kleine dingen die ze hebben gedaan, zoals het veranderen van de motor, het veranderen van de versnellingsbak, het veranderen van de hoofdontwerper, het veranderen van de windtunnel, het hebben van een nieuwe fabriek - al die afzonderlijke componenten zouden mij zorgen baren voor de prestaties van het team voor het komende jaar, omdat het grote veranderingen zijn."

Toch moet er iets bijzonders gebeuren, aldus Collins: "Om ze allemaal tegelijk te veranderen, weet ik niet zeker hoe fenomenaal het eerste jaar zal verlopen, ook al weten we allemaal dat Adrian Newey een fantastische ontwerper is."

Past Stroll nog in het team?

In haar tijd bij Aston Martin werkte Collins samen met Lance Stroll. De Canadees wordt niet zo vaak geprezen, maar dat is onlogisch volgens Collins: "Waar past Lance in dit plaatje? Nou, hij heeft daar waarschijnlijk een plekje, nietwaar? En ik denk dat hij, totdat hij niet meer wil doorgaan, deel zal blijven uitmaken van dat team, of totdat het team wordt verkocht, of we weten niet wat er met dat alles gaat gebeuren."

"Ik denk dat hij in veel opzichten een veel betere coureur is dan sommigen van ons denken, omdat hij in een Formule 1-auto rijdt en hij niet ver achterloopt. Maar ik weet niet welke richting het team opgaat, en ik denk dat er waarschijnlijk meer politieke onrust zal komen als ze besluiten dat ze dat willen veranderen."

SennaDaSilva

Posts: 4.101

Denk eigenlijk dat het beste wat het tea. kan overkomen is dat beide "Strolls" naar de achtergrond verdwijnen vanaf nu.

Pa Stroll heeft zijn investeringen gedaan, hij moet nu als eigenaar gaan functioneren en dus lekker het jetset deel gaan doen en stoppen met de bemoeienissen. Als een soort gro... [Lees verder]

  • 1
  7 jan 2026 - 19:28
F1 Nieuws Lance Stroll Adrian Newey Aston Martin

Reacties (1)

  • SennaDaSilva

    Posts: 4.101

    Denk eigenlijk dat het beste wat het tea. kan overkomen is dat beide "Strolls" naar de achtergrond verdwijnen vanaf nu.

    Pa Stroll heeft zijn investeringen gedaan, hij moet nu als eigenaar gaan functioneren en dus lekker het jetset deel gaan doen en stoppen met de bemoeienissen. Als een soort groot aandeelhouder dus. En de jongens die écht het talent en de ervaring hebben nu het laten opbouwen als "echt raceteam".

    Je ziet dat dat het beste werkt. Toyota, Ford/Jaguar, het mislukte allemaal door de mannen in de te dure pakken.

    Mercedes was wijs en gaf Wolff de volmacht, Red Bull gaf Marko en Horner de leiding, de investeerders van Mclaren gaven Stella en Brown hun kans, en de kapitaal investeerder van Williams gaf Vowles de leiding. En ook Audi doet het verstandig door doorgewinterde mannen en vrouwen in te zetten en de nette pakjes op het hoofdkantoor moeten zich niet bemoeien met het "runnen" van het team.

    Laurence Stroll moet dat ook gaan inzien en zich als investeerder naar de achtergrond werken, i.p.v. de "control freak" die hij denkt te moeten zijn. Elke keer maar de wijsvinger drukken op iets elke dag gaat niet helpen.

    Ook Gene Haas heeft dat begrepen, en elk ander team ook. (Alpine daar gelaten maar dat is al jaaaaren een vreemde Franse politieke puinhoop.)

    En dan Lance... tsja.. need I say more.
    Niet slecht, niet goed, maar geen enkele andere rijder had zo lang in F1 kunnen rijden met zijn "gemiddeldheid" en zijn houding. Hij is wel echt intussen een handicap voor de ontwikkeling van het team.

    Aston Martin heeft inmiddels alle middelen in huis, en zou op papier inmiddels minimaal een top of subtopteam moeten zijn in 2026....

    Alleen moeten de Strolletjes nu over hun giga ego stappen om hun project te laten slagen...

    • + 1
    • 7 jan 2026 - 19:28

