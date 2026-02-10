user icon
Newey deelt duidelijke mening over veelbesproken Mercedes-truc

Newey deelt duidelijke mening over veelbesproken Mercedes-truc

De vermeende motortruc van Mercedes blijft de gemoederen flink bezighouden in de Formule 1-wereld. Bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust, terwijl er bij de andere fabrikanten en teams veel onvrede heerst. Aston Martin-kopstuk Adrian Newey laat doorschemeren dat er een eenheid is, maar dat er één fabrikant is met een andere mening.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat iedereen experimenteert met de auto en de krachtbron. Iedereen gaat op zoek naar een manier om zo goed mogelijk voor de dag te komen, en dat geldt ook voor het team van Mercedes.

De Duitse renstal bouwt hun eigen motoren, en leveren deze ook aan Williams, McLaren en Alpine. Mercedes heeft de nieuwe regels goed doorgenomen, en ze hebben een trucje met de compressieverhoudingen geïntroduceerd. Als deze worden gemeten in de garage, is er niets aan de hand. Als ze de baan opgaan, en de motor warm wordt, dan stijgen deze en dat levert Mercedes een voordeel op.

Wat gebeurde er in de afgelopen dagen?

De andere motorfabrikanten reageerden woedend, en Ferrari, Honda en Audi hebben dan ook een boze brief naar de FIA gestuurd. Wat het standpunt van Red Bull was, was lange tijd onduidelijk. Ook de Oostenrijkers zouden bezig zijn met dit trucje, maar het lijkt er nu toch op dat ze zich hebben aangesloten bij de andere drie fabrikanten. De FIA doet er ondertussen alles aan om een oplossing te vinden, en ze willen een mogelijke rechtszaak voorkomen.

Wat is de mening van Aston Martin?

Bij Aston Martin rijden ze dit jaar voor het eerst met krachtbronnen van Honda. Ze zijn niet tevreden met de acties van Mercedes, en Aston Martin-teambaas Adrian Newey doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met Sky Sports News: "Ik ben overduidelijk een beetje bevooroordeeld. Ik denk dat iedereen, op één fabrikant na, er hetzelfde overdenkt. Dus waar dit gaat eindigen, vinden we denk ik pas in Melbourne uit."

mario

Posts: 15.108

Aston Martin had ook bij Mercedes kunnen blijven, ze werden niet gedwongen om over te stappen naar Honda... Als ze bij Mercedes waren gebleven, had je Newey nu niet gehoord natuurlijk... 😉

  • 1
  • 10 feb 2026 - 12:15
Reacties (2)

  • mario

    Posts: 15.108

    Aston Martin had ook bij Mercedes kunnen blijven, ze werden niet gedwongen om over te stappen naar Honda... Als ze bij Mercedes waren gebleven, had je Newey nu niet gehoord natuurlijk... 😉

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 12:15
    • Rimmer

      Posts: 13.140

      Adrian wilde naar Honda en een partnerschap waarbij ze min of meer “fabrieksteam” konden zijn.
      Adrian heeft dus geen enkele reden om te zeuren. Niemand heeft dat. Allemaal zijn ze akkoord gegaan met deze regels en allemaal wisten ze tegelijk wat de regels zouden worden. Ze hebben gewoon weer de boot gemist en staan simpelweg niet op het niveau van Mercedes qua motoren bouwen. Dat geldt voor Honda maar ook voor RBPT en Audi en Ferrari.
      Ik denk dat Audi en Ferrari volgend jaar wel een betere motor hebben en dichterbij zullen staan. Honda en RBPT en straks ook Caddillac blijven de lelijke eendjes.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 12:45

