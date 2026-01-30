Het team van Aston Martin kwam gisteren voor het eerst de baan op met de nieuwe AMR26. De Britse renstal wachtte lang voordat ze met de nieuwe wagen gingen rijden, en staan momenteel in het middelpunt van de aandacht. Martin Brundle heeft van Aston Martin-teambaas Adrian Newey opvallende informatie gekregen over de nieuwe Honda-krachtbron.

Aston Martin staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal van Lawrence Stroll heeft met Honda een nieuwe en ambitieuze motorpartner aangetrokken, en met Newey hebben ze de beste ontwerper van de sport aangetrokken. Ze besloten om op de eerste drie dagen niet in actie te komen tijdens de besloten testweek in Barcelona, en Lance Stroll stuurde de nieuwe bolide gistermiddag pas voor het eerst de baan op.

Vandaag zit Fernando Alonso achter het stuur, en de nieuwe AMR26 zorgt direct voor veel aandacht. Iedereen is benieuwd wat topontwerper Newey heeft bedacht, en daarnaast vragen veel mensen zich ook af of Aston Martin kan meevechten om de zeges.

Wat vertelde Newey aan Brundle?

Oud-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft in de afgelopen weken met Newey gesproken. Bij zijn werkgever legt Brundle uit wat hij heeft gehoord: "Adrian zei tegen me dat Honda nu ook een inhaalslag moet plegen, omdat ze eerst zijn gestopt en daarna weer zijn teruggekeerd in de sport. Daar zijn wel wat vraagtekens over. Dat moeten we wel afwachten, maar je weet gewoon dat Adrian een visie heeft om deze regels maximaal te benutten. Laten we hopen dat het lukt en die auto vliegt."

Waarom arriveerde Aston Martin zo laat in Spanje?

Volgens Brundle is het ook niet vreemd dat Aston Martin pas laat arriveerde op het circuit van Barcelona: "Hij staat erom bekend dat hij dingen zo laat mogelijk wil vastleggen. Dat de auto laat was, verbaasde me dus totaal niet. Hij schuift beslissingen over chassis, versnellingsbakken en radioteren altijd op, zodat hij zo lang mogelijk kan ontwikkelen."