Fernando Alonso heeft vertrouwen in de toekomst van Aston Martin, maar waarschuwt tegelijk voor een moeilijke start van het seizoen 2026. De Spanjaard verwacht dat het team op termijn de beste auto zal hebben met Adrian Newey, al vreest hij dat Aston Martin in de openingsfase vooral zal moeten verdedigen.

Na de eerste tests richting het nieuwe tijdperk in de Formule 1 gaf Aston Martin zelf al toe dat het voorlopig achterop hinkt tegenover de topteams. De renstal werkt nog volop aan het begrijpen van de AMR26, die zowel het eerste ontwerp van Newey is als het eerste project met een Honda-motor en een eigen versnellingsbak.

Moeizame start en duidelijke werkpunten

De voorbereiding begon allesbehalve ideaal. In Barcelona reed de nieuwe wagen amper 65 ronden, waarna ook in Bahrein de minste kilometers en de traagste tijden werden genoteerd. Alonso benadrukt echter dat het team nog volop in de leerfase zit. “Voor ons voelt dit eigenlijk als de eerste echte test. Barcelona missen was verre van ideaal, dus we moeten alles nog stap voor stap opbouwen.”

De tweevoudige wereldkampioen ziet wel een duidelijk pad vooruit. “Adrian brengt alles wat we nodig hebben. Hij heeft ervaring, heeft moeilijke periodes meegemaakt en weet hoe je een team weer naar de top brengt. We hebben al een aantal belangrijke zwakke punten gevonden en daar werken we nu hard aan.”

Focus op tweede seizoenshelft

Alonso verwacht dan ook dat Aston Martin pas later in het seizoen echt zal meedoen. “We hebben vanaf de presentatie gezegd dat het begin lastig kan worden, maar dat de tweede helft van het jaar veel sterker moet zijn. Dat blijft onze doelstelling. In dat deel van het seizoen willen we op het niveau zitten dat we voor ogen hebben.”

Voor de seizoensopener in Albert Park Circuit rekent hij alvast op een flinke upgrade. “De auto voor Melbourne zal heel anders zijn. Ik heb beelden gezien en Adrian heeft dat zelf ook bevestigd. We zullen blijven ontwikkelen en steeds sneller worden.”

Daarnaast heeft Alonso er alle vertrouwen in dat het team op termijn de absolute referentie wordt. “We hebben iemand in huis die al meer dan dertig jaar de sport domineert. Uiteindelijk zullen we de beste auto hebben. Het is alleen de vraag hoe snel we dat niveau bereiken.”

Technische uitdagingen blijven aanwezig

Teamgenoot Lance Stroll sprak eerder al over een forse achterstand tijdens de eerste testweek. Alonso erkent dat er nog werk aan de winkel is, ondanks de solide basis. “In grote lijnen verloopt alles soepel, maar er zijn duidelijke verbeterpunten.”

Vooral de nieuwe aandrijflijn en de eigen versnellingsbak vragen nog ontwikkeling. “Daar moeten we nog stappen zetten. Tegelijk zullen aerodynamica en motorprestaties uiteindelijk het verschil maken, dus daar ligt de grootste focus.”

Waar Aston Martin exact staat, blijft voorlopig onduidelijk. “We krijgen de komende tests wellicht een beter beeld. Op dit moment concentreren we ons vooral op die twee gebieden, want daar valt nog veel winst te boeken.”