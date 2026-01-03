Adrian Newey staat voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière. Voor het eerst is de Britse topontwerper verantwoordelijk voor het ontwerp van een Aston Martin-auto, terwijl hij tegelijkertijd de rol van teambaas vervult. Volgens Newey brengt die combinatie een ongekende druk met zich mee.

Nu de feestdagen voorbij zijn, draaien de Formule 1-teams alweer op volle toeren richting het nieuwe seizoen. Ook Aston Martin is volop bezig met de voorbereidingen gesteund door een flinke groei en de komst van meerdere sleutelfiguren van concurrerende teams.

Toch erkent Newey dat de verwachtingen hoog zijn en de deadlines meedogenloos. In aanloop naar de wintertests ligt de focus op cruciale onderdelen zoals de versnellingsbak, het chassis en de ophanging - allemaal onder tijdsdruk, met weinig ruimte voor fouten.

Intense druk

Newey laat aan Mundo Deportivo weten dat hij het erg lastig heeft: "We staan ​​onder intense druk. Druk als gevolg van deadlines voor de belangrijkste architectonische onderdelen van auto, dat zijn de versnellingsbak, gevolgd door het chassis, de voorwielophanging, De achterwielophanging, enzovoort, zijn op tijd klaar voor de tests in januari . Eigenlijk besteed ik er waarschijnlijk iets meer tijd aan dan me lief is."

Volgens Newey zijn de auto's over de jaren heen al erg complexer geworden. De Brit ontwerpt al een lange tijd auto's en ziet hier dus een duidelijk verschil in: "Het resultaat is een auto die uit meer dan 15.000 onderdelen bestaat en, als we kijken naar iets als de auto van volgend jaar, waarin er een reglementswijziging voor 2026 is, zal bijna geen enkel onderdeel hetzelfde blijven. Het is een gigantische oefening in ontwerp en engineering. Wat ik het leukste vind, is het holistisch te kunnen bekijken en vanuit alle aspecten te begrijpen."

Privéleven loopt achter

Ondanks de grote eer die Newey heeft moet zijn privéleven even uitwijken: "Een deel van de motivatie is die angst voor falen. Ik heb geprobeerd te leren die op een constructieve manier te gebruiken, omdat het het verschil maakt tussen een te hoge of slecht beheerde druk die fouten veroorzaakt, en een staat van concentratie en tunnelvisie."

"Zozeer zelfs dat mijn vrouw, sinds ik drie of vier maanden geleden bij het team kwam, klaagt dat ik in een ontwerptrans staat zit. En ik begrijp wat ze bedoelt: ik zie niet wat er om me heen gebeurt en waarschijnlijk ben ik niet erg sociaal."