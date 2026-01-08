user icon
icon

Moet Verstappen dan toch vrezen? "Aston Martin wil Lambiase alsnog halen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Moet Verstappen dan toch vrezen? "Aston Martin wil Lambiase alsnog halen"

Deze week werd bekend dat Gianpiero Lambiase, de welbekende engineer van Max Verstappen, 'gewoon' bij Red Bull Racing zal blijven. Ondanks dat de Britse Italiaan aan Aston Martin en Williams werd gelinkt, zal hij Verstappen in 2026 nog trouw blijven. Toch lijkt het erop dat andere teams, met name Aston Martin, het niet hierbij willen laten.

Red Bull Racing heeft de voorbije maanden een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Grote namen als Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en Christian Horner verdwenen van het toneel, terwijl Laurent Mekies juist aan een nieuw hoofdstuk begon in Milton Keynes. Die revolutie bleef niet beperkt tot de absolute top: ook lager in de organisatie werd flink geschoven, wat de impact voor Verstappen alleen maar groter maakte.

Meer over Aston Martin Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

27 dec 2025
 'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

27 dec 2025

Aston Martin wil Lamiase maar al te graag

Tijdens de winterstop werd volop gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Lambiase. Naar verluidt was die onzekerheid echter vooral van buitenaf gevoed. Dat de Italiaan interesse wekte bij andere teams, waaronder Aston Martin, lag voor de hand. In Silverstone is met de komst van Adrian Newey immers een nieuw tijdperk begonnen.

Lawrence Stroll gaf Newey vrijwel onbeperkte vrijheid om Aston Martin naar zijn hand te zetten. Dat ging gepaard met een rigoureuze herstructurering, waarbij verschillende sleutelfiguren het veld moesten ruimen. Niet alleen aerodynamica-directeur Eric Blandin vertrok, ook op het tweede en derde niveau vond een leegloop plaats richting concurrenten.

Lambiase blijft voorlopig nog Verstappen trouw

In dat licht paste ook de belangstelling voor Lambiase. Aston Martin zou hem een zware managementrol hebben aangeboden, mogelijk als teambaas of CEO, naast Newey. De Brit wil zich immers volledig richten op de ontwikkeling van de AMR26 en latere auto’s, niet op het dagelijkse management. Met zijn technische kennis, leiderschapskwaliteiten en people skills zou Lambiase perfect in dat plaatje passen. Aston Martin viste voor 2026 mis, maar ondanks dat, zou Newey voor 2027 nog een poging willen wagen. Volgens Autoracer.it zouden meerdere leidinggevende functies in het contract staan. 

Toch blijft hij Red Bull voorlopig trouw. Ook in 2026 vervult Lambiase zijn dubbele rol: race-engineer van Verstappen én hoofd van de raceafdeling. Net als vorig jaar krijgt hij de vrijheid om races over te slaan om persoonlijke redenen. In dat geval staat Simon Rennie opnieuw klaar als vervanger. Voor Verstappen is het een geruststellende gedachte: in een team vol veranderingen blijft zijn belangrijkste schakel onaangetast.

Knalpijp

Posts: 2.313

Moeten we dat aanhoren de hele maand!!
Weer zo'n broodje aap verhaal!!

  • 1
  • 8 jan 2026 - 07:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Adrian Newey Gianpiero Lambiase Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.313

    Moeten we dat aanhoren de hele maand!!
    Weer zo'n broodje aap verhaal!!

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 07:43
  • Knalpijp

    Posts: 2.313

    Zijn het weer die Viaplay analisten die het zeker weten, of is het deze keer alleskunner Mol?

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 07:45
  • Ambudriver

    Posts: 315

    Zucht....

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 07:55
  • Patrace

    Posts: 6.448

    Zullen we Lambiase gewoon een Brit noemen? Hij is immers geboren en getogen in Engeland.
    Ja, ik weet dat hij ook de Italiaanse nationaliteit heeft.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 08:12
  • Patrace

    Posts: 6.448

    Dat teams interesse hebben in Lambiase, vind ik niet meer dan logisch. Hij doet het goed in zijn huidige rol en heeft inmiddels veel ervaring.
    Maar hij zal pas op zijn vroegst per 2028 elders kunnen beginnen, gezien zijn huidige doorlopende contract.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 08:18
    • Trelas

      Posts: 1.116

      Dat kan zo zijn, maar contracten in de F1 worden niet altijd helemaal uitgediend natuurlijk..

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 08:54
  • Larry Perkins

    Posts: 62.444

    GP zit in mindere privéomstandigheden en als aasgieren duikt het roddeljournaille er bovenop, schaamteloos!

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 08:50

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar