Deze week werd bekend dat Gianpiero Lambiase, de welbekende engineer van Max Verstappen, 'gewoon' bij Red Bull Racing zal blijven. Ondanks dat de Britse Italiaan aan Aston Martin en Williams werd gelinkt, zal hij Verstappen in 2026 nog trouw blijven. Toch lijkt het erop dat andere teams, met name Aston Martin, het niet hierbij willen laten.

Red Bull Racing heeft de voorbije maanden een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Grote namen als Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en Christian Horner verdwenen van het toneel, terwijl Laurent Mekies juist aan een nieuw hoofdstuk begon in Milton Keynes. Die revolutie bleef niet beperkt tot de absolute top: ook lager in de organisatie werd flink geschoven, wat de impact voor Verstappen alleen maar groter maakte.

Aston Martin wil Lamiase maar al te graag

Tijdens de winterstop werd volop gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Lambiase. Naar verluidt was die onzekerheid echter vooral van buitenaf gevoed. Dat de Italiaan interesse wekte bij andere teams, waaronder Aston Martin, lag voor de hand. In Silverstone is met de komst van Adrian Newey immers een nieuw tijdperk begonnen.

Lawrence Stroll gaf Newey vrijwel onbeperkte vrijheid om Aston Martin naar zijn hand te zetten. Dat ging gepaard met een rigoureuze herstructurering, waarbij verschillende sleutelfiguren het veld moesten ruimen. Niet alleen aerodynamica-directeur Eric Blandin vertrok, ook op het tweede en derde niveau vond een leegloop plaats richting concurrenten.

Lambiase blijft voorlopig nog Verstappen trouw

In dat licht paste ook de belangstelling voor Lambiase. Aston Martin zou hem een zware managementrol hebben aangeboden, mogelijk als teambaas of CEO, naast Newey. De Brit wil zich immers volledig richten op de ontwikkeling van de AMR26 en latere auto’s, niet op het dagelijkse management. Met zijn technische kennis, leiderschapskwaliteiten en people skills zou Lambiase perfect in dat plaatje passen. Aston Martin viste voor 2026 mis, maar ondanks dat, zou Newey voor 2027 nog een poging willen wagen. Volgens Autoracer.it zouden meerdere leidinggevende functies in het contract staan.

Toch blijft hij Red Bull voorlopig trouw. Ook in 2026 vervult Lambiase zijn dubbele rol: race-engineer van Verstappen én hoofd van de raceafdeling. Net als vorig jaar krijgt hij de vrijheid om races over te slaan om persoonlijke redenen. In dat geval staat Simon Rennie opnieuw klaar als vervanger. Voor Verstappen is het een geruststellende gedachte: in een team vol veranderingen blijft zijn belangrijkste schakel onaangetast.