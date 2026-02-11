Fernando Alonso is al een tijdje werkzaam voor Aston Martin, maar heeft dit seizoen voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ferrari weer een goed gevoel over de auto. De Spanjaard vertrok bij de Scuderia in 2014 en heeft dus al twaalf jaar niet zo'n goed gevoel gehad als nu.

Alonso gaat dit jaar beginnen aan zijn 23e seizoen als Formule 1-coureur beginnen. De Spanjaard heeft daarin maar liefst twee wereldkampioenschappen en 32 overwinningen in behaald, maar de laatste keer dat hij won was in 2013.

Alonso ervaart voor het eerst weer vertrouwen

Het gaat de Spanjaard momenteel goed af bij Aston Martin, zo laat hij weten aan Sky Sports tijdens de launch van de gloednieuwe Aston Martin-bolide: "Ik denk dat dit zeker een belangrijk moment is in het project van Aston Martin. Onze faciliteiten zijn eindelijk klaar. We hebben nu onze eigen windtunnel om de auto te ontwerpen, we hoeven die niet meer bij een derde partij te huren."

Aston Martin heeft erg grote stappen gezet om onafhankelijk te zijn van andere partijen: "We hebben voor het eerst onze eigen versnellingsbak – dat is een grote uitdaging, maar in zekere zin geeft het je de vrijheid om voor het eerst een belangrijk onderdeel van de auto zelf te ontwerpen. We hebben Honda als partner, dus alle stukjes vallen nu op hun plaats."

De grootse uitdaging van Aston Martin

"Onze grootste uitdaging is om alles op elkaar af te stemmen, en timing, vooral voor mij. Vanuit de zevende plaats in het constructeurskampioenschap van vorig jaar moeten we eerst lopen voordat we kunnen rennen, en we moeten stap voor stap te werk gaan", zo laat Alonso weten.

Alonso heeft weer vol vertrouwen in het team: "We zijn concurrenten, we willen winnen, we willen vechten voor grote dingen, en ik denk dat dat een beetje tijd kost, maar we willen dit zo kort mogelijk houden."