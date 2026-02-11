user icon
Alonso is eindelijk op zijn plek: "Stap voor stap"

Fernando Alonso is al een tijdje werkzaam voor Aston Martin, maar heeft dit seizoen voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ferrari weer een goed gevoel over de auto. De Spanjaard vertrok bij de Scuderia in 2014 en heeft dus al twaalf jaar niet zo'n goed gevoel gehad als nu. 

Alonso gaat dit jaar beginnen aan zijn 23e seizoen als Formule 1-coureur beginnen. De Spanjaard heeft daarin maar liefst twee wereldkampioenschappen en 32 overwinningen in behaald, maar de laatste keer dat hij won was in 2013. 

9 feb
Alonso ervaart voor het eerst weer vertrouwen

Het gaat de Spanjaard momenteel goed af bij Aston Martin, zo laat hij weten aan Sky Sports tijdens de launch van de gloednieuwe Aston Martin-bolide: "Ik denk dat dit zeker een belangrijk moment is in het project van Aston Martin. Onze faciliteiten zijn eindelijk klaar. We hebben nu onze eigen windtunnel om de auto te ontwerpen, we hoeven die niet meer bij een derde partij te huren."

Aston Martin heeft erg grote stappen gezet om onafhankelijk te zijn van andere partijen: "We hebben voor het eerst onze eigen versnellingsbak – dat is een grote uitdaging, maar in zekere zin geeft het je de vrijheid om voor het eerst een belangrijk onderdeel van de auto zelf te ontwerpen. We hebben Honda als partner, dus alle stukjes vallen nu op hun plaats."

De grootse uitdaging van Aston Martin

"Onze grootste uitdaging is om alles op elkaar af te stemmen, en timing, vooral voor mij. Vanuit de zevende plaats in het constructeurskampioenschap van vorig jaar moeten we eerst lopen voordat we kunnen rennen, en we moeten stap voor stap te werk gaan", zo laat Alonso weten. 

Alonso heeft weer vol vertrouwen in het team: "We zijn concurrenten, we willen winnen, we willen vechten voor grote dingen, en ik denk dat dat een beetje tijd kost, maar we willen dit zo kort mogelijk houden."

Pietje Bell

Posts: 33.097

Dit is oud nieuws, maar hoe ging het vandaag met AM?

  • 1
  • 11 feb 2026 - 18:14
Reacties (5)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.435

    Fernando is vergeten om Lance in de hemel te prijzen.....maar dat kan nog komen.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 18:13
  • Pietje Bell

    Posts: 33.100

    Dit is oud nieuws, maar hoe ging het vandaag met AM?

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 18:14
    • Sparrenblekker

      Posts: 123

      Aston Martin kende tijdens de eerste testdag in Bahrein (11 februari 2026) aanzienlijke vertraging door een probleem met de Honda-motor.
      Hier zijn de belangrijkste details:
      Data-anomalie: Na een soepele ochtendsessie met Lance Stroll, ontdekte het team 's middags een "data-anomalie" in de Honda-krachtbron.
      Voorzorgsmaatregelen: Uit voorzorg besloot het team de auto binnen te houden voor checks om de exacte oorzaak te achterhalen voordat ze weer konden rijden.
      Lage kilometerstand: Door dit oponthoud kwam Lance Stroll tot slechts 36 ronden, wat aanzienlijk minder is dan concurrenten zoals Max Verstappen, die er meer dan 100 reed.
      Kortom: technische onzekerheid over de motor dwong hen tot een rustige middag om schade te voorkomen.

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 18:18
    • Pietje Bell

      Posts: 33.100

      Bedankt @Sparrenblekker.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 18:20
    • Pietje Bell

      Posts: 33.100

      Kemal Şengül

      "Lawrence Stroll heeft na afloop van de sessie een ontmoeting met Honda."

      pbs.twimg.com/medi(...)YLmQ?format=jpg&;name=medium

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 19:02

show sidebar