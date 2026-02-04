Martin Brundle heeft na de eerste shakedown in Barcelona zijn twijfels uitgesproken over Aston Martin. De Sky Sports F1-analist zag een opvallend ontwerp, maar plaatst vraagtekens bij de beperkte hoeveelheid ronden en de fase waarin het team zich momenteel bevindt.

Tijdens het vijfdaagse evenement in Spanje waren rondetijden van ondergeschikt belang. Teams focusten zich vooral op betrouwbaarheid en het verzamelen van data met het oog op de volledig nieuwe auto’s voor 2026.

Weinig ronden, opvallend ontwerp

Aston Martin kwam in Barcelona tot slechts 65 ronden, het laagste aantal van alle aanwezige teams. Alleen Williams bleef het evenement volledig aan zich voorbij laten gaan. De beperkte tracktime voedde de twijfels, al trok de Britse renstal op de voorlaatste dag wel de aandacht met een volledig zwarte auto.

Het ontwerp week duidelijk af van de rest van het veld. De agressieve carrosserie leek volledig in dienst te staan van het sturen van de luchtstromen, iets wat in de paddock niet onopgemerkt bleef.

Invloed van Newey

De hand van Adrian Newey was zichtbaar in het ontwerp van de 2026-auto. De topontwerper sloot zich vorig jaar aan bij Aston Martin en Brundle benadrukt dat zijn werkwijze herkenbaar is. “De auto’s van Adrian hebben meestal een prachtige, vloeiende en homogene luchtstroom”, zo Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. “Vaak lijkt het alsof er minder losse onderdelen aan hangen dan bij andere auto’s”.

Volgens Brundle zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de teams. “De onderkant van de sidepod is erg scherp afgesneden en we zien over de hele linie uiteenlopende interpretaties, van sidepods tot voorvleugels. Dat is ook logisch met zulke nieuwe reglementen”, klonk het.

Nog veel vragen

Toch is Brundle voorzichtig met conclusies. “We moeten ervan uitgaan dat Adrian met goede ideeën is gekomen, maar weet hij al genoeg van de Aston Martin-windtunnel en de digitale tools?”, vroeg hij zich hardop af. “Kan hij de juiste correlaties vinden en heeft hij de mensen om zich heen om zijn briljante ideeën goed te vertalen? Dat is meteen een enorme uitdaging”.

Daarbij speelt ook de motorpartner een rol. “Adrian vertelde me dat Honda een inhaalslag moet maken, omdat ze eerst weg waren en nu weer zijn teruggekeerd”, aldus Brundle. “Er zijn dus nog genoeg vraagtekens”.

Afwachten tot later

Volgens Brundle is geduld voorlopig het sleutelwoord. “We zullen moeten afwachten hoe dit zich ontwikkelt”, stelde hij. “Maar één ding weet je zeker: Adrian heeft altijd een duidelijke visie op hoe hij de reglementen optimaal kan benutten”.