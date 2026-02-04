user icon
icon

Twijfels bij Aston Martin: "Newey wijst met vinger naar Honda"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Twijfels bij Aston Martin: "Newey wijst met vinger naar Honda"

Martin Brundle heeft na de eerste shakedown in Barcelona zijn twijfels uitgesproken over Aston Martin. De Sky Sports F1-analist zag een opvallend ontwerp, maar plaatst vraagtekens bij de beperkte hoeveelheid ronden en de fase waarin het team zich momenteel bevindt.

Tijdens het vijfdaagse evenement in Spanje waren rondetijden van ondergeschikt belang. Teams focusten zich vooral op betrouwbaarheid en het verzamelen van data met het oog op de volledig nieuwe auto’s voor 2026.

Meer over Aston Martin 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 Alonso grijnst na eerste meters met door Newey ontworpen Aston Martin

Alonso grijnst na eerste meters met door Newey ontworpen Aston Martin

2 feb

Weinig ronden, opvallend ontwerp

Aston Martin kwam in Barcelona tot slechts 65 ronden, het laagste aantal van alle aanwezige teams. Alleen Williams bleef het evenement volledig aan zich voorbij laten gaan. De beperkte tracktime voedde de twijfels, al trok de Britse renstal op de voorlaatste dag wel de aandacht met een volledig zwarte auto.

Het ontwerp week duidelijk af van de rest van het veld. De agressieve carrosserie leek volledig in dienst te staan van het sturen van de luchtstromen, iets wat in de paddock niet onopgemerkt bleef.

Invloed van Newey

De hand van Adrian Newey was zichtbaar in het ontwerp van de 2026-auto. De topontwerper sloot zich vorig jaar aan bij Aston Martin en Brundle benadrukt dat zijn werkwijze herkenbaar is. “De auto’s van Adrian hebben meestal een prachtige, vloeiende en homogene luchtstroom”, zo Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. “Vaak lijkt het alsof er minder losse onderdelen aan hangen dan bij andere auto’s”.

Volgens Brundle zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de teams. “De onderkant van de sidepod is erg scherp afgesneden en we zien over de hele linie uiteenlopende interpretaties, van sidepods tot voorvleugels. Dat is ook logisch met zulke nieuwe reglementen”, klonk het.

Nog veel vragen

Toch is Brundle voorzichtig met conclusies. “We moeten ervan uitgaan dat Adrian met goede ideeën is gekomen, maar weet hij al genoeg van de Aston Martin-windtunnel en de digitale tools?”, vroeg hij zich hardop af. “Kan hij de juiste correlaties vinden en heeft hij de mensen om zich heen om zijn briljante ideeën goed te vertalen? Dat is meteen een enorme uitdaging”.

Daarbij speelt ook de motorpartner een rol. “Adrian vertelde me dat Honda een inhaalslag moet maken, omdat ze eerst weg waren en nu weer zijn teruggekeerd”, aldus Brundle. “Er zijn dus nog genoeg vraagtekens”.

Afwachten tot later

Volgens Brundle is geduld voorlopig het sleutelwoord. “We zullen moeten afwachten hoe dit zich ontwikkelt”, stelde hij. “Maar één ding weet je zeker: Adrian heeft altijd een duidelijke visie op hoe hij de reglementen optimaal kan benutten”.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Martin Brundle Adrian Newey Aston Martin

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 262

    Honda Crx power

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 14:59
  • Regenrace

    Posts: 2.273

    Lekker goedkoop, dat wijzen - als dat werkelijk zo is.
    'Beste Alonso - je moet nog even wachten tot je 49e.'

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 15:03

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar