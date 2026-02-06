user icon
Titelstrijd tussen Verstappen en Alonso? Albers verwacht veel van Aston Martin

Titelstrijd tussen Verstappen en Alonso? Albers verwacht veel van Aston Martin

Oud-coureur Christijan Albers is erg gecharmeerd door top-ontwerper Adrian Newey, die vanaf dit jaar de leiding heeft over Aston Martin. Door sommigen wordt de gloednieuwe Aston Martin-bolide nog in twijfel getrokken maar Albers verwacht veel van Newey's gloednieuwe kunstwerk. 

Adrian Newey is al geruime tijd actief in de Formule 1 en heeft auto's ontworpen voor topteams als Williams, McLaren en Red Bull Racing. De Brit sleepte meerdere titels in de wacht en hoopt dit met Aston Martin ook te kunnen doen. In totaal won Newey twaalf constructeurskampioenschappen tot nu toe. 

Albers onder de indruk van Newey's werken

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf laat Albers weten dat hij erg gecharmeerd is door de bolides van de topontwerper van Aston Martin. "Newey heeft fantastische auto's gebouwd: dat hebben we gezien bij Red Bull en McLaren. Hij heeft ook auto's gebouwd die zo extreem waren dat ze elke dag een probleem hadden. Het kan alle kanten opgaan."

Toch durft Albers nog geen krachtsvoorspelling te doen tussen de teams: "Dat gaan we pas straks zien. Dat is het mooie ervan. We zullen zelfs in de testen heel weinig zien. Misschien kan je in de tweede week in Bahrein wat meer zien en weet je wat meer over de betrouwbaarheid. Dan kunnen ze een run doen en beetje met elkaar vergelijken."

Auto's zijn nog onvoorspelbaar

Vorig jaar speelden al veel factoren mee met de kansen op de winst, maar Albers verwacht dat dat dit jaar doorgetrokken wordt: "Vorig jaar hebben we gezien hoeveel factoren een rol spelen. Kijk maar hoe Haas ervoor stond aan het begin van het seizoen en aan het einde."

"In de race lagen de auto's verder uit elkaar, door de focus op de bandentemperatuur. Die bandentemperatuur speelt niet zo'n grote rol over één ronde in de kwalificatie. Als je twintig ronden op een bandenset kan rijden, dan ben je ontzettend snel. Je zag dat de auto's met dit in gedachten ontworpen waren", zo klinkt Albers over de ontwerpen van de gloednieuwe bolides.

  • shakedown

    Posts: 1.611

    Aston Martin moet nog enorme groeien. Stel ze hebben een auto die met de beste mee kan. Dan hebben ze twee rijders die dat niet helemaal niet kunnen of niet meer een heel seizoen mee kan komen. Daarnaast is team opzich nog lang niet op het niveau van een top team. Wat organisatie betreft zal het als Williams alpine of haas zijn. Potentieel is er wel aanwezig. Maar voor nu? Absoluut kansloos.

    Een of meerdere overwinningen kunnen er wel inzitten

    • 6 feb 2026 - 12:28

