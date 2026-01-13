Adrian Newey kan bij Aston Martin het verschil maken, maar is geen wondermiddel. Dat benadrukt Sebastian Vettel, die als viervoudig wereldkampioen uit eerste hand weet welke impact de topontwerper kan hebben. Volgens de Duitser draait succes in de Formule 1 om veel meer dan één geniale geest.

Vettel werkte jarenlang samen met Newey bij Red Bull en boekte daar zijn grootste successen. Die ervaring neemt hij mee in zijn oordeel over de toekomst van Aston Martin, waar Newey sinds zijn vertrek bij Red Bull mede-eigenaar is en een sleutelrol vervult in de sportieve ambities van het team.

‘De gouden kogel bestaat niet’

Volgens Vettel is het een misvatting dat één persoon een team plots naar de top kan brengen. “Iedereen in de paddock zoekt al jaren naar die ene gouden oplossing, maar die bestaat simpelweg niet”, stelt hij in gesprek met de Formule 1-podcast Beyond the Grid. “De echte magie ontstaat pas wanneer alles samenvalt.”

Daarbij wijst Vettel op het bredere plaatje binnen een team. Coureurs spelen vanzelfsprekend een cruciale rol, maar ook de mensen achter de schermen zijn bepalend. “Adrian hoort daar zeker bij”, aldus Vettel, die benadrukt dat zelfs een ontwerper van zijn kaliber afhankelijk is van de juiste omstandigheden om te excelleren.

‘Geobsedeerd door racen’

Wat Newey volgens Vettel onderscheidt, is zijn pure passie voor autosport. “Hij is geobsedeerd door racen. Hij houdt er écht van. Soms is hij als een kind, en juist dat maakt hem zo bijzonder”, zegt de oud-coureur. “Maar hij moet wel in een omgeving zitten waarin dat tot zijn recht komt.”

Als Aston Martin die voorwaarden weet te scheppen, kan Newey een enorme bijdrage leveren. “Misschien geen wondermiddel”, nuanceert Vettel, “maar wel iemand die kan helpen bij het bouwen van een geweldige auto.” Zeker met het oog op 2026, wanneer nieuwe reglementen en de samenwerking met Honda samenkomen, liggen er kansen voor de Britse renstal.

Vettel ziet Aston Martin dan ook als een mogelijke outsider, al plaatst hij daar meteen kanttekeningen bij. “Met nieuwe regels weet je nooit wie het goed interpreteert. Vaak heeft het sterkste team de beste papieren”, besluit hij. “Je zou daarom ook kunnen zeggen dat McLaren op voorhand favoriet is.”