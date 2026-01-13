user icon
icon

Vettel sceptisch over Aston Martin en Newey: "De gouden oplossing is er niet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vettel sceptisch over Aston Martin en Newey: "De gouden oplossing is er niet"

Adrian Newey kan bij Aston Martin het verschil maken, maar is geen wondermiddel. Dat benadrukt Sebastian Vettel, die als viervoudig wereldkampioen uit eerste hand weet welke impact de topontwerper kan hebben. Volgens de Duitser draait succes in de Formule 1 om veel meer dan één geniale geest.

Vettel werkte jarenlang samen met Newey bij Red Bull en boekte daar zijn grootste successen. Die ervaring neemt hij mee in zijn oordeel over de toekomst van Aston Martin, waar Newey sinds zijn vertrek bij Red Bull mede-eigenaar is en een sleutelrol vervult in de sportieve ambities van het team.

Meer over Aston Martin Hamilton door de mangel gehaald: "Alonso kan wel dingen met mindere auto's"

Hamilton door de mangel gehaald: "Alonso kan wel dingen met mindere auto's"

13 jan
 Moet Verstappen dan toch vrezen? "Aston Martin wil Lambiase alsnog halen"

Moet Verstappen dan toch vrezen? "Aston Martin wil Lambiase alsnog halen"

8 jan

‘De gouden kogel bestaat niet’

Volgens Vettel is het een misvatting dat één persoon een team plots naar de top kan brengen. “Iedereen in de paddock zoekt al jaren naar die ene gouden oplossing, maar die bestaat simpelweg niet”, stelt hij in gesprek met de Formule 1-podcast Beyond the Grid. “De echte magie ontstaat pas wanneer alles samenvalt.”

Daarbij wijst Vettel op het bredere plaatje binnen een team. Coureurs spelen vanzelfsprekend een cruciale rol, maar ook de mensen achter de schermen zijn bepalend. “Adrian hoort daar zeker bij”, aldus Vettel, die benadrukt dat zelfs een ontwerper van zijn kaliber afhankelijk is van de juiste omstandigheden om te excelleren.

‘Geobsedeerd door racen’

Wat Newey volgens Vettel onderscheidt, is zijn pure passie voor autosport. “Hij is geobsedeerd door racen. Hij houdt er écht van. Soms is hij als een kind, en juist dat maakt hem zo bijzonder”, zegt de oud-coureur. “Maar hij moet wel in een omgeving zitten waarin dat tot zijn recht komt.”

Als Aston Martin die voorwaarden weet te scheppen, kan Newey een enorme bijdrage leveren. “Misschien geen wondermiddel”, nuanceert Vettel, “maar wel iemand die kan helpen bij het bouwen van een geweldige auto.” Zeker met het oog op 2026, wanneer nieuwe reglementen en de samenwerking met Honda samenkomen, liggen er kansen voor de Britse renstal.

Vettel ziet Aston Martin dan ook als een mogelijke outsider, al plaatst hij daar meteen kanttekeningen bij. “Met nieuwe regels weet je nooit wie het goed interpreteert. Vaak heeft het sterkste team de beste papieren”, besluit hij. “Je zou daarom ook kunnen zeggen dat McLaren op voorhand favoriet is.”

 
F1 Nieuws Formule 1 F1 Sebastian Vettel Aston Martin

Reacties (2)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.194

    Klopt, het is als een gerecht maken met de beste ingrediënten stukken vlees en de beste biologische groenten die je maar kunt vinden.
    Ik laat water nog aanbranden dus met de beste basis mij ter beschikking gesteld is het gerecht wat ik jou voorschotel niet te hachelen.

    Je hebt een goede chef nodig die zijn team weet aan te sturen om er iets moois van te maken.
    Ik zie het niet bij Stroll GP herstel Aston Martin, geen goede chef en geen goed team.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 20:26
    • elflitso

      Posts: 1.727

      Heb je gelijk in. Alle puzzelstukken zijn nog niet aanwezig bij AM. Plus las ik ergens anders dat Adrian, naast teambaas (waar hij al totaal niet voor geschikt is) zich ook bemoeid met de simulator. Die man moet 1 ding doen en dat is Aerodynamica. Daar is hij uitmuntend in. Voor de rest moet Stroll Sr andere mensen aantrekken. Blijkbaar moeilijk te vinden denk.

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 21:27

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Sebastian Vettel 5
Sebastian Vettel
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 3 jul 1987 (38)
  • Geb. plaats Heppenheim, Duitsland
  • Gewicht 62 kg
  • Lengte 1,75 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar