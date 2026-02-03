user icon
Russell enorm onder de indruk van Aston Martin

Russell enorm onder de indruk van Aston Martin

Het team van Mercedes heeft een sterke testweek in Barcelona achter de rug. De Duitse renstal geldt voor veel kenners als de favoriet, maar ze kijken zelf vooral naar de concurrentie. George Russell is bijvoorbeeld enorm onder de indruk van Aston Martin.

Bij het team van Aston Martin is er dit jaar zeer veel veranderd. De Britse renstal van Lawrence Stroll rijdt vanaf dit jaar met motoren van Honda, terwijl de auto is ontworpen door Adrian Newey. De Britse topontwerper fungeert dit seizoen ook als teambaas, en heeft vorig jaar veel tijd besteed aan het ontwerpen van de nieuwe AMR26. Het zorgt ervoor dat veel concurrenten zich zorgen maken over Aston Martin.

Aston Martin arriveerde pas op woensdagavond op het circuit tijdens de testweek in Barcelona. Op donderdag werkten ze urenlang aan de auto, waarna Lance Stroll pas in het laatste uur het asfalt betrad. Stroll reed slechts een handjevol rondjes, waarna Fernando Alonso meer meters wist te maken op vrijdag. De wagen was gehuld in het zwart, maar er sprongen wel direct een paar dingen in het oog. Zo zagen de voor- en achterwielophanging er bijzonder uit en waren mensen onder de indruk van Newey's aerodynamische keuzes.

Hoe kijkt Russell naar Aston Martin?

Mercedes-coureur George Russell is enorm onder de indruk van de AMR26 van Aston Martin. Bij The Race spreekt de Brit zich uit: "Wat Adrian heeft gedaan met die auto... Dat ziet er echt heel spectaculair uit. En Honda heeft in de afgelopen jaren bij Red Bull voor een zeer goede motor gezorgd. We weten tot wat ze in staat zijn."

'Het gaat niet om de meest sexy auto'

Russell stelt dat hij ook onder de indruk was van de Aston Martin zelf: "De Aston Martin viel waarschijnlijk het meest op qua design. Iedereen keek naar die achterwielophanging en het zag er natuurlijk ook heel indrukwekkend uit. Maar goed, het is geen competitie van wie de meest sexy auto heeft. Het gaat erom wie er het snelst over de baan raast."

"Mensen kijken altijd naar de snelste auto, en daar gaan we achter komen in Melbourne. Wie dat ook mag zijn, dat wordt de auto waar je je door laat inspireren."

ViggenneggiV

Posts: 3.173

Dus in 27 Verstappen naar Mercedes en Russell vervangt Alonso

  • 1
  • 3 feb 2026 - 13:23
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.172

    Dus in 27 Verstappen naar Mercedes en Russell vervangt Alonso

    • + 1
    • 3 feb 2026 - 13:23
    • Knalpijp

      Posts: 2.383

      Ja dat is allang geregeld.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 13:32
  • Larry Perkins

    Posts: 62.850

    Nog één foto van 'Second Choice George' zonder helm op en we hebben recht op smartengeld!

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 13:30

