Adrian Newey houdt zich niet in wanneer het gesprek op de motorcontroverse in de Formule 1 komt. De kersverse teambaas van Aston Martin erkent dat hij “bevooroordeeld” is in het dossier, niet in het minst omdat zijn team vanaf 2026 met Honda-krachtbronnen rijdt.

Nog voor er één Grand Prix is verreden in het nieuwe tijdperk, woedt er achter de schermen al een stevig gevecht. Mercedes HPP zou een grijs gebied in de motorreglementen hebben gevonden, tot ongenoegen van de concurrentie. Het draait allemaal om de compressieverhouding van de nieuwe power units.

Grijs gebied rond compressieverhouding

Volgens artikel C5.4.3 mag geen enkele cilinder een geometrische compressieverhouding hebben die hoger is dan 16:1. Die meting gebeurt onder omgevingsomstandigheden. Dat lijkt duidelijk, maar in de praktijk blijkt er ruimte voor interpretatie.

Mercedes zou erin geslaagd zijn om die verhouding tijdens normale rijomstandigheden op te krikken tot 18:1. En dat schiet bij Ferrari, Honda, Audi en Red Bull Powertrains in het verkeerde keelgat. Zij vrezen een structureel prestatievoordeel.

Mogelijke stemming dreigt voor Mercedes

De rivalen willen dat de FIA de meetmethode aanpast, zodat ook bij warme motoren – op het circuit of in de garage – gecontroleerd wordt. Dat kan via extra sensoren of metingen bij bedrijfstemperatuur. Zo hopen ze elk mogelijk voordeel van Mercedes uit te wissen.

Als het tot een stemming komt, kan een gekwalificeerde meerderheid doorslaggevend zijn. In dat scenario lijken Mercedes en vermoedelijk ook klanten McLaren, Williams en Alpine aan het kortste eind te trekken. “Ik ben uiteraard bevooroordeeld”, gaf Newey toe bij Sky Sports News. “Op één fabrikant na lijkt iedereen het eens. Hoe dit afloopt? Dat zien we in Melbourne.”

Geen vervolgstappen voor Mercedes

Mercedes-CEO Ola Källenius opperde eerder al dat zij misschien zelfs naar de rechter wilde stappen, mocht de FIA besluiten om de motor te temperen. Inmiddels heeft teambaas Toto Wolff die beweringen de kop ingedrukt, door te zeggen dat hij rekent op president Mohammed Ben Sulayem.