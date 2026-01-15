Wie in 2026 over de beste auto beschikt, moet nog blijken. Toch waagt F1-analist Peter Windsor zich al aan een voorzichtige voorspelling. Volgens de Brit lijken twee teams hun zaakjes goed op orde te hebben, met meteen ook twee coureurs die zich kunnen opmaken voor een gooi naar de wereldtitel.

Het nieuwe reglement in 2026 schudt het Formule 1-veld flink door elkaar. Voor veel coureurs zonder wereldtitel kan dat een unieke kans zijn. De grote vraag is welke teams de technische puzzel het best weten te leggen en wie daar als coureur maximaal van kan profiteren.

Russell versus Leclerc: wie is er het eerst bij?

George Russell en Charles Leclerc behoren tot de grootste namen zonder wereldtitel. Tijdens een YouTube-livestream van Windsor kwam de vraag dan ook voorbij wie van de twee als eerste kampioen zal worden. De kijker in kwestie zette zijn geld op Russell, vooral vanwege het grotere vertrouwen in Mercedes dan in Ferrari.

Die gedachte kan op instemming rekenen van Windsor. De analist liet eerder al doorschemeren weinig fiducie te hebben in Ferrari richting 2026. Mercedes daarentegen wordt al langer genoemd als één van de favorieten. Windsor stelt zelfs dat de kans behoorlijk groot is dat Russell dan toeslaat. Volgens hem is het aannemelijk dat Mercedes in ieder geval geen verkeerde auto zal bouwen.

Toch plaatst Windsor een duidelijke kanttekening. Hij noemt het al een stevige uitspraak om te stellen dat Mercedes het ‘waarschijnlijk goed voor elkaar heeft’. Zeker omdat Aston Martin met Adrian Newey een absolute topontwerper in huis haalde, die zich volledig richt op het 2026-project. Mocht Newey opnieuw magie leveren, dan kan dat het krachtsverschil maken.

Dat betekent volgens Windsor niet dat Russell kansloos is. Zelfs als de Mercedes nét iets tekortkomt ten opzichte van Aston Martin, ziet hij de Brit nog altijd meedoen om de titel. Russell is er volgens hem klaar voor, mits de auto competitief genoeg is. Windsor durft daarom voorzichtig te concluderen dat Russell op papier de grootste kanshebber is voor 2026.

Wel wacht hem stevige concurrentie. Als Aston Martin daadwerkelijk een topauto bouwt, zou Fernando Alonso zomaar eens zijn grootste uitdager kunnen worden. Windsor ziet dan ook een intrigerende titelstrijd ontstaan tussen jong elan en pure ervaring.