Verstappen uitgesloten: "Russell of Alonso gaat voor de wereldtitel"

Wie in 2026 over de beste auto beschikt, moet nog blijken. Toch waagt F1-analist Peter Windsor zich al aan een voorzichtige voorspelling. Volgens de Brit lijken twee teams hun zaakjes goed op orde te hebben, met meteen ook twee coureurs die zich kunnen opmaken voor een gooi naar de wereldtitel.

Het nieuwe reglement in 2026 schudt het Formule 1-veld flink door elkaar. Voor veel coureurs zonder wereldtitel kan dat een unieke kans zijn. De grote vraag is welke teams de technische puzzel het best weten te leggen en wie daar als coureur maximaal van kan profiteren.

Hamilton door de mangel gehaald: "Alonso kan wel dingen met mindere auto's"

13 jan

13 jan
 Volgt Aston Martin Ferrari? 'Ook Honda loopt niet op schema voor 2026'

Volgt Aston Martin Ferrari? 'Ook Honda loopt niet op schema voor 2026'

14 jan

14 jan

Russell versus Leclerc: wie is er het eerst bij?

George Russell en Charles Leclerc behoren tot de grootste namen zonder wereldtitel. Tijdens een YouTube-livestream van Windsor kwam de vraag dan ook voorbij wie van de twee als eerste kampioen zal worden. De kijker in kwestie zette zijn geld op Russell, vooral vanwege het grotere vertrouwen in Mercedes dan in Ferrari.

Die gedachte kan op instemming rekenen van Windsor. De analist liet eerder al doorschemeren weinig fiducie te hebben in Ferrari richting 2026. Mercedes daarentegen wordt al langer genoemd als één van de favorieten. Windsor stelt zelfs dat de kans behoorlijk groot is dat Russell dan toeslaat. Volgens hem is het aannemelijk dat Mercedes in ieder geval geen verkeerde auto zal bouwen.

Aston Martin als gevaarlijke outsider

Toch plaatst Windsor een duidelijke kanttekening. Hij noemt het al een stevige uitspraak om te stellen dat Mercedes het ‘waarschijnlijk goed voor elkaar heeft’. Zeker omdat Aston Martin met Adrian Newey een absolute topontwerper in huis haalde, die zich volledig richt op het 2026-project. Mocht Newey opnieuw magie leveren, dan kan dat het krachtsverschil maken.

Dat betekent volgens Windsor niet dat Russell kansloos is. Zelfs als de Mercedes nét iets tekortkomt ten opzichte van Aston Martin, ziet hij de Brit nog altijd meedoen om de titel. Russell is er volgens hem klaar voor, mits de auto competitief genoeg is. Windsor durft daarom voorzichtig te concluderen dat Russell op papier de grootste kanshebber is voor 2026.

Wel wacht hem stevige concurrentie. Als Aston Martin daadwerkelijk een topauto bouwt, zou Fernando Alonso zomaar eens zijn grootste uitdager kunnen worden. Windsor ziet dan ook een intrigerende titelstrijd ontstaan tussen jong elan en pure ervaring.

Larry Perkins

Posts: 62.564

Laat de gehypete 'kampioen maten naaien' eerst maar nog eens voor Antonelli eindigen, want hoe snel zal de ontwikkeling van Kimi gaan? Blijft afwachten...

  • 2
  • 15 jan 2026 - 17:47
Reacties (7)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.564

    Laat de gehypete 'kampioen maten naaien' eerst maar nog eens voor Antonelli eindigen, want hoe snel zal de ontwikkeling van Kimi gaan? Blijft afwachten...

    • + 1
    • 15 jan 2026 - 17:47
    • hupholland

      Posts: 9.554

      zelfs als die heel snel gaat is het nog maar de vraag of hij uberhaupt ooit beter wordt dan Russell. Vooralsnog is het verschil groot iig.

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 18:35
    • Larry Perkins

      Posts: 62.564

      Zoals ik al zei, blijft afwachten.
      We gaan het zien @hupholland...

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 18:45
  • AUDI_F1

    Posts: 3.510

    Niemand, maar dan ook werkelijk ook niemand weet hoe de teams en de andere teams er voor staan. Ja Audi heeft al een stukje gereden. Maar dat is het dan ook.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 17:48
    • Buurman

      Posts: 1.976

      Jawel, Roy weet het al een tijdje.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 18:21
  • schwantz34

    Posts: 41.714

    Allemaal natte Windseur!

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 18:00
  • Flexwing

    Posts: 238

    Ze hebben nog geen meter gereden dus niemand weet het.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 18:38

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

