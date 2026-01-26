Het team van Aston Martin is met slecht nieuws naar buiten gekomen op de eerste testdag van het Formule 1-seizoen. Eerder gingen er al geruchten rond over mogelijke problemen in het voorseizoen, en die zijn nu bevestigd door Aston Martin zelf.

Het Formule 1-seizoen is vandaag officieus van start gegaan met de eerste besloten testweek op het circuit van Barcelona in Spanje. De organisatie doet er alles aan om de baanactie geheim te houden voor de buitenwereld, maar daar slaagden ze vanochtend niet helemaal in. Al snel werd namelijk duidelijk dat er zeven teams op de baan waren verschenen: Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Mercedes, Haas, Cadillac en Audi.

Van Ferrari en McLaren was het bekend dat ze de eerste testdag zouden overslaan, terwijl Williams afgelopen week al had laten weten dat ze met problemen kampen, waardoor ze deze test aan zich voorbij moesten laten gaan.

De vraag was echter wat er met Aston Martin aan de hand was. Er gingen al geruchten rond over mogelijke problemen, maar de Britse renstal had zelf nog niets gedeeld. Ze waren simpelweg niet op de baan verschenen, en dat zorgde vanzelfsprekend voor nog meer verhalen over problemen.

Wat staat er in het statement?

Aston Martin deelde vandaag echter een statement, waarin ze bevestigen dat nog niet alles op rolletjes loopt bij het team: "De AMR26 zal later deze week in Barcelona arriveren voor de shakedown. Het is onze intentie om te gaan rijden op donderdag en vrijdag."

Zware tegenslag voor Aston Martin

Voor het team van Aston Martin is dit een flinke tegenslag. De Britse renstal rijdt vanaf dit seizoen met krachtbronnen van Honda, en geldt dus eigenlijk als een fabrieksteam.

De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen, maar ze lopen nu dus al tegen de eerste vertraging aan. Aston Martin zal dit jaar voor het eerst op de baan verschijnen met een bolide die is ontworpen door topontwerper Adrian Newey, die dit jaar ook zal fungeren als teambaas.