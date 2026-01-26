user icon
icon

Problemen voor Aston Martin: Team slaat noodgedwongen halve testweek over

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Problemen voor Aston Martin: Team slaat noodgedwongen halve testweek over

Het team van Aston Martin is met slecht nieuws naar buiten gekomen op de eerste testdag van het Formule 1-seizoen. Eerder gingen er al geruchten rond over mogelijke problemen in het voorseizoen, en die zijn nu bevestigd door Aston Martin zelf.

Het Formule 1-seizoen is vandaag officieus van start gegaan met de eerste besloten testweek op het circuit van Barcelona in Spanje. De organisatie doet er alles aan om de baanactie geheim te houden voor de buitenwereld, maar daar slaagden ze vanochtend niet helemaal in. Al snel werd namelijk duidelijk dat er zeven teams op de baan waren verschenen: Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Mercedes, Haas, Cadillac en Audi.

Meer over Aston Martin 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 Aston Martin neemt ingrijpend besluit en stopt met F1-project

Aston Martin neemt ingrijpend besluit en stopt met F1-project

19 jan

Van Ferrari en McLaren was het bekend dat ze de eerste testdag zouden overslaan, terwijl Williams afgelopen week al had laten weten dat ze met problemen kampen, waardoor ze deze test aan zich voorbij moesten laten gaan.

De vraag was echter wat er met Aston Martin aan de hand was. Er gingen al geruchten rond over mogelijke problemen, maar de Britse renstal had zelf nog niets gedeeld. Ze waren simpelweg niet op de baan verschenen, en dat zorgde vanzelfsprekend voor nog meer verhalen over problemen.

Wat staat er in het statement?

Aston Martin deelde vandaag echter een statement, waarin ze bevestigen dat nog niet alles op rolletjes loopt bij het team: "De AMR26 zal later deze week in Barcelona arriveren voor de shakedown. Het is onze intentie om te gaan rijden op donderdag en vrijdag."

Zware tegenslag voor Aston Martin 

Voor het team van Aston Martin is dit een flinke tegenslag. De Britse renstal rijdt vanaf dit seizoen met krachtbronnen van Honda, en geldt dus eigenlijk als een fabrieksteam.

De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen, maar ze lopen nu dus al tegen de eerste vertraging aan. Aston Martin zal dit jaar voor het eerst op de baan verschijnen met een bolide die is ontworpen door topontwerper Adrian Newey, die dit jaar ook zal fungeren als teambaas.

Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Aston Martin F1 Test Barcelona 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.814

    Gaan we nu ook zo dramatisch hier doen als onder het Williams draadje?
    Want oh oh oh.. de grote Newey en Cardile hebben gefaald.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 17:19
  • beerkuh

    Posts: 3.803

    Ik zie het niet als falen ! Ook bij Williams niet ! Dergelijke taferelen zijn zeker nu met geheel nieuwe auto’s en motoren te verwachten! Uiteindelijk komt alles goed

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 17:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar