Komend seizoen gaat de Formule 1 een behoorlijke metamorfose doormaken. Doordat de reglementen volledig op de schop gaan, kan de huidige rangorde ineens verkwanseld worden, wat alleen maar goed is voor de sport. Maar wat ook genieten wordt, is de komende stoelendans. Dat wordt pas een groot circus.

Afgelopen jaar stond al lichtelijk in het teken van het aantal geruchten die je normaal alleen tegenkomt tijdens een transferzomer in de voetballerij. Maar ook de F1 kan er wat van. Max Verstappen, George Russell en Charles Leclerc, - die al jarenlang sterkhouders zijn bij Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari - werden om de een of andere reden in verband gebracht met een vertrek bij hun werkgever.

Tot een echte transfer kwam het niet, maar dat zou in 2026 zomaar kunnen veranderen. Aangezien een meervoud van de grid uit hun contract zal lopen, belooft dat spektakel te worden.

Maar liefst zeventien contracten lopen af

Komend seizoen lopen maar liefst zeventien (!) coureurs uit hun contract bij hun team. Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly zijn de enige vijf rijders die ook in 2027 een verbintenis hebben bij een team. De rest zal allemaal, mits zij geen verlenging krijgen, op zoek moeten naar een ander team of een compleet andere uitdaging in de autosport.

Verstappen, Hamilton en Alonso hebben de sleutel

Het valt te zeggen dat de sleutel van de rijdersmarkt voornamelijk ligt bij Verstappen. Ondanks het feit dat de Nederlander over een meerjarige verbintenis beschikt bij Red Bull, zette manager Raymond Vermeulen afgelopen jaar de boel op scherp. De Oostenrijkse renstal zal een sterke auto moeten bouwen, willen zij de viervoudig wereldkampioen behouden.

Ook leeftijd gaat een rol spelen. Lewis Hamilton (41) en Fernando Alonso (44) beschikken allebei over een aflopend contract bij Ferrari en Aston Martin. Vanwege hun leeftijd is het maar de vraag of zij een nieuwe deal in de wacht zullen slepen. Wellicht dat ook daar twee plekken vrij kunnen komen, waarna een domino-effect kan gaan plaatsvinden.