Adrian Newey ziet enorme kansen voor Aston Martin in het aankomende Formule 1-seizoen. De topontwerper en teambaas van Aston Martin verwacht veel spektakel voor het nieuwe jaar. Lance Stroll is de eerste die een volledige dag met de gloednieuwe auto van Newey aan de slag mocht gaan in Bahrein.

Aston Martin eindigde vorig seizoen op de zevende positie in het wereldkampioenschap, dus moest er een verandering komen. Newey wilde deze uitdaging met zijn beide handen aanpakken en heeft na bijna een jaar werk een auto de baan op gekregen.

Gardening leave was belangrijk

Tijdens de launch van de gloednieuwe Aston Martin AMR26 vertelde Newey over de gloednieuwe filosofie van de nieuwe bolide van Aston Martin. "De filosofie kwam tijdens mijn gardening leave." Gardening leave betekent dat een belangrijk figuur na vertrek bij een team een paar maanden betaald verlof krijgt. Newey vertrok bij Red Bull Racing en tekende even later bij Aston Martin, zo kon hij geen info van Red Bull naar Aston Martin brengen.

"We wisten allemaal dat de reglementen waren gepubliceerd, dus ik probeerde afstand te nemen en na te gaan wat de basis is. Wat zijn de regels? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Zo kwam ik tot een filosofie", legt Newey uit.

Grote kansen voor Aston Martin

Aston Martin heeft een grote kans op een positief resultaat, zo laat Adrian Newey weten: "Wanneer er een grote reglementswijziging is, zijn er altijd enorme kansen. Het gaat erom wie wat ontdekt." Zo liet Mercedes in 2014 een schoolvoorbeeld zien van sterk aan de slag gaan met de nieuwe regelgeving. In 2013 stond Mercedes nog tweede in het wereldkampioenschap, maar ver achter Red Bull en vanaf 2014 is Mercedes een dominant team geweest.

"Aan het begin van 2022 waren er veel verschillende interpretaties van de regels. Uiteindelijk bleek een daarvan de juiste en meest geschikte en tegen 2024 begon iedereen naar elkaar toe te groeien", zo eindigt Newey. In 2025 was de titelstrijd tussen de coureurs dan ook erg spannend. Verstappen eindigde maar liefst twee punten achter wereldkampioen Lando Norris.