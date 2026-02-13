user icon
Newey ziet gouden kans voor Aston Martin: "Nieuwe winnaars"

Newey ziet gouden kans voor Aston Martin: "Nieuwe winnaars"

Adrian Newey ziet enorme kansen voor Aston Martin in het aankomende Formule 1-seizoen. De topontwerper en teambaas van Aston Martin verwacht veel spektakel voor het nieuwe jaar. Lance Stroll is de eerste die een volledige dag met de gloednieuwe auto van Newey aan de slag mocht gaan in Bahrein. 

Aston Martin eindigde vorig seizoen op de zevende positie in het wereldkampioenschap, dus moest er een verandering komen. Newey wilde deze uitdaging met zijn beide handen aanpakken en heeft na bijna een jaar werk een auto de baan op gekregen. 

Gardening leave was belangrijk

Tijdens de launch van de gloednieuwe Aston Martin AMR26 vertelde Newey over de gloednieuwe filosofie van de nieuwe bolide van Aston Martin. "De filosofie kwam tijdens mijn gardening leave." Gardening leave betekent dat een belangrijk figuur na vertrek bij een team een paar maanden betaald verlof krijgt. Newey vertrok bij Red Bull Racing en tekende even later bij Aston Martin, zo kon hij geen info van Red Bull naar Aston Martin brengen.

"We wisten allemaal dat de reglementen waren gepubliceerd, dus ik probeerde afstand te nemen en na te gaan wat de basis is. Wat zijn de regels? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Zo kwam ik tot een filosofie", legt Newey uit. 

Grote kansen voor Aston Martin

Aston Martin heeft een grote kans op een positief resultaat, zo laat Adrian Newey weten: "Wanneer er een grote reglementswijziging is, zijn er altijd enorme kansen. Het gaat erom wie wat ontdekt." Zo liet Mercedes in 2014 een schoolvoorbeeld zien van sterk aan de slag gaan met de nieuwe regelgeving. In 2013 stond Mercedes nog tweede in het wereldkampioenschap, maar ver achter Red Bull en vanaf 2014 is Mercedes een dominant team geweest. 

"Aan het begin van 2022 waren er veel verschillende interpretaties van de regels. Uiteindelijk bleek een daarvan de juiste en meest geschikte en tegen 2024 begon iedereen naar elkaar toe te groeien", zo eindigt Newey. In 2025 was de titelstrijd tussen de coureurs dan ook erg spannend. Verstappen eindigde maar liefst twee punten achter wereldkampioen Lando Norris.

HarryLam

Posts: 5.265

Newey en Honda werkten bij RB lang samen dus Honda weet wat Newey wil en Newey weet wat Honda kan, zou toch niet al te moeilijk mogen zijn m.i.

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.779

    Het probleem voor AM is dat HONDA weer eens verstek lijkt te laten gaan.

    Of wellicht dat Newey de fout maakt die men bij McLaren in 2014 ook maakt door te veel te eisen van de motoren qua architectuur om die zo aan te passen aan Newey zijn extreme chassis waardoor HONDA in de problemen is gekomen met hun nieuwe motor.

    Toen HONDA met RB ging samenwerken heeft Horner HONDA eerst even cart blanche gegeven om een betrouwbare snelle motor te bouwen en toen waren ze binnen mum van tijd op niveau waarna en toen pas de archtitectuur aan gingen passen om zo het chassis extremer te kunnen maken.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 10:56
    • Maximo

      Posts: 9.779

      In 2014 had McLaren bij de wintertests de meest extreme smalle achterkant van de hele grid en daarop aanpassen in plaats van eerst een betrouwbare snelle motor bouwen dat heeft toen te veel gevraagd van HONDA.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 10:57
    • NicoS

      Posts: 20.107

      Newey staat erom bekend tot in het extreme door te willen slaan, en dat kan goed, maar ook helemaal verkeerd uit pakken.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:02
    • SennaS

      Posts: 11.431

      Als Newey verstandig is, leest hij hier mee en kan hij zijn voordeel mee dien ;-)

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:03
    • SennaS

      Posts: 11.431

      *doen

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:04
  • koppie toe

    Posts: 5.132

    Ik hoop niet dat Lawrence zich al te veel blind staart op Newey.
    Hij heeft top auto 's ontworpen maar ook flinke flaters geslagen in het verleden.
    Daarbij is Newey natuurlijk niet de enige in het team en is hij ook afhankelijk van de rest en misschien de bemoeienis van Lawrence.
    En wat is de rol van Honda in samenwerking met Aston? Daarmee bedoel ik wat het meest leidend is geweest in aanloop naar de nieuwe auto, het chassis of de motor?

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 11:13
  • DutchTifosi

    Posts: 2.803

    Newey ziet gouden kans voor Caterham.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 11:18
  • HarryLam

    Posts: 5.265

    Newey en Honda werkten bij RB lang samen dus Honda weet wat Newey wil en Newey weet wat Honda kan, zou toch niet al te moeilijk mogen zijn m.i.

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 11:55

