Aston Martin begint met gemengde gevoelens aan het Formule 1-seizoen 2026. Topontwerper Adrian Newey erkent dat de late start van de ontwikkeling van de nieuwe auto gevolgen zal hebben voor de prestaties in de openingsfase van het jaar.

Vorige maand kregen Fernando Alonso en Lance Stroll tijdens een shakedown in Barcelona al een eerste indruk van de AMR26, toen nog gehuld in een zwarte camouflagekleur. Maandag werd in Saoedi-Arabië het definitieve uiterlijk van de wagen officieel gepresenteerd.

Eerste Newey-auto wekt nieuwsgierigheid

Op het vlak van kleurstelling koos Aston Martin voor vertrouwd terrein. Het team blijft ook in 2026 trouw aan het kenmerkende racegroen dat sinds de terugkeer in de Formule 1 in 2021 wordt gebruikt. Toch is de interesse groot, aangezien dit de eerste auto is die volledig onder leiding van Newey is ontworpen.

Zelfs tijdens de korte test in Barcelona wist de AMR26 al de aandacht te trekken. De vorm van de neus, de sidepods en de motorkap week duidelijk af van die van de concurrentie, wat zorgde voor veel nieuwsgierige blikken in de pitstraat.

Achterstand door late ingebruikname windtunnel

Newey, die in maart 2025 begon als technisch directeur en inmiddels ook teambaas is, wees op een belangrijk knelpunt. De nieuwe windtunnel van Aston Martin werd pas halverwege tot eind april vorig jaar operationeel, terwijl andere teams al vanaf januari volop data verzamelden.

"Wij zijn pas laat de tunnel ingegaan, terwijl de rest al veel eerder bezig was met CFD-simulaties en het basisontwerp", legde Newey uit. Die achterstand zal volgens hem voelbaar zijn. "Dat zal ons in het begin van het seizoen ongetwijfeld punten kosten, om eerlijk te zijn."

Focus op snelle updates

Volgens Newey ligt de nadruk nu op het zo snel mogelijk brengen van updates. "We hebben ons eerst gericht op verbeteringen voor de openingsrace en kijken nu al vooruit naar de races daarna", aldus de Brit. De volledig nieuwe reglementen voor 2026 maken dat proces extra uitdagend.

Tijdens de komende wintertests in Bahrein zal de groene AMR26 voor het eerst in volle glorie te zien zijn. Dan moet blijken hoe groot de achterstand werkelijk is en of Aston Martin erin slaagt om die snel te verkleinen.