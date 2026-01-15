user icon
Stroll tempert verwachtingen: "Aston Martin is geen topteam"

Stroll tempert verwachtingen: "Aston Martin is geen topteam"

Volgens Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll staan de Formule 1-teams aan de vooravond van een bijzonder onvoorspelbaar seizoen. Met de komst van nieuwe reglementen weet niemand exact hoe de krachtsverhoudingen liggen, al lijkt Mercedes op voorhand een streepje voor te hebben.

Ook McLaren en Aston Martin worden genoemd als mogelijke uitdagers. De renstal uit Silverstone wist Adrian Newey aan zich te binden en gaat samenwerken met Honda, wat de verwachtingen flink heeft aangewakkerd. Toch wil Stroll zijn team nog niet meteen tot titelkandidaat bombarderen.

Testdagen geven geen duidelijk antwoord

De Canadese zakenman benadrukt dat de testdagen nauwelijks een realistisch beeld zullen geven. Volgens hem worden de kaarten pas echt op tafel gelegd tijdens de eerste race van het seizoen in Australië. Tot die tijd blijft het gissen naar de ware verhoudingen in het veld.

Stroll is bovendien realistisch over de positie van Aston Martin. Hij erkent dat zijn team op dit moment niet over dezelfde middelen beschikt als de absolute top, wat een directe aanval op de titel lastig maakt. “We moeten eerlijk zijn over waar we staan,” klinkt het nuchter.

Focus op groei en nieuwe structuur

“Niemand kan nu al zeggen hoe iedereen in Melbourne voor de dag komt,” stelt Stroll. “Wij hebben simpelweg niet alle wapens om ons meteen een topteam te noemen, maar de komende maanden zullen duidelijk maken hoe competitief we echt zijn.” Daarmee tempert hij de torenhoge verwachtingen rondom zijn renstal.

Toch overheerst ook optimisme. Stroll kijkt uit naar het nieuwe tijdperk met aangepaste regels, een vernieuwde organisatie en een volledig gemotiveerd team. “Het is spannend om dit traject met z’n allen in te gaan. Iedereen staat op scherp en wil vooruit.”

Newey als drijvende kracht

De komst van Adrian Newey ziet Stroll als een enorme impuls voor het hele project. De toparchitect moet Aston Martin niet alleen technisch, maar ook mentaal naar een hoger niveau tillen. “Adrian staat synoniem voor winnen en presteren,” benadrukt hij.

Volgens Stroll werkt die mentaliteit aanstekelijk binnen het team. “Hij daagt iedereen uit om beter te worden en legt de lat hoger. Zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat iedereen blijft pushen om de auto sneller en sterker te maken. Dat kan alleen maar positief uitpakken.”

Patrace

Posts: 6.462

Stroll is even met Newey gaan zitten, en die heeft hem even goed de waarheid verteld. Zo van: gast, denk niet dat je al een topteam bent. Daarvoor moet je alle processen goed hebben ingericht, de beste systemen hebben, de beste engineers hebben en, niet onbelangrijk, twee goede coureurs hebben.

  • 1
  • 15 jan 2026 - 19:39
Reacties (2)

  • marcelf1fan

    Posts: 463

    Om een topteam te zijn heb je behalve goede auto's ook goede rijders nodig, Stroll is dat nu eenmaal helaas (nog steeds) niet, is mijn mening.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 18:54
  • Patrace

    Posts: 6.462

    Stroll is even met Newey gaan zitten, en die heeft hem even goed de waarheid verteld. Zo van: gast, denk niet dat je al een topteam bent. Daarvoor moet je alle processen goed hebben ingericht, de beste systemen hebben, de beste engineers hebben en, niet onbelangrijk, twee goede coureurs hebben.

    • + 1
    • 15 jan 2026 - 19:39

