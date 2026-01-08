user icon
<b> Analyse: </b> Gebruikt Aston Martin Lambiase als lokaas voor Verstappen?

Gianpiero Lambiase blijft naar verluidt zeker nog een jaar bij Red Bull Racing. De rechterhand van Max Verstappen zal, ondanks de vele geruchten, zeker nog een seizoen op de boordradio van de Nederlander te horen zijn. Toch schemert er door dat Aston Martin het hier niet bij wil laten. Willen zij echt Lambiase, of speelt er meer achter de schermen?

De afgelopen weken werd er veel gesproken over de positie van Lambiase bij Red Bull. De Brit werd - vanwege zijn privésituatie - in verband gebracht met een vertrek naar Williams of Aston Martin. De Telegraaf meldde deze week dat Lambiase in ieder geval nog in 2026 voor Red Bull werkzaam zal zijn, als engineer van Verstappen en Head of Racing. 

Toch schreven Britse media daarna dat met name Aston Martin de jacht op Lambiase nog niet op wil geven. Naar verluidt zou de nieuwe teambaas - Adrian Newey - een behoorlijk contract voor de engineer klaar hebben liggen. 

Verstappen en Lambiase twee handen op een buik

De relatie tussen Lambiase en Verstappen is er een om een film van te maken. Sporadisch zijn de spanningen enorm opgelopen op de boordradio tussen de twee, maar dat resulteerde toch in 71 Grand Prix-overwinningen en vier wereldtitels. Verstappen heeft dan ook meerdere malen zijn lof niet onder stoelen of banken gestoken. 

Sterker nog, in 2021 gaat de Nederlander daar zelfs heel ver in. Nadat hij na een zinderend gevecht met Lewis Hamilton in Abu Dhabi zijn eerste wereldkampioenschap had veiliggesteld, had Verstappen een eindejaarsinterview met Olav Mol bij Ziggo Sport. Daar vertelde hij dat hij met niemand anders meer in de Formule 1 wil werken dan met Lambiase. Misschien een extra reden voor Newey om hard aan Lambiase te trekken. 

Is Aston Martin niet een optie voor Verstappen?

Aston Martin beschikt over genoeg ingrediënten om vanaf 2026 competitief te zijn. De Honda-motor, de aanwezigheid van het genie Newey en bovendien de portemonnee van Lawrence Stroll, zouden ervoor kunnen zorgen dat de groene auto misschien wel het benchmark wordt in de koningsklasse van de autosport. Wat rest er dan nog? Juist, een winnende coureur van het kaliber van Verstappen, al zijn er daar niet veel van. 

Fernando Alonso beschikt momenteel over een aflopend contract in 2026 en bovendien over een 44-jarige leeftijd. De kans is dus aannemelijk dat de Spanjaard zijn laatste F1-jaar ingaat. Verstappen zal in ieder geval in 2026 nog bij Red Bull zitten, maar garantie voor de toekomst is er nauwelijks als zij geen competitieve auto bouwen. Wellicht dat de komst van Lambiase en een sterke auto, Aston Martin een goede kandidaat kunnen maken voor de Nederlander. 

Need5Speed

Posts: 3.400

Ik zie die overstap wel zitten voor Max.
Newey als ontwerper, Lambiase als race engineer, en een flapdrol als teamgenoot. Net als vanouds.

  • 1
  • 8 jan 2026 - 17:25
Reacties (3)

  • Totalia

    Posts: 1.806

    Ja ja dat zien we dan wel de tweede helft van 2026… speculatie oké, maar nog wat te vroeg om te toeteren

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 16:12
  • Larry Perkins

    Posts: 62.459

    GP erbij is verstandig, maar Max komt ook niet zonder Hannaaaaahhh!

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 16:12
  • Need5Speed

    Posts: 3.400

    Ik zie die overstap wel zitten voor Max.
    Newey als ontwerper, Lambiase als race engineer, en een flapdrol als teamgenoot. Net als vanouds.

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 17:25

