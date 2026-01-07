user icon
'Comeback in de maak: Horner aast op deals met Alpine én Aston Martin'

'Comeback in de maak: Horner aast op deals met Alpine én Aston Martin'

Het begint er steeds meer op te lijken dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat terugkeren in de Formule 1. Hij zou gesprekken voeren met Alpine, terwijl nieuwe geruchten hem opnieuw linken aan Aston Martin. Bernie Ecclestone zou hem ook een opvallend advies hebben gegeven.

Horner werd afgelopen zomer ontslagen bij het team van Red Bull Racing. Na twintig jaar vond men het tijd voor verandering, en werd Horner vervangen door Laurent Mekies. Het team begon beter te presteren, en er werd een deal gesloten over het ontbinden van Horners contract. Hierdoor is hij vrij om te onderhandelen met andere teams, al mag hij vanwege zijn gardening leave voorlopig nog niet terugkeren in de paddock.

In de afgelopen maanden werd Horner in verband gebracht met meerdere teams. Al snel werd duidelijk dat Horner een groep investeerders had verzameld, en dat ze met Alpine onderhandelen over een groot aandelenpakket. Volgens de geruchten van de afgelopen maanden zou hij hier het aandelenpakket van Otro Capital willen overnemen. Dit zou ervoor zorgen dat Horner meer macht krijgt binnen een team, en dat hij niet zomaar kan worden weggestuurd.

Alpine én Aston Martin?

Volgens het Duitse medium F1-Insider zou Horner niet alleen in gesprek zijn met Alpine, maar ook met Aston Martin. Ze stellen dat Horner de steun krijgt van een groep Amerikaanse investeerders, en dat hij dus op twee borden aan het schaken is.

Dubbele deal

Het Duitse medium meldt dat de zaak iets gecompliceerder ligt dan gedacht. Volgens F1-Insider zou Otro Capital bereid zijn om de aandelen te verkopen aan Horner, maar zouden ze ook samen met hem willen investeren in Aston Martin. F1-Insider stelt dat Horner de aandelen van Otro Capital bij Alpine dan overneemt, terwijl ze gezamenlijk zouden investeren in Aston Martin. 

Wat zegt Ecclestone?

Horner zou steun krijgen bij zijn plannen om te investeren in Alpine, terwijl zijn goede vriend en voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone hem een ander advies zou hebben gegeven. Volgens F1-Insider is Ecclestone van mening dat het beter is om te investeren in Aston Martin.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.178

Laat hem maar terugkomen hoor.
Alpine of Aston Martin, maakt niet uit.
Die dickpics vergeven we hem gewoon want zeg nou eerlijk..... Christian Horner hoort toch in de F1 ...

  7 jan 2026 - 10:32
