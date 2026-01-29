user icon
Doorslag voor Aston Martin: Stroll eindelijk de baan op in Barcelona

Doorslag voor Aston Martin: Stroll eindelijk de baan op in Barcelona

Aston Martin heeft de nieuwe auto voor het komende seizoen gepresenteerd. Ondanks dat het team van Adrian Newey op 9 februari zal lanceren, is Lance Stroll in Barcelona de baan op gereden voor de shakedown. De Formule 1-fans kunnen dus de eerste glimpen zien van de nieuwe AMR26. 

Voorafgaand aan het nieuwe F1-seizoen, waren de verwachtingen van Aston Martin hooggespannen. Door de komst van Newey als teambaas, de komst van de Honda-motor, de nieuwe reglementen en bovendien de portemonnee van mede-eigenaar Lawrence Stroll, zouden genoeg ingrediënten moeten zijn om McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes uit te dagen. 

Maar de eerste geluiden over de gloednieuwe AMR26, waren allesbehalve hoopvol. Net als het team van Williams, zou de nieuwe bolide van Aston Martin kampen met gewichtsproblemen. Het team bracht aan de hand daarvan een statement naar buiten waarin zij de ambitie uitspraken om op de donderdag op het circuit te komen. 

 Ook de vorderingen van Honda zouden naar verluidt nog niet op schema lopen. Het Japanse merk zou volgens de geruchten kampen met technische en logistieke problemen rond de integratie van de krachtbron.

Aston Martin in het zwart 

Aangezien Aston Martin de AMR26 nog niet officieel heeft gepresenteerd, is het team genoodzaakt om in het zwart te rijden. Op 9 februari zal de Britse renstal door middel van een officiële launch de kleuren van de auto bekendmaken. McLaren zal op dezelfde dag de kleurstelling van de bolide van Lando Norris en Oscar Piastri onthullen. 

Met name voor Fernando Alonso wordt 2026 een allesbepalend seizoen. De AMR26 kan zomaar de laatste auto van de Spanjaard worden, aangezien hij uit zijn contract zal lopen en ook op leeftijd is (44). De tijd zal het uitwijzen of de nieuwe auto van Aston Martin ook daadwerkelijk competitief zal worden.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

