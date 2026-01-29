Aston Martin heeft de nieuwe auto voor het komende seizoen gepresenteerd. Ondanks dat het team van Adrian Newey op 9 februari zal lanceren, is Lance Stroll in Barcelona de baan op gereden voor de shakedown. De Formule 1-fans kunnen dus de eerste glimpen zien van de nieuwe AMR26.

Voorafgaand aan het nieuwe F1-seizoen, waren de verwachtingen van Aston Martin hooggespannen. Door de komst van Newey als teambaas, de komst van de Honda-motor, de nieuwe reglementen en bovendien de portemonnee van mede-eigenaar Lawrence Stroll, zouden genoeg ingrediënten moeten zijn om McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes uit te dagen.

'Newey slaat plank mis'

Maar de eerste geluiden over de gloednieuwe AMR26, waren allesbehalve hoopvol. Net als het team van Williams, zou de nieuwe bolide van Aston Martin kampen met gewichtsproblemen. Het team bracht aan de hand daarvan een statement naar buiten waarin zij de ambitie uitspraken om op de donderdag op het circuit te komen.

An update on Barcelona Shakedown. pic.twitter.com/dm9IWh2d32 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 26, 2026

Ook de vorderingen van Honda zouden naar verluidt nog niet op schema lopen. Het Japanse merk zou volgens de geruchten kampen met technische en logistieke problemen rond de integratie van de krachtbron.

Aston Martin in het zwart

Aangezien Aston Martin de AMR26 nog niet officieel heeft gepresenteerd, is het team genoodzaakt om in het zwart te rijden. Op 9 februari zal de Britse renstal door middel van een officiële launch de kleuren van de auto bekendmaken. McLaren zal op dezelfde dag de kleurstelling van de bolide van Lando Norris en Oscar Piastri onthullen.

Met name voor Fernando Alonso wordt 2026 een allesbepalend seizoen. De AMR26 kan zomaar de laatste auto van de Spanjaard worden, aangezien hij uit zijn contract zal lopen en ook op leeftijd is (44). De tijd zal het uitwijzen of de nieuwe auto van Aston Martin ook daadwerkelijk competitief zal worden.