Dat Max Verstappen inmiddels tot de allergrootste Formule 1-coureurs aller tijden hoort, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Door de afgelopen jaren heen heeft de Nederlander zich gevoegd in een rijtje met namen als Michael Schumacher, Ayrton Senna en Lewis Hamilton. Alleen in Spanje denken ze daar iets anders over.

Ondanks dat Lando Norris afgelopen jaar het wereldkampioenschap naar zich toe wist te trekken, waren de ogen voornamelijk gericht op Verstappen. Sinds 2021 wist de Nederlander van Red Bull Racing ieder jaar de meeste races te winnen en werd door de teambazen - ook in 2025 - naar voren geschoven als de beste coureur van het seizoen. Maar toch kan hij ook rekenen op de nodige weerstand.

Niet iedereen vindt Verstappen de beste

Namelijk niet iedereen stipt Verstappen aan als de allerbeste. In Spanje geloven ze erin dat een van hun eigen oogappeltjes minimaal op hetzelfde niveau zit, namelijk Fernando Alonso. De veteraan van Aston Martin sleepte 32 Grand Prix-overwinningen en twee wereldtitels binnen, maar door bepaalde omstandigheden, kon hij nooit de statistieken nabootsen van rijders als Verstappen, Hamilton of Schumacher.

Maar in de F1-podcast Paddock Chat, stopte fotograaf José Maria Rubio niet zijn lof onder stoelen of banken voor Alonso. Sterker nog, volgens hem is de 44-jarige rijder nog steeds minimaal net zo goed als Verstappen. "Alonso zal Verstappen verslaan met de huidige generatie auto's van 2026", zo zei hij zeer gewaagd.

Wat kan Alonso in de herfst van zijn F1-carrière?

Of er voor Alonso nog podiumplekken, overwinningen of misschien zelfs een wereldtitel in zit, dat valt nog maar te bezien. Momenteel bereidt hij zich voor met Aston Martin op het nieuwe seizoen, wat in het teken zal zijn van de compleet nieuwe auto's. Door de komst van de Honda-motor en de aanwezigheid van topontwerper Adrian Newey als teambaas, zijn de verwachtingen hooggespannen wat betreft het Britse team.