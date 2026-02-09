user icon
Spaanse F1-journalist haalt uit: "Alonso verslaat Verstappen met de huidige auto's"

Spaanse F1-journalist haalt uit: "Alonso verslaat Verstappen met de huidige auto's"

Dat Max Verstappen inmiddels tot de allergrootste Formule 1-coureurs aller tijden hoort, daar zijn de meeste kenners het wel over eens. Door de afgelopen jaren heen heeft de Nederlander zich gevoegd in een rijtje met namen als Michael Schumacher, Ayrton Senna en Lewis Hamilton. Alleen in Spanje denken ze daar iets anders over. 

Ondanks dat Lando Norris afgelopen jaar het wereldkampioenschap naar zich toe wist te trekken, waren de ogen voornamelijk gericht op Verstappen. Sinds 2021 wist de Nederlander van Red Bull Racing ieder jaar de meeste races te winnen en werd door de teambazen - ook in 2025 - naar voren geschoven als de beste coureur van het seizoen. Maar toch kan hij ook rekenen op de nodige weerstand.

Niet iedereen vindt Verstappen de beste

Namelijk niet iedereen stipt Verstappen aan als de allerbeste. In Spanje geloven ze erin dat een van hun eigen oogappeltjes minimaal op hetzelfde niveau zit, namelijk Fernando Alonso. De veteraan van Aston Martin sleepte 32 Grand Prix-overwinningen en twee wereldtitels binnen, maar door bepaalde omstandigheden, kon hij nooit de statistieken nabootsen van rijders als Verstappen, Hamilton of Schumacher. 

Maar in de F1-podcast Paddock Chat, stopte fotograaf José Maria Rubio niet zijn lof onder stoelen of banken voor Alonso. Sterker nog, volgens hem is de 44-jarige rijder nog steeds minimaal net zo goed als Verstappen. "Alonso zal Verstappen verslaan met de huidige generatie auto's van 2026", zo zei hij zeer gewaagd. 

 

Wat kan Alonso in de herfst van zijn F1-carrière?

Of er voor Alonso nog podiumplekken, overwinningen of misschien zelfs een wereldtitel in zit, dat valt nog maar te bezien. Momenteel bereidt hij zich voor met Aston Martin op het nieuwe seizoen, wat in het teken zal zijn van de compleet nieuwe auto's. Door de komst van de Honda-motor en de aanwezigheid van topontwerper Adrian Newey als teambaas, zijn de verwachtingen hooggespannen wat betreft het Britse team.

Reacties (3)

  • Ferrari412T1

    Posts: 460

    Ok, dat mag hij natuurlijk vinden, maar ik denk het niet! Neemt niet weg dat ik Alonso een geweldige kerel en coureur vindt!

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 11:26
  • StevenQ

    Posts: 10.176

    Dat mag hij hopen maar de werkelijkheid gaat het niet zijn

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 11:37
  • Need5Speed

    Posts: 3.514

    Er is een probleempje met deze bewering.

    Afgelopen jaar had Alonso Verstappen niet verslagen. Dat komt voor een groot deel doordat de Aston Martin nu eenmaal niet zo snel is als de Red Bull. Dat kan niet anders als Alonso sneller zou zijn dan Verstappen.

    Maar in de andere auto versloeg Stroll Tsunoda. En dat terwijl de Aston Martin duidelijk slechter is dan de Red Bull. Dajn moet Stroll wel een veel betere coureur zijn dan Tsunoda toch?
    Natuurlijk, Tsunoda kwam niet lekker uit de verf en het team heeft ook een paar keer tactische missers gemaakt met hem, hij had wat meer punten kunnen scoren en misschien Stroll net kunnen verslaan.

    Ik denk dat de Aston Martin aan de Red Bull gewaagd was, en dat het beste er toch een beetje af is bij de 44 jarige.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 11:38

