Niet iedereen is overtuigd dat Mercedes in 2026 de toon gaat zetten in de Formule 1. Oud-ingenieur Jock Clear plaatst duidelijke kanttekeningen bij het optimisme rondom het Duitse team en kijkt met meer nieuwsgierigheid naar Aston Martin. Vooral de invloed van topontwerper Adrian Newey maakt de Britse renstal volgens Clear bijzonder interessant richting de nieuwe reglementen.

Hoewel Clear toegeeft dat hij zich nog niet volledig heeft verdiept in alle technische details, hoopt hij stiekem op een verrassing en misschien zelfs een meesterzet van Aston Martin.

Clear's mening is gebaseerd op meningen

"Dat is een goede vraag. Ik heb me nog niet echt verdiept in wie er volgens mij meteen goed uit de startblokken zal komen, zoals ze zeggen. Ik heb veel meningen gelezen", zo stelt Clear in gesprek met de internationale media. Clear legt wel uit dat hij niet zo heel veel vertrouwen heeft in Mercedes, ondanks de goede woorden die over het team gezegd worden.

"Ik denk dat er een algemene golf van steun of geloof is dat Mercedes het goed zal doen. Ik weet niet of dat alleen gebaseerd is op het feit dat er de vorige keer een grote wijziging in de motorvoorschriften was en ze toen heel goed werk hebben geleverd. Sindsdien is er veel veranderd. Veel mensen zijn vertrokken. De andere teams hebben veel geleerd van wat Mercedes in 2014 heeft gedaan."

'Aston Martin is fascinerend'

"Ik vind de factor Adrian Newey bij Aston Martin fascinerend", zo legt Clear uit. De ingenieur is erg onder de indruk van de topontwerper. "Zou ik heel enthousiast zijn als Aston als een raket van start zou gaan? De romanticus in mij zou zeggen dat dat geweldig zou zijn, Newey doet het weer."

"Maar aan de andere kant denk ik: Nee, dat kan toch niet. Je kunt me niet vertellen dat Adrian het weer gaat doen met Aston Martin, dat is gewoon gek. Dus ik weet niet zeker hoe ik dat zou willen."