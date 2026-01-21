user icon
Twijfel over Mercedes groeit: "Newey gamechanger bij Aston Martin"

Twijfel over Mercedes groeit: "Newey gamechanger bij Aston Martin"

Niet iedereen is overtuigd dat Mercedes in 2026 de toon gaat zetten in de Formule 1. Oud-ingenieur Jock Clear plaatst duidelijke kanttekeningen bij het optimisme rondom het Duitse team en kijkt met meer nieuwsgierigheid naar Aston Martin. Vooral de invloed van topontwerper Adrian Newey maakt de Britse renstal volgens Clear bijzonder interessant richting de nieuwe reglementen.

Hoewel Clear toegeeft dat hij zich nog niet volledig heeft verdiept in alle technische details, hoopt hij stiekem op een verrassing en misschien zelfs een meesterzet van Aston Martin.

Clear's mening is gebaseerd op meningen

"Dat is een goede vraag. Ik heb me nog niet echt verdiept in wie er volgens mij meteen goed uit de startblokken zal komen, zoals ze zeggen. Ik heb veel meningen gelezen", zo stelt Clear in gesprek met de internationale media. Clear legt wel uit dat hij niet zo heel veel vertrouwen heeft in Mercedes, ondanks de goede woorden die over het team gezegd worden. 

"Ik denk dat er een algemene golf van steun of geloof is dat Mercedes het goed zal doen.  Ik weet niet of dat alleen gebaseerd is op het feit dat er de vorige keer een grote wijziging in de motorvoorschriften was en ze toen heel goed werk hebben geleverd. Sindsdien is er veel veranderd. Veel mensen zijn vertrokken. De andere teams hebben veel geleerd van wat Mercedes in 2014 heeft gedaan."

'Aston Martin is fascinerend'

"Ik vind de factor Adrian Newey bij Aston Martin fascinerend", zo legt Clear uit. De ingenieur is erg onder de indruk van de topontwerper. "Zou ik heel enthousiast zijn als Aston als een raket van start zou gaan? De romanticus in mij zou zeggen dat dat geweldig zou zijn, Newey doet het weer."

"Maar aan de andere kant denk ik: Nee, dat kan toch nietJe kunt me niet vertellen dat Adrian het weer gaat doen met Aston Martin, dat is gewoon gek. Dus ik weet niet zeker hoe ik dat zou willen."

De mening van een oud medewerker van een ander team zonder daadwerkelijk inzichten te geven

Blijkbaar is er een interview geweest met de heer Jock Clear en dan per uitspraak een nieuwsartikel (net zoals dat hij Max niet snapt). Doe dan een artikel met daarin de highlights van het interview, maar...

  21 jan 2026 - 12:15
    Newey is nu toch de teambaas?, die gaat echt geen tijd over hebben om zich nog met het ontwerp van een auto te gaan bezig houden

    21 jan 2026 - 12:07
    De mening van een oud medewerker van een ander team zonder daadwerkelijk inzichten te geven

    Blijkbaar is er een interview geweest met de heer Jock Clear en dan per uitspraak een nieuwsartikel (net zoals dat hij Max niet snapt). Doe dan een artikel met daarin de highlights van het interview, maar niet zo op deze manier.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

