user icon
icon

Stroll en Aston Martin radeloos: "We zijn vier seconden te langzaam"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stroll en Aston Martin radeloos: "We zijn vier seconden te langzaam"

Lance Stroll windt er geen doekjes om: als Aston Martin in 2026 wil meedoen vooraan, moet er volgens hem “vier seconden” aan performance worden gevonden. De Canadees beleefde een moeizame testweek in Bahrein en ziet voorlopig weinig lichtpunten, behalve dan het weer en de nieuwe kleurstelling.

De ambities in Silverstone waren nochtans torenhoog na de komst van Adrian Newey en het technische partnerschap met Honda vanaf 2026. Op de baan blijft het voorlopig echter zoeken. Stroll kwam op de openingsdag niet verder dan 36 ronden, terwijl Fernando Alonso een dag later 55 ronden afwerkte, maar alsnog ruim vier seconden moest toegeven op referentietijd Charles Leclerc.

Meer over Aston Martin 'Volgende rel dient zich aan: ook Aston Martin kan in de problemen komen bij de FIA'

'Volgende rel dient zich aan: ook Aston Martin kan in de problemen komen bij de FIA'

10 feb
 'Volgende kopstuk bij Aston Martin vertrekt: spanningen nemen toe onder Newey'

'Volgende kopstuk bij Aston Martin vertrekt: spanningen nemen toe onder Newey'

9 feb

“We hebben een flinke achterstand goed te maken”

De voorbereiding van Aston Martin verliep al stroef in Barcelona, waar het team te laat arriveerde en slechts twee van de drie testdagen afwerkte. Het gevolg: honderden ronden minder dan de concurrentie. “Ik moet de wagen en de motor nog echt leren begrijpen”, gaf Stroll toe. “We hebben simpelweg veel minder kilometers gemaakt dan anderen. Dan weet je dat je achter de feiten aanloopt.”

Gefrustreerd oogde hij niet, wel realistisch. “Dit is de situatie. Je kunt er emotioneel over doen, maar daar win je niets mee. We moeten focussen op wat we kunnen verbeteren, run na run. Er ligt gewoon nog veel werk.”

Problemen stapelen zich op

Volgens Stroll zit het probleem niet in één specifiek onderdeel. “Het is een combinatie van factoren: de motor, de balans, de grip. Alles grijpt in elkaar. Vooral bij het aanremmen en terugschakelen voelt het momenteel niet zoals het moet.”

Toch probeert hij het bredere plaatje te blijven zien. “Hoeveel potentieel er écht in zit? Dat zal de tijd uitwijzen. We proberen elke sessie vooruitgang te boeken. Maar als je nu naar de tijden kijkt, lijkt het alsof we vier tot viereneenhalve seconde tekortkomen. Dat maak je niet zomaar goed.”

De Canadees blijft echter geloven in het project, mede door de aanwezigheid van Honda en Newey. “We hebben de middelen om races en titels te winnen. Als we daar nu niet staan, moeten we analyseren waarom en beter worden. Iedereen in deze sport duwt constant vooruit. Dat moeten wij ook doen. In Australië zullen we zien waar we écht staan.”

shakedown

Posts: 1.650

Van die vier seconden komen er 3.5 van stroll. Dus in principe hoeven ze maar een halve seconden te vinden....

  • 7
  • 13 feb 2026 - 09:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Aston Martin

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.779

    Arme Fernando, die man heeft na zijn eerste jaren alleen maar pech gehad qua teams.

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 09:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.682

      @Maximo,
      Waarom blijven mensen die onzin verkondigen? Want op McLaren in 2015 na is dat gewoon niet waar.

      Hij werd in 2005+2006 kampioen bij Renault en koos in 2007 voor McLaren, wat gewoon de juiste keuze was. De titel lag dat jaar voor het oprapen, maar Alonso maakte zelf gewoon te veel fouten, denk met name aan Canada en Fuji waar hij een sloot punten vergooide... en het pitstop incident in de kwalificatie van Hongarije mag je er ook wel bij optellen.
      Dat Alonso zichzelf in 2007 onmogelijk maakte bij McLaren en daardoor terug moest naar Renault, lag aan hemzelf.

      De keuze voor 2010 om naar Ferrari te gaan was ook gewoon een goede keuze. Ja... de Red Bull was nog iets beter, maar als je gewoon t/m de laatste race om de titel kan strijden en hem op een millimeter misloopt kun je niet spreken van "pech qua team". In 2012 idem dito, hij werd net geen kampioen met Ferrari. Was het kwartje twee keer de juiste kant opgevallen (Vettel stond in Brazilië 2012 gewoon achterstevoren en had meer schade op kunnen lopen)... dan had je niemand over "pech" gehoord.

      De enige foute keuze was McLaren-Honda in 2015, en vanaf daarna heeft Alonso simpelweg nooit meer de luxe gehad om te kunnen kiezen. Hij maakte zijn comeback bij Alpine... simpelweg omdat betere teams geen oor hadden naar Alonso. Daarna ging hij naar Aston-Martin, die het aanzienlijk beter deed dan Alpine. Alonso pakte zelfs 8 of 9 podiumplekken meen ik.

      Kortom, laten we eens stoppen met continu zeggen dat Alonso pech had qua teams. Enkel McLaren-Honda was een drama, en vanaf daarna waren de topteams nooit meer geïnteresseerd in Alonso.

      • + 7
      • 13 feb 2026 - 10:07
    • Maximo

      Posts: 9.779

      Allereerst heeft Ron Dennis later verklaard dat het niet Alonso was die zichzelf onmogelijk maakte, maar dat Ron Alonso niet eerlijk behandeld heeft doordat hij te graag wilde dat Lewis zsm successen ging behalen.

      Toen is Alonso even naar Renault gegaan wat niet meer het team wat dat hij achter had gelaten en vervolgens naar Ferrari waar Ferrari hem geen enkel jaar de snelste wagen heeft kunnen brengen, de titel die hij in de laatste race verloor op Vettel had Alonso op eigen kracht met een niet titel waardige auto voro elkaar gekregen, beetje zoals Max vorig jaar met een wagen die niet de beste was over een heel seizoen toch nog bijna kampioen werd.

      Vervolgens kwam Alonso terug bij McLaren en daar had men de fout gemaakt om HONDA dat in amper 2 jaar een nieuwe motor moest bouwen te veel van te eisen qua extreme architectuur waardoor HONDA/McLaren geen succes werd, het lijkt erop dat Newey bij AM dezelfde fout maakt nu en Alonso lijkt weer in hetzelfde schuitje als in 2014 te zitten.

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 11:03
    • Damon Hill

      Posts: 19.682

      @Maximo,
      Dat neemt niet weg dat Alonso in 2007 simpelweg fouten maakte die hij niet had mogen maken. Uiteindelijk kwam hij 2 punten tekort voor de titel, maar alleen al in Canada en Fuji opgeteld gooide hij met zijn persoonlijke fouten 13 punten weg. Eén foutje minder had hem al de titel opgeleverd. Hij had dus gewoon de auto om de titel te pakken.

      En ja, Ferrari had in 2010 niet de snelste wagen, maar wél de meest betrouwbare. De Red Bull was sneller, maar ging ook vaker stuk.
      - In Bahrein ging Vettel aan de leiding, maar kreeg hij pech waardoor hij zakte naar P4 en Alonso de race kon winnen.
      - In Australië ging Vettel aan de leiding, maar viel uit met pech.
      - In Zuid-Korea ging Vettel aan de leiding, maar viel uit met pech.

      Dat zijn dus al 3 races waar Vettel in totaal meer dan 20 punten verloor aan een gebrek aan betrouwbaarheid. De Ferrari was iets langzamer, maar wel betrouwbaarder.

      Maar nogmaals, Alonso won tot twee keer toe bijna de titel. Het scheelde echt niets. Dan kun je dus sowieso niet spreken van "verkeerde team" of "pech". Je kan pas van een verkeerd team of pech spreken als je in een flutauto rijdt, zoals 2015 t/m 2018.

      En alles na 2018 is simpelweg geen keuze, omdat Alonso het niet meer voor het uitkiezen had. De enige keuze die hij KON maken, is Alpine verruilen voor Aston-Martin, wat ook daadwerkelijk de juiste keuze bleek te zijn als je kijkt naar hoe slecht Alpine was de afgelopen jaren.

      En inmiddels is Alonso hoe oud..... 44? Bijna 45? Na dit jaar is het sowieso wel klaar.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:31
    • Regenrace

      Posts: 2.292

      En dat terwijl Newey met zijn 'filosofie' weer gouden tijden ziet aankomen. Misschien dat ze intern even een vergadering moeten beleggen.

      Zelf ben ik meer geneigd huisfilosoof Stroll te geloven. In die zin dat 2026 ons weer eens fijntjes op de neus gaat drukken wat er werkelijk toe doet (wat nogal afwijkt van de dagelijkse bewierroking)
      1 de motor
      2 een hele tijd niks
      3 het ontwerp van de auto
      4 de coureur
      5 het samenspel binnen het team.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:46
  • Wingleader

    Posts: 3.359

    Als dit klopt die 4 secondes, dat maak je in een heel seizoen niet goed, ook niet met een Newey. Valt mij enorm tegen van dit team.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 09:37
  • shakedown

    Posts: 1.650

    Van die vier seconden komen er 3.5 van stroll. Dus in principe hoeven ze maar een halve seconden te vinden....

    • + 7
    • 13 feb 2026 - 09:44
  • Babs

    Posts: 204

    Geldt die 10% regel voor de tijden bij de kwalificatie nog?

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 09:45
  • Klus

    Posts: 2.399

    Niets is natuurlijk wat het lijkt.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 09:56
  • monzaron

    Posts: 753

    Alonso is denk ik ook iemand die het geheel opnieuw moet leren, en Stroll.jr die snapt er helemaal geen bal van. Newey zal wel terug denken aan zijn RB rijders….☺️

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 10:01
    • The Wolf

      Posts: 82

      je ziet duidelijk dat de oude garde als Alonso en Hamilton meer moeite hebben om alle beschikbare tools van een hedendaagse F1 wagen voor zich te laten werken. De jongere generatie met Verstappen voorop hebben dat sneller/beter onder de knie.
      Dat is sowieso een manco. Z'n teammaat Lance kun je ook niet als graadmeter zien omdat dat geen hoogvlieger is. Dus waar staat AM écht ten opzichte van de concurrentie. Je zou als Newey zijnde toch benieuwd zijn waar Max die wagen in de tijdenlijsten zou zetten.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 10:10
    • Maximo

      Posts: 9.779

      Waar zie jij dat dan aan The Wolf?

      Over het algemeen werd Alonso vorig jaar door F1 insiders na Max als de beste van de grid gezien qua overschot om te handelen en denken tijdens de GP en zo te maximaliseren.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 11:04
  • koppie toe

    Posts: 5.132

    De vloek van Alonso doemt weer op.
    Nachtmerries herleven met Honda 's Gp2 engine.
    Pak het stoeltje er alvast bij.

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 10:08
  • Zambiorix

    Posts: 1.334

    Vandoorne heeft de AM voor het eerst in december getest en zei achteraf: de 2026 auto's vergen mentaal veel meer van de coureur dan alle andere voorgaande auto's. Alleen coureurs die nu nog mentale reserve hebben tijdens de race gaan er in 2026 voordeel uit halen.

    Voor Stroll kennen we het antwoord al.

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 10:09
  • Damon Hill

    Posts: 19.682

    Correctie: 3 seconden te langzaam... maar met Lance achter het stuur lever je inderdaad ook altijd een volle seconde per ronde in. 3+1 is inderdaad 4.

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 10:12
    • The Wolf

      Posts: 82

      Lawrence; "Newey die f..cking wagen van jou is gvd 4 seconden te traag!!"
      Newey; "Herstel; 3 seconden, de rest ligt aan die f..cking zoon van je"

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 10:18
    • VES

      Posts: 1.681

      Newey: Dat is mooi, ik heb er voor -5 sec. zandzakken in verwerkt voor deze testweek.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:06
    • VES

      Posts: 1.681

      Honda: Wij hebben de Power Unit voorlopig ook nog op -1 sec. performance staan.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:09
  • SennaS

    Posts: 11.429

    Heeft niemand Lance verteld dat het team van alles aan het testen is?

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 11:14

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 191
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar