Lance Stroll windt er geen doekjes om: als Aston Martin in 2026 wil meedoen vooraan, moet er volgens hem “vier seconden” aan performance worden gevonden. De Canadees beleefde een moeizame testweek in Bahrein en ziet voorlopig weinig lichtpunten, behalve dan het weer en de nieuwe kleurstelling.

De ambities in Silverstone waren nochtans torenhoog na de komst van Adrian Newey en het technische partnerschap met Honda vanaf 2026. Op de baan blijft het voorlopig echter zoeken. Stroll kwam op de openingsdag niet verder dan 36 ronden, terwijl Fernando Alonso een dag later 55 ronden afwerkte, maar alsnog ruim vier seconden moest toegeven op referentietijd Charles Leclerc.

“We hebben een flinke achterstand goed te maken”

De voorbereiding van Aston Martin verliep al stroef in Barcelona, waar het team te laat arriveerde en slechts twee van de drie testdagen afwerkte. Het gevolg: honderden ronden minder dan de concurrentie. “Ik moet de wagen en de motor nog echt leren begrijpen”, gaf Stroll toe. “We hebben simpelweg veel minder kilometers gemaakt dan anderen. Dan weet je dat je achter de feiten aanloopt.”

Gefrustreerd oogde hij niet, wel realistisch. “Dit is de situatie. Je kunt er emotioneel over doen, maar daar win je niets mee. We moeten focussen op wat we kunnen verbeteren, run na run. Er ligt gewoon nog veel werk.”

Problemen stapelen zich op

Volgens Stroll zit het probleem niet in één specifiek onderdeel. “Het is een combinatie van factoren: de motor, de balans, de grip. Alles grijpt in elkaar. Vooral bij het aanremmen en terugschakelen voelt het momenteel niet zoals het moet.”

Toch probeert hij het bredere plaatje te blijven zien. “Hoeveel potentieel er écht in zit? Dat zal de tijd uitwijzen. We proberen elke sessie vooruitgang te boeken. Maar als je nu naar de tijden kijkt, lijkt het alsof we vier tot viereneenhalve seconde tekortkomen. Dat maak je niet zomaar goed.”

De Canadees blijft echter geloven in het project, mede door de aanwezigheid van Honda en Newey. “We hebben de middelen om races en titels te winnen. Als we daar nu niet staan, moeten we analyseren waarom en beter worden. Iedereen in deze sport duwt constant vooruit. Dat moeten wij ook doen. In Australië zullen we zien waar we écht staan.”