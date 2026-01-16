Het seizoen van 2026 staat voornamelijk in het teken van de ontdekkingstocht door de nieuwe reglementen. Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft Max Verstappen hier een enorm voordeel in. De Nederlander wordt door de Oostenrijker beschouwt als een van de beste coureurs allertijden.

Volgens Marko vragen de nieuwe regels erg veel vermogen van de coureurs en de benodigde capaciteiten zou Verstappen als een van de beste moeten hebben, aldus de Oostenrijker. Buiten Verstappen weet Marko nog een coureur aan te wijzen die het naar zijn zeggen erg goed gaat doen tijdens de nieuwe reglementen.

'Verstappen kan zich aanpassen als geen ander'

"De coureurs zullen een bepalende rol spelen in hoe ze de energie gebruiken en terugwinnen. Ondertussen moeten de coureurs ook nog op de limiet rijden. Ik denk dat dit een immens voordeel voor Max wordt, omdat hij extreem snel kan rijden en tegelijkertijd kan nadenken", zo laat Marko weten aan ORF.

Volgens Marko is de coureur misschien wel het allerbelangrijkste van de nieuwe reglementen. Coureurs als Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg staan bekend als rijders die niet zo'n fan zijn van simulatorwerk en die kunnen volgens Marko zich minder snel aanpassen aan de nieuwe reglementen.

Welke coureur kan zich nog meer goed aanpassen?

Naast Verstappen ziet Marko nog een ervaren coureur die zou kunnen profiteren van de nieuwe regelgeving. Als het aan de oud-adviseur ligt ziet hij Fernando Alonso ook erg sterk beginnen aan de nieuwe regels: "Ook een routinier als Fernando Alonso kan hier zijn voordeel mee pakken. De coureur wordt nu nóg belangrijker", zo klinkt het uit de mond van de Oostenrijker.

Zowel Verstappen als Alonso hebben meerdere keren om het wereldkampioenschap gevochten en beschikken over een enorme hoeveelheid ervaring. Hoewel de twee nooit rechtstreeks een titelstrijd met elkaar uitvochten, sluit Marko niet uit dat zij onder de nieuwe regels opnieuw tot de hoofdrolspelers kunnen behoren.