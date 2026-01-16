user icon
icon

Marko wijst enorm voordeel voor Verstappen aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko wijst enorm voordeel voor Verstappen aan

Het seizoen van 2026 staat voornamelijk in het teken van de ontdekkingstocht door de nieuwe reglementen. Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft Max Verstappen hier een enorm voordeel in. De Nederlander wordt door de Oostenrijker beschouwt als een van de beste coureurs allertijden. 

Volgens Marko vragen de nieuwe regels erg veel vermogen van de coureurs en de benodigde capaciteiten zou Verstappen als een van de beste moeten hebben, aldus de Oostenrijker. Buiten Verstappen weet Marko nog een coureur aan te wijzen die het naar zijn zeggen erg goed gaat doen tijdens de nieuwe reglementen. 

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

'Verstappen kan zich aanpassen als geen ander'

"De coureurs zullen een bepalende rol spelen in hoe ze de energie gebruiken en terugwinnen. Ondertussen moeten de coureurs ook nog op de limiet rijden. Ik denk dat dit een immens voordeel voor Max wordt, omdat hij extreem snel kan rijden en tegelijkertijd kan nadenken", zo laat Marko weten aan ORF.

Volgens Marko is de coureur misschien wel het allerbelangrijkste van de nieuwe reglementen. Coureurs als Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg staan bekend als rijders die niet zo'n fan zijn van simulatorwerk en die kunnen volgens Marko zich minder snel aanpassen aan de nieuwe reglementen. 

Welke coureur kan zich nog meer goed aanpassen?

Naast Verstappen ziet Marko nog een ervaren coureur die zou kunnen profiteren van de nieuwe regelgeving. Als het aan de oud-adviseur ligt ziet hij Fernando Alonso ook erg sterk beginnen aan de nieuwe regels: "Ook een routinier als Fernando Alonso kan hier zijn voordeel mee pakken. De coureur wordt nu nóg belangrijker", zo klinkt het uit de mond van de Oostenrijker. 

Zowel Verstappen als Alonso hebben meerdere keren om het wereldkampioenschap gevochten en beschikken over een enorme hoeveelheid ervaring. Hoewel de twee nooit rechtstreeks een titelstrijd met elkaar uitvochten, sluit Marko niet uit dat zij onder de nieuwe regels opnieuw tot de hoofdrolspelers kunnen behoren.

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Helmut Marko Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×