Terwijl de Formule 1 de afgelopen weken vooral werd beheerst door de discussie rond de compressieverhouding, lijkt een ander team zich stilaan in het middelpunt van de aandacht te manoeuvreren. Met de wintertests voor de deur kijken steeds meer ogen richting Aston Martin en diens opvallende nieuwe bolide.

Het officiële voorseizoen gaat namelijk beginnen. In de komende twee weken testen de F1-teams tweemaal drie dagen in Bahrein met de 2026-auto’s. De eerste signalen kwamen al uit Barcelona, waar een vijfdaagse shakedown achter gesloten deuren plaatsvond. Mercedes maakte daar indruk, maar het was vooral Aston Martin dat in de paddock de wenkbrauwen deed fronsen.

Aston Martin lanceert AMR26 als laatste

Het Britse team uit Silverstone lanceerde als laatste F1-team de bolide voor komend jaar. Zij deden dat door middel van een livestream op Youtube, waarbij teambaas Adrian Newey, Fernando Alonso en Lance Stroll aanwezig waren. Aangezien Aston Martin de kennis en middelen in bezit heeft om een topteam te worden, waren de verwachtingen hooggespannen.

Maar intern werden de verwachtingen voornamelijk getemperd. Zowel Newey als Alonso als Stroll, gaven aan dat de AMR26 - mede door aanhoudende problemen bij de nieuwe motorleverancier Honda - voorlopig nog niet vooraan zal rijden.

Aston Martin trekt aandacht met Newey-creatie

De AMR26, het eerste volledige Aston Martin-project onder leiding van Newey, was tijdens de shakedown hét gespreksonderwerp. De Britse topontwerper kwam met een reeks opvallende en volgens sommigen zelfs extreme oplossingen, die de grenzen van het reglement lijken op te zoeken. Rivaliserende teams zouden met argusogen hebben gekeken naar wat Aston Martin uit de hoge hoed toverde.

Diverse media meldden al dat concurrenten vooral benieuwd zijn naar wat het team in Bahrein zal laten zien. De verwachting is dat Aston Martin daar niet alleen met verdere verfijningen verschijnt, maar mogelijk ook met nieuwe innovaties die opnieuw vragen oproepen bij de FIA en de rest van het veld.