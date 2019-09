Haas F1-Team werd in April 2014 opgericht door Gene Haas. De renstal is een op zichzelf staand bedrijf, maar heeft wel een connectie met het Stewart-Haas Racing-team dat actief is in de verschillende disciplines van Nascar. De VF-16 was hun eerste auto, deze scoorde bij zijn debuut in Australië in 2016 meteen punten.

Haas: het nieuwste F1 team

Haas is het nieuwste team wat er in de Formule 1 op de grid staat. Het is ook het enige nieuwe team wat zich de laatste tien jaar staande heeft kunnen houden. Teams als Lotus-Caterham, Manor-Virgin en Campos Meta-Hispania vertrokken allen voortijdig door financiële problemen. Haas heeft een rijke historie in de Nascar en heeft geen banden met Beatrice-Haas, het team dat in de jaren tachtig actief was in de Formule 1.

Succes van Haas in de Formule 1

Het team scoorde in 2016 29 punten en finishte op een achtste plaats, in 2017 werd het opnieuw achtste met 47 punten en in 2018 scoorde het team 93 punten, dit was goed voor een vijfde plaats.

Het Amerikaanse team maakte gebruik van de onderdelen van Ferrari en heeft een samenwerkingsverband met de Italianen. De fabriek van Haas staat in Kannapolis, North-Carolina in de Verenigde Staten. Voor de Europese Grands Prix heeft het team een uitvalbasis in Banbury, de oude fabriek van Manor.

De Amerikaanse-formatie staat onder leiding van eigenaar Gene Haas. Guenther Steiner heeft de functie van teambaas. Hij wordt ondersteund door Joe Custer (COO), Rob Taylor (Chief Designer) en Ben Agathangelou (Chief Aerodynamics). In 2019 staat Rich Energy Haas aan de start met Romain Grosjean (8) en Kevin Magnussen (20). De Braziliaanse-Amerikaan Pietro Fittipaldi fungeert dit seizoen als testcoureur. Fittpaldi volgde Santino Ferucci op, de Amerikaan werd in 2018 van zijn contract ontbonden.