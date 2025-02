Bearman jaagt op eerste podiumplaats Haas

Oliver Bearman rijdt dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Brit heeft een contract getekend bij Haas, en zijn verwachtingen zijn hoog. Bearman droomt van een podiumplaats met het Amerikaanse team, en dat zou een primeur zijn.

Van de nieuwkomers heeft Bearman de meeste ervaring in de Formule 1. Hij mocht vorig jaar drie Grands Prix rijden als invaller in de koningsklasse. Hij debuteerde in Saoedi-Arabië bij Ferrari, en in Azerbeidzjan en Brazilië mocht hij invallen bij Haas. Officieel gezien is Bearman dan ook geen rookie meer, maar er valt nog genoeg te leren voor de coureur uit Chelmsford. De goede prestaties van Haas in 2024 geven hem wel hoop.

Dromen van het podium

Bearman wist vorig jaar in twee van zijn drie invalbeurten punten te pakken. Dit jaar gaat hij op jacht naar meer mooie prestaties, zo legt hij uit in een interview met Forbes: "Ik hoop dat ik sterker en comfortabeler kan gaan presteren. Het is heel erg moeilijk om mijn verwachtingen te delen, want we hebben nog geen idee hoe onze performance in de races zal zijn. Het is mijn droom om het podium te bereiken met Haas. Ik hoop dat we daar de auto voor hebben, en dat mijn niveau hoog genoeg is om goede resultaten te scoren met het team."

Hoofddoel

De 19-jarige Bearman gaat zijn dromen nu waar maken in de Formule 1. Hij wil zich gaan bewijzen in de koningsklasse, en hij moet dan ook niets weten van een mogelijke deelname aan een andere grote autosportklasse: "Mijn pijlen zijn al heel erg lang gericht op de Formule 1, dus op het moment wil ik nergens anders heengaan. Maar na een heel erg lange loopbaan in de Formule 1 zou ik het wel leuk vinden om iets anders te gaan doen."