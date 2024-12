Gridstraf voor Hülkenberg na overtreding tijdens kwalificatie

Haas-coureur Nico Hülkenberg kende een geweldige kwalificatie in Abu Dhabi. De Duitser snelde knap naar de vierde plaats, maar moest zich na de sessie melden voor een overtreding en moest vrezen voor een straf. De stewards hebben nu een oordeel geveld en hebben de Haas-rijder een gridstraf van drie plaatsen gegeven.

Nico Hülkenberg reed een goede kwalificatie in Abu Dhabi. De Duitser was tijdens zijn laatste kwalificatie voor het team van Haas slechts 0,291 seconden trager dan de poletijd en snelde daarmee naar P4. Hij was echter nog niet helemaal zeker van zijn vierde plaats, want hij moest zich na de kwalificatie melden bij de stewards. De 37-jarige had namelijk aan het einde van Q1 andere coureurs ingehaald aan het einde van de pitstraat, en voldeed zodoende niet aan de event notes van wedstrijdleider Rui Marques.

Hiervoor is Hülkenberg, die tegenover de stewards toegaf dat hij het wel moest doen om nog een ronde te kunnen rijden, nu keihard gestraft. Hij ontving een gridstraf van drie plaatsen, waardoor hij de race op het Yas Marina Circuit niet zal gaan aanvangen vanaf P4, maar vanaf P7.