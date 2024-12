Verrassende Hülkenberg moet vrezen voor straf

Nico Hülkenberg reed een zeer indrukwekkende kwalificatie in Abu Dhabi. De Duitse Haas-coureur noteerde een knappe vierde tijd, maar hij moet nu vrezen voor een straf. De Duitse coureur kreeg vlak na de kwalificatie te horen dat hij zich moet melden bij de stewards.

Hülkenberg leek in de kwalificatie mee te kunnen strijden om de pole position. Uiteindelijk was hij slechts 0,291 seconden langzamer dan polesitter Lando Norris. Hülkenberg en Haas reageerden trots, maar nu moeten ze zich toch zorgen gaan maken over een mogelijke straf. De Duitser moet zich namelijk bij de stewards gaan melden voor het niet voldoen aan de event notes van wedstrijdleider Rui Marques. Hij zou namelijk hebben ingehaald in de pit exit road.