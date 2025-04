Het team van Haas heeft een nieuwe reservecoureur aangesteld. De Amerikaanse renstal heeft vlak na de Japanse Grand Prix Ryo Hirakawa gepresenteerd als reservecoureur. Het is een opmerkelijke zet, aangezien Hirakawa begin dit jaar door Alpine werd gepresenteerd als reservecoureur.

Hirakawa is een gerespecteerd endurancecoureur, en hij heeft ook al de nodige ervaring opgedaan in de Formule 1. De fabriekscoureur van Toyota was in de afgelopen jaren verbonden aan McLaren, en tekende begin dit jaar een contract als reservecoureur bij Alpine. In die hoedanigheid reed hij afgelopen weekend de eerste vrije training in Japan. Het bleek zijn laatste kunstje in dienst van de Franse renstal te zijn geweest.

Bahrein

Het team van Haas maakte vanochtend namelijk bekend dat ze Hirakawa hebben vastgelegd als reservecoureur. Het lijkt erop dat hij de deur bij Alpine achter zich heeft dichtgetrokken, en zich nu volledig zal focussen op Haas. De Amerikaanse renstal is niet onbekend voor hem, want hij werkte vorig jaar al de post season test af voor het team. Dit seizoen zal hij meerdere vrije trainingen gaan rijden voor het team. Aankomend weekend in Bahrein vervangt hij in VT1 Oliver Bearman, waarna hij ook zal rijden in Mexico, Spanje en Abu Dhabi.

Toyota-link

De overstap van Hirakawa naar Haas is geen verrassing. Hij is fabriekscoureur voor Toyota in het World Endurance Championship, en het Japanse merk is sinds vorig jaar ook een partner van Haas. De logo's van Toyota zijn te zien op de VF-25 en door dit partnership kon Haas begin dit jaar voor het eerst een TPC-test afwerken. Le Mans-winnaar Hirakawa is nu de officiële reservecoureur van Haas, en hij heeft weinig concurrentie op die positie. Bij Alpine moest hij deze rol delen met Franco Colapinto, Paul Aron en Kush Maini. Bij zijn nieuwe werkgever zal hij dus een belangrijkere rol krijgen.