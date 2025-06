Haas-teambaas: "Cadillac smijt met geld en kaapt personeel weg"

Het nieuwe team van Cadillac is nu al bezig met het rondgooien van geld in de F1-wereld. Het team dat vanaf volgend jaar als elfde team op de grid komt in samenwerking met General Motors, is actief aan het werven voor nieuw personeel.

Het doel van Cadillac is om rond de 600 werknemers te hebben. Ze willen dat doen door in de paddock mensen te informeren. Haas is daar al een belangrijk persoon binnen het team aan verloren, zo stelt Haas-teambaas Ayao Komatsu.

Eén per dag

Volgens meerdere geruchten zijn ze momenteel één persoon per dag aan het contracteren en zitten al op de 330 werknemers. Het doel van Cadillac is om te eindigen met 600 werknemers. Haas verloor onlangs zijn Trackside Operations Manager Peter Crolla aan Cadillac.

In Barcelona werd Haas-teambaas Ayao Komatsu gevraagd wat hij van de wervingsstrategie van Cadillac vindt: "Ik weet zeker dat als je het Aston Martin vraagt, zij je dat ook zullen vertellen. Ze bieden behoorlijk hoge salarissen om talent te lokken, maar dat hoort bij het spel", voegde de Japanner eraan toe. "Ik klaag niet." Komatsu zegt dus dat Cadillac erg veel geld biedt en jong talent eigenlijk letterlijk omkoopt.

Oude gezichten

Voormalig Marussia-baas Graeme Lowdon is al teambaas van Cadillac en ook de bekende voormalige Renault-ingenieurs Nick Chester en Pat Symonds zijn aan boord. Iedere Formule 1-kenner weet dat Marussia geen geslaagd project is Het team met Russische roots wist in vier jaar tijd niet hoger dan de negende plaats te eindigen in het constructeurskampioenschap.

Ondanks de grote werving van Cadillac is er nog niets bekendgemaakt over de coureurs die gaan rijden voor het Amerikaanse team. De namen van Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn al gevallen, maar er is nog niets bevestigd. Er gaan ook geruchten dat het team Amerikaanse rijders in de auto wil zetten.