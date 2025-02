Welke invloed heeft Trump op de toekomst van de Formule 1?

Donald Trump werd eind januari beëdigd voor zijn tweede termijn als president van de VS. Een van de eerste voorwaarden die hij heeft gesteld zijn mogelijke tarieven die extra heffingen zouden opleggen aan goederen die de Verenigde Staten binnenkomen vanuit Canada, Mexico en China.

Hoewel deze tarieven nog niet van kracht zijn, zijn er meerdere manieren hoe de mogelijke tarieven in de autosportwereld in zijn geheel, maar ook in de F1-wereld zou kunnen beïnvloeden. Een interessant gegeven omdat Haas actief is in de F1 en zowel Ford als Cadillac toe gaan treden tot de koningsklasse van de autosport.

Verwachtingen van de tarieven van Trump

Als Trump deze tarieven doorzet, dan zal er zeker een grote druk komen te staan op de auto-industrie. Hierdoor neemt de druk toe op de autosport, dit komt voornamelijk door de zogenoemde handelstarieven betreffende 10% op de import vanuit China en 25% op de import vanuit Mexico en Canada, landen zijn de grootste handelspartners van Verenigde Staten volgens het United States Census Bureau.

Prijsstijging

De verwachting is dan ook een onmiddellijke prijsstijging voor Amerikaanse consumenten, wat betekent dat ook dat de prijzen voor auto onderdelen flink worden verhoogd. Hoewel de tarieven van Trump niet door iedereen zijn geaccepteerd lijkt het vooral voor de volgende gebieden te gelden: auto industrie, alcohol, huizen, brandstof en levensmiddelen.

Invloed Trump op F1

Trump doet echter niet zomaar wat, zegt financieel geograaf Ewald Engelen tegenover NPO Radio 1. Het grote doel van Trump is om de fabrieken naar de VS te halen. De fabrieken van General Motors en Haas zitten al in de VS, maar de fabriek van Ford zit in Milton Keynes.

Amerikaanse autofabrikanten

De voorgestelde tarieven kunnen leiden tot hogere kosten voor teams die onderdelen uit Canada, Mexico en China importeren. Dit kan een impact hebben op Amerikaanse teams zoals Haas F1, die onder andere afhankelijk zijn van geïmporteerde componenten.

Bovendien kunnen deze tarieven de plannen van Amerikaanse autofabrikanten zoals Cadillac en Ford beïnvloeden, die gaan deelnemen aan de Formule 1. De verhoogde importkosten kunnen hun betrokkenheid en investeringen in de sport bemoeilijken, vanwege extreme prijsverhogingen.