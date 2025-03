Ocon kraakt FIA-regels: "Nieuwe koelvesten werken niet"

De FIA en de Formule 1 doen er alles aan om de veiligheid voor de coureurs te verbeteren. Zo is er een speciaal koelvest ontworpen voor de coureurs dat oververhitting tegen moet gaan. Esteban Ocon is hier echter niet zo blij mee, het is volgens hem zelfs onbruikbaar.

In 2023 werden de Formule 1-coureurs tijdens de Grand Prix van Qatar geconfronteerd met een enorme hitte. Het zorgde ervoor dat Logan Sargeant moest opgeven, en meerdere andere coureurs bezochten het medisch centrum direct na afloop van de race. Er werd direct een onderzoek geopend om dit in de toekomst te voorkomen. Uiteindelijk kwamen ze uit bij een nieuw soort koelvest.

Tennisbal

Het gaat namelijk om een vest waarbij er koelbuizen zijn toegevoegd waar een gekoelde vloeistof doorheen wordt gepompt. Haas-coureur Esteban Ocon is blij met deze ingreep, maar aan de internationale media laat hij weten dat het bij hem voor ongemakken zorgt: "De buizen rondom en achterin in het pak zijn prima, maar aan de zijkant, op je heup, voel je een soort enorme tennisbal liggen. Je weet hoe krap het is in een Formule 1-overall. Waar alle buizen met elkaar verbonden zijn, ontstaat er een knoop van buizen. Daardoor is het gewoon te groot."

Bearman

Ocon wil wel graag benadrukken dat hij blij is dat de FIA heeft ingegrepen. De Fransman legt echter uit dat hij simpelweg geen gebruik kan gaan maken van het nieuwe koelvest. Hij wijst ook naar zijn nieuwe teamgenoot, die tegen hetzelfde probleem aanloopt: "Voor mijzelf en Oliver Bearman werkt het niet en van wat ik van andere coureurs gehoord heb, lijkt het voor hen ook hetzelfde te zijn."

Andere oplossing

Voor Ocon zal het koelvest dit jaar nog geen groot probleem gaan vormen. De coureurs zijn namelijk pas vanaf 2026 verplicht om het vest te dragen. Ocon denkt dat aanpassingen aan het vest beperkt zijn: "De enige manier waarop ik een verbetering zie, is als we erin slagen om die knoop te verkleinen, of als we een oplossing bedenken waarbij er airconditioning via de stoel wordt geleverd."