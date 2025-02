Bearman vreest scheldboetes: "Kan ik niet betalen!"

Het nieuwe anti-scheldbeleid van de FIA zorgt voor veel chagrijn in de Formule 1. Weinig coureurs zijn het eens met deze nieuwe strenge regels. Nieuwkomer Oliver Bearman grapt dat hij op zijn woorden moet gaan letten, omdat hij de boetes niet kan betalen.

Bij de FIA zijn ze het grove taalgebruik van de coureurs zat. FIA-president Mohammed Ben Sulayem sprak zich vorig jaar al kritisch uit, en voor het aankomende seizoen zijn de regels aangescherpt. De FIA gaat namelijk strenger ingrijpen bij zogenaamd wangedrag. Volgens de FIA valt het vloeken ook onder wangedrag, en dat betekent dat coureurs meerdere zeer zware straffen kunnen ontvangen.

Emoties

Bij elke overtreding zal een coureur een torenhoge boete van tienduizenden euro's ontvangen. Daarnaast krijgt een coureur bij meerdere vergrijpen ook nog eens een voorwaardelijke schorsing. Als een coureur blijft vloeken, dan kan er een daadwerkelijke schorsing volgen en kunnen er WK-punten worden afgepakt. Het is een ietwat strenge maatregel, en veel coureurs kunnen zich hier dan ook totaal niet in vinden. Ze vinden het veel te ver gaan, en ze wijzen naar de emoties.

Zorgen

Voorafgaand het F1 75 Live-evenement in de O2 Arena gaven de coureurs stuk voor stuk aan dat ze de regels te ver vinden gaan. Tijdens het evenement werden de regels ook nog eens op de hak genomen, iets wat ze bij de FIA waarschijnlijk iets minder grappig vinden. Haas-coureur Oliver Bearman gaat dit jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijden. Hij liet aan de internationale media weten dat hij zich een klein beetje zorgen maakt: "Ik kan het me zeker niet veroorloven om te vloeken, dus dat is een goed begin! Het is natuurlijk een groot onderwerp geworden tijdens de winterstop, maar ik weet zeker dat we een manier zullen gaan vinden om alle partijen tevreden te kunnen stellen."